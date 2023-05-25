Арабские шейхи присоединились к разделу российского нефтяного пирога

16:14 27.05.2023 Российские нефтепродукты все больше поступают в Европу, теперь и через Саудовскую Аравию



Анна Седова

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Андрей Кочетков

Вячеслав Мищенко



Саудовская Аравия решила последовать примеру Индии и резко нарастила закупки российских нефтепродуктов, и, по странному "совпадению", поставки нефтепродуктов в страны Европы. Как написал Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, резкий рост импорта дизельного топлива из России в Саудовскую Аравию фиксируется с марта этого года.



В 2022 году импорт дизельного топлива Саудовской Аравией в среднем немногим превышал 30 тысяч барр./сутки. В марте же страна импортировала 114,0 тыс. барр./сутки дизтоплива и газойля из России (при общем объеме импорта 137,7 тыс. барр.), к маю этот показатель вырос до 191,2 тыс. барр./сутки.



Благодаря этого в апреле королевство обошло США и стало вторым по величине экспортером дизельного топлива и газойля в мире, уступая лишь России. При этом примерно 35% всего апрельского экспорта этих товаров было отправлено в страны ЕС и Великобританию.



Издание приходит к выводу, что Саудовская Аравия закупает российские нефтепродукты, а затем уже под видом собственных продает их в Европу. Подобной торговлей давно занимается и Индия, правда, она предпочитает закупать сырую нефть и продавать европейцам уже переработанный продукт, не особо скрывая, из какого сырья его делают. Это, кстати, так возмущает европейцев, что глава евродипломатии Жозеп Боррель сначала заявил о том, что такие поставки нужно прекратить, а потом сам признал, что они никак не противоречат европейским санкциям.



Таким образом, нефть и нефтепродукты из России все равно так или иначе оказываются на европейском рынке, только теперь на них еще и зарабатывают третьи страны, а европейцам приходится намного больше платить за них.



На Западе переживают, что все это сделало санкции против российского нефтяного сектора неэффективными. Как утверждает американский канал CNBC со ссылкой на доклад финского "Центра исследований энергетики и чистого воздуха" (CREA), в марте и апреле Россия уже восстановила доходы от экспорта нефти до уровня ноября 2022, то есть до "потолочного" периода. Поэтому, как утверждают авторы доклада, нужно "в срочном порядке" устранить пробелы в сфере применения санкций.



Руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко рассказал "СП", что говорить о полном восстановлении доходов от нефтяного экспорта рано, вполне возможно, что подобные публикации являются частью информационной войны и направлены, например, на очередное ужесточение санкций. В то же время, правда и то, что российские углеводороды все больше находят путь обратно на европейский рынок, и прикрыть эти пути крайне сложно.



- У нас закрыта статистика по экспорту нефти, поэтому никаких источников, кроме западных, нет. Я бы не доверял им на сто процентов, тем более что мы живем в эпоху серьезной информационной войны. С разных сторон раздаются очень противоречивые заявления. На днях Международное энергетическое агентство опубликовало прогноз, согласно которому для России все вовсе не так радужно.



По доступной статистике со стороны нашего Минфина, поступления в бюджет от экспорта углеводородов упали по сравнению с первым кварталом 2022 года на 52%. Как можно из этого сделать вывод, что Россия полностью восстановила доходы, я не знаю. Сложно сказать, какая сейчас величина скидки на российскую нефть и нефтепродукты. Эта информация стала намного менее прозрачной.



Если посмотреть на конец 2022 года и первый квартал 2023, скидка на российскую нефть в абсолютных значениях составляла от 30 до 40 долларов за баррель. Если учитывать, что средняя стоимость барреля на конец прошлого года составляла 76−80, российская нефть торговалась с 50-процентным дисконтом. Это серьезное недополучение прибыли нефтяных корпораций и государственного бюджета. Какую методику подсчета цен на нефть использовали финны, совершенно непонятно.



"СП": - Правда ли, что при этом российская нефть все больше проникает на европейский рынок, в том числе через Саудовскую Аравию?



- Глобальный рынок нефти потому и называется глобальным, что пользуется самыми различными инструментами в различных регионах. Европа объявила эмбарго на поставки российской нефти. Но откуда-то же европейские переработчики должны брать ресурсы. По политическим причинам эти ресурсы не должны приходить из России, а дальше уже детали.



Любая схема, которую могут организовать трейдеры и крупные компании, будет работать. Россия может поставлять нефть в Индию, на ближневосточные НПЗ, откуда продукты переработки будут идти в Европу. Работа таких схем не подтверждена российскими компаниями или государственными органами, но западные СМИ о них сообщают, да и Индия признает, что их переработка значительно нарастила закупки нефти из России, а также объем переработки и экспорта нефтепродуктов.



С саудитами вообще может работать схема замещения или так называемая своповая схема. Это делают не конкретные российские компании-производители, которые находятся под санкциями, а глобальные нефтетрейдеры с сильными позициями на мировом рынке. Они могут активно заниматься всеми этими обменными операциями и альтернативными поставками, учитывая, что сейчас там очень высокая маржинальность.



"СП": Может ли Запад прикрыть эти каналы поставок? Боррель уже говорил о том, что нужно предпринимать меры…



- Европейские власти и господин Боррель к таким поставкам вообще не имеют отношения. Это пенсионер, который озвучивает политические лозунги. Никто не может перекрыть поставки на глобальном рынке нефти. Единственный способ ограничить их - это полицейские функции международной банковской системы, которая на сто процентов зависит от долларовых транзакций. Есть такое понятие, как нефтедоллар, потому что именно в американской валюте традиционно происходят расчеты по нефти и нефтепродуктам.



Соответственно, отследив и обнаружив неправильные с их точки зрения транзакции банки могут их заморозить. Либо даже не прибегать к этому, а чисто психологически угрожать конкретным компаниям, корпорациям и трейдерам. Это больше шантаж и угрозы в сфере транзакций, финансов и валюты, чем реальные действия.



Что касается физического рынка нефти, здесь никто ничего не может сделать. Это может привести к глобальному морскому конфликту. Если кто-то попытается остановить танкер и что-то с ним сделать, это вызовет ответные действия. К счастью, пока никто на это не идет, инцидентов на море мы не видим.



Ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков считает, что поставки через Саудовскую Аравию могут идти по "серым схемам", так как даже у ближневосточного государства недостаточно продукции, чтобы заместить российские объемы.



- После эмбарго ЕС у нас выпало более 3 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Эти объемы европейцам где-то нужно брать. Единственный, кто может им такие объемы предоставить, это арабские страны, которые вкладывали большие средства в нефтепереработку. Из США тащить нефтепродукты можно, но невыгодно, да и нет у них таких больших объемов.



Саудовская Аравия в последние годы вкладывала значительные средства в нефтепереработку. Но так масштабно в сжатые сроки нарастить ее сразу на несколько миллионов баррелей она не может. Она покупает условную нефть в виде нефтепродуктов из России, проводит как свои и продает в Европу.



Это не совсем индийская схема, так как Индия покупает именно нефть, перерабатывает ее и получает очень большую маржу за счет того, что производит дорогие нефтепродукты из дешевого сырья. В Европе даже говорят о том, что пора бы Индию наказать за то, что они зарабатывает на бедных-несчастных европейцах.



У Саудовской Аравии своей нефти много, она сама предпочитает ее перерабатывать, тем более что предприятия под это настроены. Поэтому речь, скорее всего, идет о таких теневых схемах, как продажа нефтепродуктов под видом нефти, которые затем идут в Европу.



Другие нефтеперерабатывающие мощности в мире европейцам найти очень сложно. В Германии многие предприятия были заточены именно под российскую нефть. Чтобы их перестраивать требуются большие капиталовложения, да и эту нефть тоже откуда-то нужно брать. Они берут ее из Африки, Ближнего Востока и США, но, естественно, ее транспортировка обходится дороже, чем раньше.



"СП": - Правда ли, что Россия почти восстановила нефтяные доходы до досанкционного уровня?



- К сожалению, нефтяные доходы сейчас не очень прозрачные. Компании вынуждены проводить "серые" операции, как с той же Саудовской Аравией, когда под видом нефти продаются нефтепродукты. Как провести это по документам так, чтобы доходы были очевидны? Это очень сложно.



То же самое с продажей некоторых сортов нефти, которые к потолку Urals не относятся. Это такие сорта, как VSTO, "Сибирская легкая", Sokol. По отдельности кажется, что это небольшие объемы, но все вместе доходит до трети или даже половины нашего экспорта.



Проблема в том, что компании сейчас сами вынуждены транспортировать, страховать и нести другие издержки, связанные с экспортом нефти. Это тоже сложно посчитать, тем более что делают они все это через аффилированные представительства. В апреле цена Urals подошла вплотную к потолку цен, подорожав на 22% с лишним за месяц. Поэтому да, в целом доходы от экспорта нефти восстанавливаются, но не все они прозрачны и не все хотят их показывать. Источник - СвободнаяПресса

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