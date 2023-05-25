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РосВласти ухватились за Пекин, как за желтую соломинку. Китай, Мишустин, протокол, - Михаил Хазин
10:43 27.05.2023

картина взаимодействия России с Китаем выглядит куда более равноправно, чем хотелось бы представить определенным силам
Михаил Хазин

Глава правительства России Михаил Мишустин находится в Китае. Как и полагается, многие активно критикуют за это руководство России (впрочем, работа у них такая, они денежку зарабатывают, ничего личного). Мол, "легли под Китай", "шестерка" в Пекине", "все сдали", и так далее, и тому подобное. Поневоле задаешься вопросом, на кого все это рассчитано. Поскольку есть разные тонкости о которых я и хочу поговорить.

Во-первых, специфика китайцев в том, что самое главное у них - протокол. Слова роли не играют, это "бесконечный путь хитрости". А вот масштаб приема говорит о том, какую роль играет гость. И тут все очень серьезно, Мишустина принимали с очень большим уважением. Причем - публично. И это как раз говорит о том, что разговоры были серьезными куда более убедительно, чем абстрактные рассуждения разных профессиональных русофобов. Поскольку местных вождей и принимают как вождей - без уважения и процедур.

Во-вторых, нужно понимать, в чем проблемы Китая. Они в том, что с большой вероятностью США начнут ограничивать китайское влияние в мире и закрывать для Китая мировые рынки. Россия тут альтернативой для Китая стать не может, поэтому захватывать наши рынки особого смысла нет, да их и особо пока не существует. Нет, лет через 15 он могут возникнуть (в рамках Евразийской валютной зоны), но Китаю эти 15 лет еще нужно прожить. В ситуации жесткой конфронтации с США. И выход в мировой океан ему сможет обеспечить только Россия (через Охотское море).

В-третьих, Мишустин в последнее время постоянно обращается к проблемам машиностроения, станкостроения, вообще обрабатывающей промышленности (поручил, например, Минэкономразвития до 20 июля проанализировать механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их улучшению). Спрашивается, если рынки отдали Китаю, это - зачем?

Есть и другие вопросы, менее значимые. Но уже этих хватит для того, чтобы понять, что картина взаимодействия России с Китаем выглядит куда более равноправно, чем хотелось бы представить определенным силам. Другое дело, о чем в реальности были переговоры, но тут все куда более сложно, поскольку оба участника не очень спешат раскрыть их истинное содержание. Особенно в ситуации, когда США не приняли стратегические решения о развитии своей политики.

Отметим, что визит Мишустина означает и еще одно обстоятельство, важное уже внутри России. У нас, как известно, меньше чем через год состоятся президентские выборы (напомню старый анекдот 90-х годов: "Борис Николаевич, а у нас будет после выборов новый президент или старый? - А это зависит от результата. Если выиграю я, то будет новый. А если я проиграю - то старый!"). И это потребует смены правительства. Так вот, на фоне страшных слухов о зачистке российской управленческой элиты за излишний либерализм и/или некомпетентность, визит Мишустина означает, что он, с подавляющей вероятностью - останется. И я, кстати, всем советую на эту тему подумать. В частности, решить, имеет смысл с ним ссориться или нет.

В общем, прежде чем читать разных "искпердов" и "политолухов" желательно немножко подумать. Поскольку даже самые простые мысли, выраженные в очевидных вопросах дают возможность сделать более или менее доступные выводы. Которые с русофобской пропагандой не очень совпадают.

Источник - zavtra.ru
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