Хозяева Мировой Игры озвучили свои планы. Ультиматум Шваба, - Андрей Фурсов

10:30 27.05.2023 Хозяева Мировой Игры озвучили свои планы

Ультиматум Шваба

Андрей Фурсов



В прошлом материале мы разбирали Бильдерберг и трилатералов, а в этом я хотел бы подробно остановиться на еще одной встрече в верхах. Речь о саммите на острове Бали, Индонезия, руководителей и представителей 20-ти крупнейших держав мира, G-20, и глобалистских структур типа Всемирного экономического форума. Фактическим хозяином балийского саммита чувствовал себя не Байден и не президент Индонезии, а Клаус Шваб. И я смотрел, как он выступал на этом форуме и все никак не мог понять, кого же он мне напоминает. И вот глядя на его выступление на балийском саммите, я понял, что он мне очень напоминает Егора Гайдара. Не внешне, а как фигуру.



В связи с этим я хочу несколько слов сказать об этом человеке. Потому что у нас и на Западе эту фигуру раздули и даже демонизируют, говоря о том, что он чуть ли не один из руководителей мирового правительства. Шваб действительно написал несколько книг-манифестов, которые выражают интересы ультраглобалистов. Но это не значит, что он сам является игроком глобального уровня.



И чтобы не возвращаться к вопросу, кто игрок, а кто – не игрок, я бы хотел несколько слов сказать о типологии, которую предложил в свое время Бернд фон Виттенбург. Он – сайентолог, то есть член такой оккультной квазирелигиозно-политической организации, работающей в тесном контакте со спецслужбами. Виттенбург хорошо знает, о чем говорит. Он знает, как устроена закулисная власть. В книге "Шах планете Земля" у него есть целая типология людей, которые имеют отношение к Большой Игре. Олег Маркеев в романе "Оружие возмездия" очень активно использовал эту схему и даже дополнил ее. Так вот, Бернд фон Виттенбург, говоря об Игре, заметил, что существует три вида людей. Первые – те, кто влияют на то, что происходит, вторые – те, кто присматриваются к происходящему, и третьи – те, кто удивляются происходящему. Удивляться могут, естественно, те, кто не только не понимают, что такое Игра, они вообще не знают, что есть Игра. Они думают, что есть некая жизнь. Те, кто влияют – в разной степени, начиная от простого участия до установления правил - знают, что идет Игра. Но и те, кто присматриваются – тоже знают, что идет Игра, не участвуют по разным причинам, но наблюдают и занимаются ее анализом. И живут, как бы, по принципу "esse, non videri", "быть, но не быть видимым".



Среди участников Игры фон Виттенбург выделяет следующие категории. Хозяин Игры или хозяева Игры, игроки, помощники игроков, игровые фигуры и битые фигуры.



Кто такие хозяева Игры? Это люди, которые не придерживаются никаких правил. Они их разрабатывают для других, произвольно меняют и диктуют игрокам. Игроки – это те, кто ведут реально Игру, они обладают самостоятельностью и свободой действий, но только в рамках правил, которые они не могут менять. Как игроки делают ходы? С помощью фигур. Задача фигуры – выполнять определенные действия. При этом фигура не должна преследовать каких-либо собственных целей. Она должна лишь реагировать на приказы сверху.



Конечных целей не знают даже игроки, их знают только хозяева. Игроки знают правила. Фигура не может даже охватить взглядом все поле Игры, это прерогатива игрока. Фигуре в то же время не положено знать, что она – фигура. Она и окружающие должны думать, что она – игрок, и концентрировать внимание на ней, чтобы отвлекать внимание от реальных игроков.



Вот как фон Виттенбург в книге "Шах планете Земля" описывает процесс создания фигур: "Опровергайте любые мысли, что ведется Игра. Не давайте им, фигурам, извлечь никакой пользы для себя. Скрывайте цель Игры, сохраняйте такие условия, чтобы они, фигуры, не смогли отказаться от участия в Игре. Препятствуйте у них чувству удовлетворенности от проделанной работы. Сделайте так, чтобы они действительно таковыми становились. Со стороны они могут казаться всемогущими, но реально у них не должно быть никакой власти. Иногда игровые фигуры попадают в ситуации, смысла которых они не могут понять. Но по разным объективным обстоятельствам им все же приходится отказаться от попыток выяснить свою роль в Игре". То есть, фигуры – это те, кого используют втемную. Если фигуры делают попытки понять, то они должны жестко пресекаться. Иначе фигуры перешли бы в разряд игроков и нарушили бы правила.



Иногда некоторые фигуры все-таки дорастают до игроков или, по крайней мере, до помощников игроков. В связи со сказанным Виттенбург ставит вопрос: "Можно ли отнести к категориям игроков или помощников игроков правительства?" И отвечает: "Найдется ли в современном мире правительство, которое может свободно принимать решения, касающиеся его страны". Кредиты-то представляются только тем, кто принимает правила Игры. Разумеется, страна стране рознь. Есть страны уровня США, Китая, России. Это один уровень. Другой уровень – это, например, Коста-Рика, Чад, Малави, Греция.



Так вот, Шваб – это, конечно, фигура, это не игрок. Причем фигура не первого ряда. Он ведь исходно – протеже Киссинджера, который сам долгое время был фигурой, а затем его перевели в разряд помощников игроков. Более того, в некоторых острых международных ситуациях, которые требовали моментальной реакции, Киссинджер несколько раз выступал как игрок. Кстати, уровень Киссинджера для Шваба совершенно недостижим. Если взять более ранние этапы начала ХХ века, то, безусловно, такой фигурой был полковник Хауз, советник президента Вильсона. Он, конечно, не был игроком. А вот игроком был человек, про которого мало кто знает. Это Том Райан. И Хауз выполнял его решения и просьбы с той же стремительностью, с какой лидеры тогдашних европейских государств выполняли пожелания полковника Хауза.



Работая в плоскости "говорящей головы" метрдотеля для игроков и их хозяев, Шваб в последние годы стал очень активен. Причем в этой активности он все больше становится похож на клоуна. Несмотря на все это Шваба принимают президенты, премьер-министры. Поэтому работы, подписанные фамилией Шваб, неважно, сам он это написал или нет, нужно очень внимательно читать. Потому что это планы противника. Их нужно очень хорошо изучать. И неважно, клоун Шваб или не клоун, фигура он или битая фигура. Он – "говорящая голова". Его функция – озвучивать некую позицию, которая соответствует интересам его хозяев. (Так же как Бустрем, о котором мы тоже будем говорить).



Так вот, Шваб играл очень большую роль на балийском саммите. Он выступил со вступительной речью и сказал: "Мы должны противостоять глубокой системной и структурной перестройке нашего мира, текущим тенденциям. Мир будет выглядеть по-другому после того, как мы перейдем через этот переходный период". То есть Шваб признал, что мир системно меняется в направлении, неприемлемом для его хозяев. И нужно сделать так, чтобы он развивался в нужном направлении. Дальше цитирую: "Как нам справиться с этим переходом, который продлится несколько лет? Если вы реструктурируете компанию, вы списываете затраты, и страдают акционеры. Но если вы реструктурируете экономику, результатом будет снижение располагаемого дохода, что приведет к масштабной социальной напряженности. Четвертая промышленная революция, а мы находимся в точке перегиба, технология полностью изменит то, что мы делаем и изменит то, кем мы являемся". То есть, по Швабу экономического и социального кризиса нужно избежать с помощью Четвертой промышленной революции.



Я хочу напомнить, что Четвертая промышленная революция принципиально отличается от первых трех тем, что она меняет биологическую природу человека. То есть согласно Швабу, точнее, его хозяевам – Четвертая промышленная революция не имеет отношения к промышленности. Она должна биологически закрепить социальное неравенство, чтобы не допустить больше экономических кризисов и социальной напряженности, опасной для хозяев. И вот это медико-биологическое воздействие на человека должно изменить его таким образом, чтобы он стал человеком послушным.



И дальше Шваб говорит: "В Четвертой промышленной революции победители заберут все, так что если вы стали первыми участниками ВЭФ – вы победители". То есть будут победители, и будут абсолютно проигравшие, у которых не будет потом никаких шансов. Это будет нижняя каста, и дети их, и внуки будут нижней кастой и т.д. и т.д. Завершил свое выступление на встрече в Бали Шваб таким образом: "Правительство и бизнес должны сотрудничать, чтобы стать быстрой рыбой. Дело не в том, что большая рыба съедает маленькую, а в том, что быстрая рыба съедает медленную".



Вот это дорогого стоит. Дело в том, что под "быстрыми рыбами" Шваб имеет в виду корпорации, а под "медленными" – государства. И чтобы стать быстрыми рыбами, государства должны тесно сотрудничать с корпорациями. Из всего, что сказано Швабом, следует одно. Корпорации должны растворить в себе государства, и кстати, и Шваб, и его Всемирный экономический форум, и фонд Карнеги, постоянно выступают за слияние разведывательных и силовых структур с банками и корпорациями в некий единый комплекс, типа британской Ост-Индской компании, но адаптированной к нашему времени. Вот это и есть та самая глубинная власть, которая формируется, и которая должна будет заменить, с одной стороны, государства. А с другой стороны, если уходят государства, то и закрытые надгосударственные структуры не нужны, глубинная власть снимает это противоречие.



По сути дела, Шваб обратился к главам 20-ти крупнейшим государств мира с чем-то похожим на ультиматум. И что - кто-то ему возразил, кто-то погнал с трибуны, кто-то сказал, как Алиса "в стране чудес", когда королева стала ей угрожать: "Вы просто колода старых карт". Нет! Его очень внимательно слушали, потому что понимали, что он всего лишь приказчик, но за ним стоят хозяева.



По завершении Балийской встречи был принят итоговый документ, декларация. Аналитики и обозреватели определили декларацию, как "грубо нарушающую суверенитет национальных государств". Что было в этой декларации написано, как "желаемые цели будущего развития":



1. Введение глобальных цифровых паспортов и удостоверений личности, подключенных к глобальным цифровым системам, регулирующим перемещение между странами. Здравоохранение, прежде всего. Это так называемый обязательный паспорт вакцинации. При том, что во многих странах вроде вакцинировать пока никто никого не заставляет.



2. Введение цифровых валют центральных банков. Думаю, все понимают, что цифровая валюта – это не деньги, а средства контроля над поведением, посредством отслеживания покупок.



3. Интернет-слежка и цензура под видом борьбы с дезинформацией. И на встрече Бильдербергского клуба, и на Бали речь шла о том, что нужно бороться с дезинформацией. На самом деле, это как раз и есть продвижение дезинформации.



4. Расширение глобального аппарата био-безопасности перед лицом угроз новых пандемий. По сути, речь идет о создании еще одного органа наднационального управления, автоматически подавляющего суверенитет. Во-вторых, постулируется, что пандемии будут обязательно, и их не избежать.



5. Необходимость реформ производства и распределения продовольствия. За этим обтекаемым тезисом скрываются удар по мелким и средним хозяйствам и контроль над тем, что можно, а что нельзя употреблять в пищу. Все участники встречи поставили свои подписи. Россию представлял Лавров. А присутствующий на встрече министр здравоохранения Мурашко (коллега Урсулы фон дер Ляйен – он тоже инеколог) заявил, что РФ будет развивать сотрудничество с ВОЗ…Я подумал, не ослышался ли я? С той самой ВОЗ, с которой активно взаимодействуют Гейтс и Рокфеллеры, которая продвигает новые западные ценности как универсальные? При том, что мы выступаем за традиционные ценности и суверенитет.



Я понимаю, чиновник, даже высокопоставленный - это не власть, тем более, в России. Наша власть клерка любого ранга может одернуть, поставить в угол. Но даже у глупости и холуйства перед Постзападом должен быть предел. И должно быть понимание – перед тобой недруг, горек хлеб в его доме. И так должно быть всегда, а в нынешних условиях, не понимать этого было невозможно. Вот такая ситуация - шаг вперед, два шага назад. Источник - завтра

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