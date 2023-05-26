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Китай строит себе вторую столицу в Синьцзяне
08:44 27.05.2023

Китай строит себе вторую столицу на границе с Россией
Си Цзиньпин сможет реализовать свой великий евразийский проект
Константин Ольшанский
26 мая 23

Китай намерен построить себе вторую столицу. Она разместится в дальневосточных пустынях Синьцзян-Уйгурского автономного района. Таким способом китайцы намерены укрепить связи со всей евразийской территорией - и в первую очередь с Россией.

Иртыш, чартеры и железные дороги - Россия так крепко связана с Синьцзяном

Экономическое обоснование для строительства второй столицы подготовила огромная команда ученых по заказу правительства. Расчеты проводили 4 года, так что в их объемности сомневаться не приходится. Тем более сейчас, когда Россия окончательно развернулась с Запада на Восток, предстоит только укреплять российско-китайские связи.

Синьцзян - идеальное место для новой столицы. Это самая большая провинция в Китае, она расположена вдоль западной границы Китая, вдали от экономических и политических центров страны. Это обширный регион с суровым климатом: тут есть и засушливые пустыни, и высокогорные плато. Регион также является домом для многих групп этнических меньшинств, включая уйгуров, казахов и монголов.

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Синьцзян граничит с Тибетом. А главное - с Россией (пусть отрезок границы и непротяженный, всего 45 км). По территории Синьцзяна протекает одна из великих русских рек - Иртыш. А столицу автономного района Урумчи связывают прямые авиарейсы со многими российскими городами - от Москвы и Санкт-Петербурга до Барнаула и Омска. Прямые авиарейсы из Урумчи планировали запустить даже на Юг России - в Минводы и Волгоград.

В то же время Синьцзян - неспокойный регион. Напряженность в отношениях между этническими группами и ханьским большинством время от времени приводила к вспышкам насилия и беспорядкам. Пекин же хочет обратить эти риски в достоинства.

Строительство новой бизнес-столицы позволит (особенно вблизи от уже существующих мегаполисов - Урумчи и Кашгара) укрепить связи с этническими меньшинствами и способствовать национальному единству.

Исследователи, возглавляемые профессором Чжоу Вэнем из Университета Фудань в Шанхае и профессором Ми Цзюнем из Сычуаньского университета в Чэнду, критикуют существующую экономическую модель.

Быстрый экономический рост Китая за последние несколько десятилетий был в значительной степени обусловлен экспортно-ориентированной индустрией. А большинство заводов сосредоточено в прибрежных городах, таких как Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

Такой дисбаланс сделал Китай сильно зависимым от морской торговли. И не просто зависимым, а уязвимым. Китайский экспорт может подорвать любой глобальный логистический сбой (такой как случился в 2021 году в Суэцком канале) или конфликт с другими военно-морскими державами.

Морской китайский экспорт может подорвать и стихийные бедствий, таких как тайфуны или цунами. В конце концов, глобальное потепление и повышение уровня моря. Выходит, все экономическое благополучие Китая зависит от капризов природы.

Если же будет создана вторая столица в Синьцзяне, это избавит китайскую экономику от "метеозависимости". Экономические, финансовые и логистические пути будут идти в мегаполис посреди огромной - и спокойной - равнины.

Результаты исследования были опубликованы в китайском научном журнале Social Sciences in Xinjiang. Ученые, правда, деликатно обходят вопрос: а как будут делить полномочия Пекин и новая степная столица.

Зато пишут очень много и подробно о том, как важно перенести столицу. Пекин уже столкнулся с гигантским перенаселением: в городе проживает почти 22 млн человек, причем это число удвоилось с начала девяностых. Быстрее Пекина среди прибрежных мегаполисов рос только Чэнду.

Именно поэтому за последние годы и возникали идеи перенести часть столичных функций (например, правительственные учреждения) в другие крупные города - Шанхай, Гуанчжоу, Чжэнчжоу или Сиань.

При этом Синьцзян ученые, работавшие по заказу правительства, называют ключевым звеном главной китайской инициативы "Один пояс - один путь", которую продвигает Си Цзиньпин. Си фактически создает новый Шелковый путь, который связывает воедино все континенты.

Синьцзян же обладает богатыми природными ресурсами, включая нефть, природный газ, уголь и другие полезные ископаемые. Он расположен идеально для развития экологически чистой энергетики, такой как солнечная и ветровая.

Все неисчерпаемые ресурсы Синьцзяна могут быть использованы для развития экономики новой столицы. Тем более, что у китайского правительства есть опыт развития Синьцзяна.

С начала нулевых город в автономном районе были открыты больше 10 новых аэропортов. А в крупнейшем аэропорте района Урумчи построен новый терминал. Прямо сейчас из аэропорта в деловой центр города прокладывают скоростную железнодорожную линию, по ней пустят поезд на магнитной подушке - маглев.

Многие страны мира имеют "двойные" столицы - среди них Нигерия, Бразилия, Мьянма, Казахстан, ЮАР. Да и в многолетней истории Китая также есть прецеденты "двойных" столиц. Например, такие могущественные династии, как Восточная Хань (25−220 гг. н.э.) и Тан (618−907 гг. н.э.), делили центр власти между Чананем, недалеко от современного Сианя, и Лояном на востоке.

Разве империя Си Цзиньпина менее могущественна, нежели Хань или Тан?!

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685166240


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