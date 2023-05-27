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США руками поляков и прибалтов провоцируют Россию на большую войну, - П.Игнатавичюс
10:13 27.05.2023

ПОВИЛАС ИГНАТАВИЧЮС | 27.05.2023

Взорвать Калининград

Таллин – это Ревель, Лиепая – Либава, Даугавпилс – Двинск… Каунасу можно вернуть название Ковно, Клайпеде – Мемель, крохотному литовскому райцентру Зарасай на границе с Латвией – Ново-Александровск.

Для Вильнюса существуют альтернативы: либо Вильна, как во времена Российской империи, либо Вильно, как в 1920-1939 годах при "польском часе". Поляки, к слову, прошлое не забыли и напоминают нынешним хозяевам города, что Wilno jest nasze.

В географическом аппетите Варшаве не откажешь. Чего стоят одни разговоры о грандиозном банкете Wielkopolska od morza do morza – "Великая Польша от моря до моря". Это роскошное пиршество пока за линией горизонта, но польская шляхта терпелива: kurczak dziobiący ziarno – курочка по зернышку клюет.

Вот и оно. По предложению польского министра культуры Вальдемара Буды переиначили Калининград в Крулевец под соусом "мы не хотим русификации Польши, поэтому решили называть город на нашем родном языке". Из контекста следует, что Крулевецкую область в ее нынешних калининградских границах в Варшаве считают территорией Польши. Она решила, что на континенте созрели условия для реинкарнации Rzeczpospolita.

В 2022 году приращения земель за счет российского эксклава требовали чехи, назвав столицу "нового региона" Краловецом. Прага и Варшава дали старт антироссийскому топонимическому вызову.

Латыши договорились использовать балтское название Караляучи и, как вариант, немецкое Кенигсберг. Это справедливо с политической точки зрения при нынешней ситуации в Европе, заявил президент Эгилс Левитс. "Топоним, связанный с военным преступником" ему надоел.

Парламентарии Литвы в поисках исторической справедливости потребовали изменить нынешний вариант Kaliningradаs на Karaliaučius (Караляучюс). Мол, самое время отказаться от российского нарратива, ставшего следствием "агрессии СССР в годы Второй мировой войны".

Вопрос "кто был жертва, кто агрессор" оставим на совести знаек. Что касается территории бывшей Восточной Пруссии, то за обладание ее третью и за 2/3 переданные Польше народы СССР заплатили дорогую цену. Более 125 000 человек погибло, приближая славную победу, о чем свидетельствует учрежденная 9 июня 1945 года медаль "За взятие Кенигсберга". В наградной системе СССР она стояла в почетном ряду с медалями "За взятие Вены", "За взятие Будапешта", "За взятие Берлина".

В геральдических системах Польши и Литвы аналогичных наград нет. Не проливали они своей крови, а сегодня надеются разжиться "Крулевецом-Караляучюсом" на халяву.

Официальный Таллин на территорию не претендует, но голос за компанию подал. Член комиссии Рийгикогу (парламента) по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кроссь предложил называть российский областной центр Кунингамяэ – Королевская гора. А топоним "Восточная Пруссия" оказался очень даже эстонским, исторически укорененным. Поэтому для области Кроссь советуют использовать Ida-Preisimaa: "Это звучит красиво и очень болезненно для россиян".

Прибалтийские журналисты отмечают: в недружественных России государствах Восточной Европы правящие элиты стремятся убрать "Калининград" с карты мира. Одновременно молодые европейские демократии против того, чтобы Вроцлав вновь стал Бреслау, Гданьск – Данцигом, закарпатский Ужгород – Унгаром. Потому что "это – другое".

Русская пресса Прибалтики рассказывает, что на демонстративные выпады Москва реагирует с достоинством, отличающим уверенных в себе. Время слов закончилось. В частности, Польша заплатит за провокацию 8,5 млрд евро – таково материальное выражение "закона о фурах", которым перекрыт транзит через территорию России. Обеднеть официальная Варшава не обеднеет, но логистические цепочки разорвет надолго. Потерь от протестов бунтующих дальнобойщиков ей тоже не избежать.

Литовский журналист Анастасия Кулик отмечает: следом придет очередь стран Балтии, чьи экономики и без кремлевских "ответок" дышат на ладан. Например, в Эстонии суммарный оборот морских портов упал на 27% из-за отсутствия российских грузов. Кабмин Литвы ломает голову, откуда брать газ предстоящей зимой, если не из "вражеской России"? В Латвии 61% населения уже живет в долг и без перспектив выкарабкаться из финансовых ям. Слабого толчка хватит, чтобы прибалтийское экономическое домино посыпалось.

У стран региона надежда только на поддержку со стороны Америки. Ей нужен "второй антироссийских" фронт. Поджечь Кавказ янки не смогли, Вашингтону приходится пробовать взорвать Калининград. Он для НАТО в нынешней архитектуре – площадка перспективная, в военно-стратегическом смысле представляет балкон, нависающий над севером Польши и западом Литвы. Или кинжал в подбрюшье трансатлантического союза, как называют эксклав немецкие генералы.

Вот что пишут берлинские военные аналитики: "Россия сохраняет контроль над регионом Балтийского моря за счет Калининградской области. Тенденция к усилению военной группировки путем создания новых соединений и модернизации боевой техники получит продолжение. Это означает, что область выполняет важнейшую функцию – мешает НАТО в регионе Балтийского моря дислоцировать необходимые оборонительные возможности".

США не привыкли, чтобы им мешали. Америка хочет, но не может себе позволить нарушить исторические Тегеранские, Ялтинские и Потсдамские соглашения, под которыми стоит ее подпись. Достичь желаемого чужими руками – другое дело.

План таков: когда Россия достаточно истощит себя в нынешнем военном противостоянии с НАТО на Украине и ослабнет до такой степени, что не сможет защитить балтийский эксклав, янки навалятся на него с моря и с воздуха, поляки с юга, Литва, Латвия, Эстония с востока и северо-востока.

Польша и Литва получат возможность навсегда (или надолго) решить проблему "Сувалкского коридора", Латвия с Эстонией за соучастие без бонусов не останутся. Можно не сомневаться, что в Вашингтоне уже готовы новые карты побережья южной части Балтийского моря, где каждой "гиене" нарезан новый надел.

В желании урвать быстро они забыли предостережения, сделанные президентом России 10 февраля 2007 года в речи на Мюнхенской конференции по безопасности: если гипотетически аннулировать итоги Второй мировой войны, принятые на Потсдамской конференции, случится новая война в Европе, от которой выиграют только США.

А Москва точно не проиграет, предполагает журналист Анастасия Кулик, ссылаясь на губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Он сильно сомневается, что кто-то попытается прощупать РФ на прочность. Говоря о пенной волне переименований у соседей, в руководстве навсегда российского эксклава справедливо полагают – в каждой деревне свои сумасшедшие.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685171580


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