Третий не лишний: останется ли президент Турции еще на один срок, - Д.Лабутина

08:50 27.05.2023

И как Запад может отреагировать на победу Эрдогана



Дарья Лабутина

27 мая 23



28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов, в котором встретятся действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Соцопросы и эксперты предсказывают победу Эрдогану, для которого это будет уже третий срок в качестве президента. Однако с результатами выборов могут не согласиться сторонники оппозиции, активную поддержку которой оказывает Запад во главе с США.



Очки в пользу Эрдогана

В ночь на понедельник в Турции наконец определится победитель президентской гонки. В первом туре выборов, который прошел 14 мая, ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов: Эрдоган получил 49,24%, его соперник Кылычдароглу - 45,07%. Поэтому потребовалось проведение второго тура, который в целом предсказывали многие эксперты.



Тем не менее отрыв Эрдогана на 4% в первом туре, а также поддержка со стороны третьего кандидата Синана Огана, набравшего две недели назад 5%, позволяют экспертам предполагать, что победит именно действующий президент. Согласно прогнозу исследовательского агентства ASAL, он по итогам второго тура наберет 53,4%, тогда как его соперник Кылычдароглу - 46,6%. По данным анализа другого агентства Ozdemir, расклад будет 54,12% против 45,88% в пользу Эрдогана.



- Согласно последним опросам, ожидается, что Эрдоган выиграет второй тур президентских выборов с результатом 52–54% голосов. Что касается лидера оппозиции Кылычдароглу, можно сказать, что он тоже набрал обороты благодаря новым союзам, которые заключил в последние дни, - пояснил "Известиям" турецкий политолог, доцент Университета Неджметтин Эрбакан Гокхан Джинкара.



Как отметил в беседе с "Известиями" научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур Гаджиев, нынешний расклад позволяет предположить, что Эрдоган одержит победу во втором туре.



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- Интрига была вокруг голосов Синана Огана, но надо отметить, что за него их отдавали в знак протеста те, кто был против двух других кандидатов, а также те, кто придерживался националистических взглядов. А националисты сосредоточены вокруг коалиции Эрдогана, поэтому в его поддержку выступил и сам Оган, - уточнил эксперт.



По мнению Гаджиева, Кылычдароглу выиграть не поможет даже поддержка главы Партии Победы Умита Оздага, который призвал голосовать за оппозиционного кандидата тех, кто поддержал его партию на парламентских выборах.



- Основная идея предвыборной кампании этой партии состояла в том, чтобы отправить сирийских беженцев обратно домой, но как они это будут делать, непонятно. И голосовали за нее в основном избиратели националистического толка, которые ближе к Эрдогану. Так что рассчитывать, что после призыва голосовать за Кылычдароглу они переметнутся на его сторону, не приходится. Влияние этого фактора на итоги второго тура будет минимальным, это не решающие голоса и не определяющий фактор, - подчеркнул эксперт.



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Впрочем, исходя из результатов первого тура еще нельзя сделать стопроцентный вывод о победе Эрдогана во втором, считает доцент МГИМО и эксперт по Турции Юлия Кудряшова.



- Турция - демократическое государство, так что еще нельзя сказать, что все решено - исход может быть любым. Но велика вероятность, что Кылычдароглу недотянет до победы, несмотря на голоса оппозиции, - сказала она в беседе с "Известиями".



Гаджиев считает, что с победой Эрдогана могут быть не согласны избиратели, голосовавшие за Кылычдароглу, а также поддержавший его Запад.



- Второй тур - это аргумент, чтобы заявить Западу, что претензий никаких быть не может, таков выбор турецкого общества, - подчеркнул эксперт.



Выборы в ТурцииФото: REUTERS/Dilara Senkaya

Однако Запад все равно может пойти на подстрекательство и провокации после подведения итогов второго тура, считает он. Тем не менее протестный потенциал уже был исчерпан ранее и масштабных акций, которые могли бы перерасти в цветную революцию, скорее всего, не будет, добавил Гаджиев. При этом он не исключил проведения локальных акций протеста в тех городах, где будут голосовать за оппозиционного кандидата.



Сближение с Россией и Китаем

Эксперты считают, что в случае победы Эрдоган продолжит нынешнюю линию внешней политики на укрепление отношений с Россией, Ираном и Китаем в экономике.



- Также Эрдоган заявляет о необходимости отказа от доллара в международных расчетах, поэтому вполне возможен переход на юани, - отметила Кудряшова.



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По ее словам, антизападные тенденции в политике Турции будут только усиливаться в дальнейшем, учитывая тот факт, что Эрдоган открыто обвиняет в первую очередь США в попытке вмешательства в выборы.



Кроме того, по мнению Кудряшовой, в случае победы он пойдет на сближение с сирийским президентом Башаром Асадом, чему были посвящены прошедшие в Москве ранее четырехсторонние консультации на уровне глав МИД РФ, Турции, Ирана и Сирии.



- Турция напрямую противостоит США в Сирии, а Вашингтон в своей цели убрать Асада от власти опирается на сирийских курдов, которые требуют автономию. Для Эрдогана это недопустимо, поскольку это прямая угроза безопасности Турции, - пояснила эксперт.



Выборы в ТурцииФото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte

С иракскими курдами, образовавшими свою автономию, Анкаре удалось наладить отношения и даже начать нефтяную торговлю. Но автономия сирийских курдов вызывает у нее озабоченность, поскольку это может усилить напряжение в отношениях властей с турецкими курдами.



А единственный вариант не допустить автономии - это сохранить у власти Асада, заключает эксперт.



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- Он будет выступать за целостность страны, и у Эрдогана не будет иного выбора, кроме как налаживать отношения с Асадом, - добавила она.



К слову, турецкий политолог Гокхан Джинкара не ожидает кардинальных изменений в политике Эрдогана в отношении России и Украины, если он будет переизбран.



- Но экономические трудности могут сделать его более чувствительным к требованиям международной общественности в отношении России. Возможно, Эрдоган захочет склонить Москву к переговорам с Киевом больше, чем когда-либо, - допустил эксперт.