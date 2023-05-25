Помешать победить Эрдогану могут только дружные курды. И то вряд ли...

13:31 27.05.2023

Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы



Юрий Зайнашев



Курды решили все равно поддержать оппозиционера Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, хотя этот кандидат и заключил сделку с их недругами – турками-националистами. Дело в том, что Эрдогана курды недолюбливают еще сильнее. Если оппозиции в воскресенье удастся привести курдов по максимуму на избирательные участки, она еще может победить. В противном случае – еще на пять лет Эрдоган останется президентом Турции.



Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) и находящаяся с ней в альянсе Партия зеленых левых (ПЗЛ) заявили, что поддержат 28 мая во втором туре президентских выборов в Турции кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.



Сопредседатель ПДН Первин Булдан заявила, что действующий президент Реджеп Тайип "Эрдоган не является вариантом" для партии, а "28 мая будет днем референдума". Она призвала каждого представителя электората "прийти на избирательные участки и поменять режим одного человека". Булдан также отметила, что "курдский вопрос в Турции необходимо окончательно решить, иначе страна так и не сможет соответствовать демократии".



"Мы завершим начатое и оставленное на полпути 14 мая. Мы придем на избирательные участки, чтобы противостоять тем, кто препятствует изменениям. Никаких изменений в нашей политике нет", – заявил Ибрагим Акын, спикер зеленых.



Как напоминает ТАСС, альянс этих партий только что получил 61 место в парламенте, и курдские депутаты смогут сформировать свою фракцию. Между тем восточные и юго-восточные провинции Турции, где значительная часть населения – курды, в первом туре президентских выборов 14 мая проголосовали за Кылычдароглу. В некоторых провинциях его поддержка превысила 75%, а в районе Дефне провинции Хатай за него проголосовало более 90% избирателей.



Таким образом, курды сохранили верность Кылычдароглу, несмотря на недовольство рядом пунктов его соглашения, заключенного с радикальными турецкими националистами из Партии победы.



Стоит напомнить, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 14 мая в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, а его соперник, кандидат от семи партий оппозиции Кылычдароглу – 44,88%.



"Решение курдских сил было предсказуемо. Их противоречия с Эрдоганом гораздо сильнее, чем все претензии к оппозиционному "альянсу семи", пусть даже к этому альянсу и примкнули турецкие националисты вроде Умита Оздага из Партии победы. Так что теперь главная интрига, насколько широкий приток голосов обеспечат Кылычдароглу курды", – считает бывший советник президента России, эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич. На эти выходные он, кстати, отправился в Турцию, чтобы лично оценить атмосферу в стране в ходе второго тура.



По мнению российского эксперта, у оппозиции все еще сохраняются шансы на успех, хотя общий расклад склонился в пользу Эрдогана. "12-миллионная община голосующих курдов остается главной надеждой Кылычдароглу. Это серьезный весомый резерв. В воскресенье оппозиции нужно их по максимуму вывести на участки. Кроме того, надежды Кылычдароглу связаны с мобилизацией потенциальных сторонников в крупнейших городах, расположенных в центре страны. В первом туре полной мобилизации там оппозиция так и не провела. Так что голосов еще можно добрать", – говорит он.



Тем не менее победа Эрдогана предрешена с вероятностью примерно в 80 процентов, прогнозирует Станкевич.



"Главный резерв действующего президента – это 11 провинций, пострадавших от февральского землетрясения. В первом туре тамошние жители в большинстве своем проголосовали за Эрдогана, – напомнил в интервью газете ВЗГЛЯД экс-советник президента России. – Во втором туре они могут полностью уйти в его "копилку", поскольку действующий президент о них активно заботится. Эрдоган выдал единовременные пособия, назначил ежемесячные выплаты, а главное – инициировал жилищные программы, в соответствии с которыми все пострадавшие получат квартиры в следующем году по более чем льготной ипотеке. Такому аргументу невозможно противостоять".



В таких регионах тоже живет примерно 12 млн избирателей, и они в подавляющем большинстве могут предпочесть Эрдогана, предупреждает Станкевич. "Действующий президент не просто обыграет оппозиционера, но сделает это со значительным отрывом. Отрыв будет таким заметным, что не возникнет сомнений, не будет разговоров о том, что "неправильно подсчитали", – прогнозирует российский политолог.



В истории президентских выборов разных стран бывало, что претендент, отставший от фаворита в первом туре президентских выборов, в итоге уверенно побеждает во втором, напоминают эксперты. Пример: выборы президента России 1996 года – тогда лидером первого тура с большим отрывом стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Однако "бронзовый призер" первого тура, генерал Александр Лебедь предпочел поддержать действующего президента. Это стало одной из важных причин, которая позволила президенту Борису Ельцину переизбраться.



Поскольку во втором туре интрига обычно усиливается, зачастую голосовать приходит пассивная часть избирателей – те, кто считает, что "от меня ничего не зависит". Однако в данном случае подобные правила не сработают, полагает Станкевич. Явка в Турции и так в первом туре была высокая, то есть "молчунов" там изначально немного.



"Кроме того, правило могло сработать, будь политическая палитра более дробной. А тут было всего три претендента, и третий – пятипроцентный кандидат Синан Оган – призвал своих избирателей голосовать за Эрдогана. Хотя необязательно все рядовые избиратели следуют призыву первых лиц партий, примерно три процентных пункта Оган в копилку президента все же добавит", – предрекает Станкевич.



Как сообщала газета ВЗГЛЯД, экс-кандидат в президенты от альянса Ata (Альянса предков) Синан Оган в понедельник призвал свой электорат во втором туре отдать голоса за Эрдогана. При этом Оган призвал к высылке из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов, а для начала – разработать график такой депортации. Кроме того, Оган потребовал продолжить охоту за всеми террористическими группировками.



Однако после этого распался сам Альянс предков. Из него вышла Партия победы во главе с Оздагом, которая, напротив, заявила о солидарности с Кылычдароглу. Политики подписали "совместный протокол", один из пунктов которого гласит – бороться с террором, в том числе с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции террористическим движением. Другой пункт – отказаться от назначения на государственные должности тех, чья связь с террористами доказана (это, опять же, намек на тех, кто связан с РПК). Ранее Оздаг не раз критиковал ПДН, которую и он, и власти подозревают в тесных связях с РПК.



При этом в Партии победы заявили, что Синан Оган поддержал Эрдогана "лишь от своего лица". Поскольку на парламентских выборах партия Оздага получила два процента голосов, так что многие наблюдатели немедленно вычеркнули их из общей "копилки" Эрдогана и Огана.



Профессор Стамбульского университета, политолог Мехмет Перинчек считает: и курдские партии, и националисты из Партии победы вместе действуют сейчас против Эрдогана, поскольку так или иначе управляются из одного центра, а точнее – из Вашингтона. "Их идеологические разногласия играют не более чем второстепенную роль. И так называемые националисты Умита Оздага, и ПДН, которая на самом деле – легальное крыло РПК, действуют по общей программе. Их задача – реализовать американские планы во внутренней жизни Турции.



У США есть возможность при необходимости объединять политические силы, которые в обычное время враждуют.



Что касается Кемаля Кылычдароглу, то он решил в последнюю минуту пойти на союз с националистами, чтобы спасти свой рейтинг. Но он опоздал", – считает профессор.



В четверг Эрдоган намекнул, что успех его соперника будет означать победу США и "террористических организаций", под которыми обычно понимаются те же самые курдские боевики. "С Божьей помощью, если мы победим 28 мая, победит каждый из 85 млн человек (население Турции по последним официальным данным – прим. РИА "Новости"). Если победит господин Кылычдароглу, то победят террористические организации, лондонские ростовщики и американские компании. Мы не должны давать возможность тем, кто нацелился на наше единство и солидарность", – сказал президент телеканалу CNN Türk.



Эрдоган может набрать 52,7% голосов во втором туре выборов и победить в них. Такие данные обнародовала компания "Конда". Его конкурент от оппозиции набирает 47,3% с учетом неопределившихся и 42,2% – без них. Как отмечает газета "Стар", "Конда" известна близостью к оппозиции, поэтому опрос показал, что "даже "Конда" признала лидерство Эрдогана".



