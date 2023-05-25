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Китайские церемонии: Пентагон не может достучаться до генерала Ли
15:19 27.05.2023

Пекин все еще не дал ответа на предложение провести встречу главы Минобороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу на полях сингапурской конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" в начале июня. Об этом заявил помощник главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер.

Выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Ратнер отметил, что несколько недель назад американское военное ведомство направило запрос насчет встречи с генералом Ли, но согласия Пекин до сих пор не дал.

"На данный запрос не было дано какого-либо ответа, - цитирует Ратнера ТАСС. - Мы осведомлены о заявлениях КНР относительно того обстоятельства, что в отношении генерала Ли действуют санкции на основе закона „О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Бесспорно то, что эти санкции CAATSA не влияют юридически или технически на то, может ли генерал Ли встретиться с министром Остином на „Шангри-Ла". Это не является запретом".

Помощник главы Пентагона отметил, что Соединенные Штаты стремятся поддерживать открытыми каналы связи с партнерами.

"И мы считаем, что это важно и применительно к КНР. И мы надеемся, что там смотрят на это так же. Мы все еще ждем ответа", - подчеркнул он.
EADaily сообщало, что Пекин не откликнулся пока на просьбу Остина о встрече с Ли Шанфу на полях конференции "Шангри-Ла диалог", которая пройдет 2-4 июня в Сингапуре. Как ранее передавало Bloomberg, Китай дал понять Вашингтону, что встреча не состоится, пока против генерала Ли действуют американские санкции. Последние применены в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Ли Шанфу тогда был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР.

Источник - eadaily.com
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