Financial Times: Мир накрыла новая золотая лихорадка. Вот как долго она продлится

ЦентрАзия

16:15 27.05.2023 Financial Times

Великобритания



Новый золотой бум: как долго он продлится

FT: вот что может рассказать сильное золото о слабом долларе



Золото стало движущей силой мятежа центробанков против доллара, и цены на него взлетели, пишет Financial Times. США сами виноваты в этом бунте, ведь начался он из-за антироссийских санкций. Уверенность Вашингтона в отсутствии альтернатив доллару только ускоряет его падение.



Гарри Демпси (Harry Dempsey) и Лесли Хук (Leslie Hook)



Периоды инфляции часто способствовали росту популярности этого драгоценного металла. Но на сей раз центробанки скупают его из страха перед геополитическими рисками.



В надежном хранилище лондонского Мейфэра, где толстое стекло выдерживает автоматную очередь, а наблюдение ведется круглосуточно с четырех пультов, самые богатые в мире люди хранят золото.



К концу года заполнятся все маленькие сейфы этого хранилища, аренда которых обходится в 12 000 фунтов стерлингов ежегодно. Все дело в том, что клиенты стараются себя обезопасить и в этих целях прибегают к средствам, которые тверже самой твердой валюты. Это признак тревожных времен.



Клиенты настороженно относятся к новому мировому порядку, говорит директор владеющей этим хранилищем маврикийской компании IBV International Vaults Ашок Сьюнарейн (Ashok Sewnarain). "Мы не доверяем банкам, гигантской инфляции и глобальному расколу по резервным валютам", - объясняет он.



Примеру мировой элиты, пустившейся в погоню за золотом, последовали центробанки стран с формирующимися рынками. В прошлом году центробанки купили 1 079 тонн золотых слитков, и это был максимум с 1950 года, когда начались подсчеты.



В результате золото выросло в цене почти до исторического максимума и с конца марта стоит 2 072 доллара за тройскую унцию (это традиционная единица измерения веса драгоценных металлов). Многие спекулянты и золотые жуки, как называют сторонников единого золотого стандарта, затаив дыхание ждут новых ценовых рекордов.



Золото давно уже становится безопасной гаванью в неспокойные времена. Сегодня это подтверждается с новой силой. Коронавирус, вооруженный конфликт на Украине, геополитическая напряженность, страх перед инфляцией, увеличение мирового долга, высокие процентные ставки и банковский кризис - все это заставляет инвесторов менять свои взгляды на безопасные активы. Золото от этого выигрывает.



"В прошлом десятилетии была низкая инфляция и мощный рост, была глобализация и мир, была либеральная экономика без государственного вмешательства и невидимая рука рынка, была опережающая динамика технологий, - говорит Ники Шилз (Nicky Shiels), возглавляющая отдел стратегии в швейцарской торговой фирме драгоценных металлов MKS Pamp. - Все эти структурные факторы одновременно исчезают, а это создает положительные условия для золота и других сырьевых товаров".



А еще есть геополитический фактор, поскольку развивающиеся страны все больше опасаются могущества американского доллара. Когда Запад ввел против России санкции за развязанный вооруженный конфликт на Украине, США с союзниками заморозили ее активы в иностранной валюте на 300 миллиардов долларов, деноминированные в долларах, евро и фунтах стерлингов. Это вызвало большую тревогу у стран, имеющих долларовые авуары, и их центробанки бросились диверсифицировать свои активы, а также увеличили покупки золота.



"Золото стало все больше превращаться в инструмент геополитики", - говорит руководитель зарегистрированной на лондонской бирже золотодобывающей компании Endeavour Mining Себастьен де Монтесу (Sebastien de Montessus).



Когда фортуна вновь повернулась лицом к золоту, руководители центробанков, менеджеры фондов и мелкие инвесторы подумали, что мир опять вступает в золотую эпоху. По некоторым прогнозам, цена золота может повторить прежний рекорд, составив в сегодняшних долларах почти 3 300 долларов за тройскую унцию. Он был поставлен в 1980 году, когда вызванная нефтяным шоком инфляция и неразбериха на Ближнем Востоке ускорили тенденцию повышения, которую создал американский президент Ричард Никсон, отсекший доллар от золота.



Если сохранится сегодняшняя стагфляция, геополитическая напряженность и процесс дедолларизации, многие скажут, что золото будет по-прежнему ярко блестеть. "Наступила новая эра? Если говорить коротко, то да, - утверждает руководитель Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов Рут Кроуэлл (Ruth Crowell), чья организация устанавливает мировые стандарты и ценовые ориентиры для торговли золотом. - Переключение на золото объясняется стремлением создать более нейтральный портфель в ответ на геополитические сдвиги".



С другой стороны, общеизвестно, что цены на золото отличаются крайним непостоянством. Страх и паника имеют свои приливы и отливы, и нынешний скачок цен может оказаться временным. Кроме того, золото оказывает воздействие на окружающую среду и не играет никакой роли в переходе к энергетической безопасности, и поэтому его радужные перспективы могут со временем поблекнуть.



Золото наслаждается моментом славы, но как долго это продлится?



Индекс страха



Главная побудительная причина нынешней золотой лихорадки - это сомнения в надежности других ликвидных активов.



Рынки в последние месяцы становятся все более волатильными, и из-за этого инвесторы снова обращаются к золоту. С ноября оно подорожало на 20%, и после краха трех региональных банков в Америке и поглощения Credit Suisse компанией UBS стоит чуть меньше 2 000 долларов за тройскую унцию.



"Золото показывает, что на финансовых рынках царит страх, - объясняет Росс Норман (Ross Norman), возглавляющий фирму-поставщика данных о драгоценных металлах Metals Daily. - Это сигнальный колокол, и он уже звонит".



Кое-кто считает, что подтверждаются опасения по поводу незащищенности глобальной экономики. Современный золотой жук Дэвид Фрэнкс (David Franks) хранит более двух миллионов фунтов в слитках, монетах и акциях горнодобывающих компаний, и старается поменьше инвестировать в рынок ценных бумаг.



Этот британский ресторатор говорит, что после финансового кризиса страны стали с бешеной скоростью печатать деньги, чтобы вернуть свои экономики в нормальное состояние. Поэтому сделать свой инвестиционный выбор ему было несложно.



"В какой-то момент мир очнется и поймет, что у Америки непомерный долг. Я не вижу иного выбора, кроме золота и серебра, - заявляет он. - Если ты хранишь его с 2008 года, то выгода здесь небольшая. Я надеюсь, что когда-нибудь, возможно, до моей смерти драгметаллы еще покажут себя".



Его опасения из-за отсутствия других активов, в которые можно вкладываться, находят отклик далеко за пределами хранилищ для золота, куда приходят клиенты, склонные думать о кризисах и катастрофах. Страхи усиливаются, потому что крайний срок переговоров об увеличении американского долгового лимита заканчивается в этом месяце.



Министр финансов США Джанет Йеллен предостерегает о финансовой и экономической катастрофе, если конгресс к началу июня не даст согласие на увеличение лимита федерального долга. В этом случае может произойти первый в истории дефолт по долговым обязательствам казначейства.



Марк Бристоу (Mark Bristow), руководящий второй в мире золотодобывающей компанией Barrick Gold, согласен с Фрэнксом. У центробанков во всем мире заканчиваются варианты действий, утверждает он, а джинн инфляции, между тем, уже выбрался из бутылки, и развивающимся странам грозит серьезная опасность, так как они могут попасть в глубокую долларовую долговую яму.



"Жестокая реальность накрывает тебя тогда, когда твой долг больше ВВП. Выбраться из такой ямы можно только двумя способами: провести крупные финансовые корректировки или быстро развиваться, - говорит он. - Нам это недоступно. Единственный выход - резкое снижение курсов во всем мире".



Недоверие к доллару



Золотая лихорадка обусловлена те только страхами частных инвесторов, но и отчасти общемировым отходом от всемогущего доллара.



После мирового финансового кризиса 2008 года возникло явное стремление к диверсификации резервных валют. Доля американского доллара в общемировых валютных запасах сократилась с 70% в 2000 году до неполных 60% в настоящее время. Инициаторам таких тектонических сдвигов стали Россия, Китай, Турция и Индия. "Многие страны поняли, что доллар - это оружие, служащее американским интересам", - говорит де Монтесу из Endeavour Mining.



Западные санкции вынудили Россию еще больше сделать ставку на золото, которое она также добывает у себя. Когда в 2008 году нанес свой удар мировой финансовый кризис, Владимир Путин высоко оценил российские золотовалютные резервы, назвав их "подушкой безопасности", которая дала Кремлю возможность облегчить экономические страдания миллионам россиян.



Спустя три года российский лидер приехал в хранилище центробанка в центре Москвы и взял в руки золотой слиток весом свыше 10 килограммов. В то время Банк России потихоньку наращивал долю драгоценных металлов в своих золотовалютных запасах. Сегодня золото составляет 25% от общего объема российских резервов в 600 миллиардов долларов. С 2007 года эта доля выросла почти шестикратно.



Сегодня, когда страны ищут альтернативу доллару, возникает очень важный вопрос о том, какую роль будет играть золото в планах Пекина по выводу на международный уровень юаня. Аналитики говорят, что это возможно лишь в том случае, если юань можно будет конвертировать в золото. "Золото возвращается в мировую систему как средство расчетов", - говорит Пол Вонг (Paul Wong), работающий рыночным аналитиком в компании Sprott Asset Management.



У Народного банка Китая самые крупные в мире золотовалютные резервы, составляющие в денежном выражении около 3,2 триллиона долларов. Он сообщает о том, что уже шесть месяцев подряд увеличивает долю золота. Правда, многие специалисты из этой области подозревают, что Пекин покупает золота больше, чем официально сообщает.



Это поможет Китаю бросить вызов американской валюте, говорит партнер из фирмы McKinsey Оливер Рэмсботтом (Oliver Ramsbottom). "Непрекращающуюся скупку золота в Китае можно истолковать как составную часть его долгосрочного курса на ослабление ограничений на движение капитала. Тем самым, усиливается конкурентоспособность юаня по отношению к американскому доллару", - подчеркивает он.



Те экономики, что находятся в бедственном положении и чаще всего имеют большую долларовую задолженность, тоже разворачиваются в сторону золота. До декабрьского дефолта Гана, занимающая шестое место в мире по объемам золотодобычи, предлагала расплачиваться за импорт нефти золотыми слитками. Это во многом похоже на средневековую бартерную торговлю между средиземноморскими странами и Западной Африкой, когда золото обменивали на соль. Другая горнодобывающая страна Зимбабве в попытке поддержать свою страдающую от инфляции валюту запускает обеспеченную золотом криптовалюту.



После золотой лихорадки



Золото пока наслаждается моментом славы, однако трудно предсказать, как долго продлится мощный спрос на него.



Тех, кто делает ценовые прогнозы по драгметаллам, порой сравнивают с пассажирами лондонского такси, сидящими на откидных креслах лицом назад. Они видят только то, что уже проехали, но не то, что впереди.



Отчасти это связано с тем, что золото на 12 триллионов долларов уже добыто и находится над землей, а не в ее недрах, и предложение в прошлом году увеличилось еще на два процента. В итоге чрезмерное внимание уделяется факторам, стимулирующим спрос, которые действуют сложно и непредсказуемо. После финансового кризиса цены на золото рухнули с 1 920 долларов за тройскую унцию в 2011 году до 1 200 долларов в 2013-м.



В ближайшей перспективе определяющим фактором цен на золото станет курс, которым будет следовать Федеральный резерв, чтобы оздоровить экономику и одновременно взять под контроль инфляцию. Это очень важно для управляющих активами, которые будут решать, стоит ли вслед за мелкими инвесторами и центробанками вставать в очередь за слитками после 10 месяцев оттока средств из обеспеченных золотом биржевых инвестиционных фондов, который продолжался до марта.



На прошлой неделе руководство ФРС просигнализировало, что никто не помешает ему и дальше поднимать процентные ставки в рамках борьбы с инфляцией, хотя рынки ждали паузы. После этого золото чуть-чуть подешевело до 1 970 долларов за тройскую унцию, так как повышенные ставки усиливают привлекательность облигаций на фоне золота, которое не приносит дивиденды.



Рост цен с апрельского уровня в 4,9% удалось снизить до целевого показателя ФРС в 2%. Этот успех должен ослабить стремление покупать золото, которое используется как страховка от инфляции. Соглашение о потолке долга в США тоже окажет понижающее давление на цену золота.



В более долгосрочной перспективе гонку потребителя за этим драгметаллом сможет притормозить состояние самой золотодобывающей отрасли, особенно если от нее начнут еще жестче требовать снижения выбросов, негативного воздействия на окружающую среду и усиления прозрачности.



"Сегодня мы живем в мире, который решительно взял курс на декарбонизацию", - говорит генеральный директор крупнейшей в мире золотодобывающей компании Newmont Corporation Том Палмер (Tom Palmer). В этом месяце его компания заключила сделку на 19 миллиардов долларов и стала владельцем своего австралийского конкурента Newcrest.



Палмер считает, что это приведет к новым слияниям в золотодобывающей отрасли, поскольку компаниям нужны рудники с более длительными сроками эксплуатации, чтобы выходить на целевые климатические показатели и добиваться экологических целей. "Наша отрасль находится в процессе консолидации", - говорит он.



Золото - это один из наименее реактивных элементов, и оно не играет непосредственной роли в энергетическом переходе в отличие от многих других, более функциональных металлов. Но его залежи часто находятся вместе с месторождениями меди, которая необходима для производства ветровых турбин, электромобилей и линий электропередачи. В сфере технологий, в медицине и в промышленности используется всего восемь процентов золота. Остальное идет на изготовление украшений и на инвестиции.



Это не осталось незамеченным руководителями золотодобывающих компаний. Многие из них сегодня пытаются увеличить добычу и производство меди. "Будь у меня машина времени, и сумей я отправиться на десять лет вперед, мне кажется, я увидел бы, что многие золотодобытчики производят медь", - говорит Палмер.



Но переход к низкоуглеродной экономике тоже работает против золотодобытчиков. Ученые и исследователи все активнее призывают сократить добычу золота, потому что она оказывает негативное воздействие на окружающую среду.



Недавно группа ученых во главе со Стивеном Лезаком (Stephen Lezak) из Института полярных исследований имени Скотта при Кембриджском университете провела исследование и пришла к выводу, что объем углеродных выбросов в процессе золотодобычи почти такой же, как от всей европейской авиации. Лезак говорит, что спрос на золото в мире в основном можно удовлетворить за счет утилизации и переработки отходов.



"Думая о золоте, мы считаем, что это чистый, благородный и шикарный металл. Но это абсолютно не так, если посмотреть, как его добывают", - говорит Лезак, указывающий на такие побочные эффекты как выбросы ртути и углерода и большое потребление воды. "Это очень вредно, и золото вполне можно заменить".



Неправительственная организация Swissaid в опубликованном в марте докладе обвинила аффинажные предприятия в нежелании раскрывать информацию о том, с каких шахт и рудников они берут сырье, так как их могут осудить за нарушение прав человека и негативное воздействие на экологию.



Многие руководители золотодобывающих компаний утверждают, что улучшают качество жизни местного населения, создавая рабочие места, и что они снижают отрицательное воздействие на окружающую среду. Но озабоченность по поводу экологической безответственности сохраняется.



Это не способствует укреплению репутации золотодобытчиков среди новых инвесторов, которых больше привлекают цифровые инвестиции, такие как NFT (невзаимозаменяемый токен) и криптовалюта.



Финансируемый золотодобывающей отраслью Всемирный совет по золоту разрабатывает планы создания привязанной к этому драгметаллу стабильной криптовалюты. Однако Андреас Хаблютцель (Andreas Habluetzel), возглавляющий европейскую компанию по торговле золотом Degussa Goldhandel, которой принадлежит британский торговый дом Sharps Pixley, считает, что цифровизация и смена поколений будет сдерживать рост золотодобычи и цен на золото.



"В Европе молодое поколение не очень-то увлечено золотом. Думаю, у нас мало шансов для роста", - говорит он. Хаблютцель отмечает, что несмотря на банкротство криптовалютной биржи FTX, "доверие к криптовалюте восстанавливается, и она в будущем займет свое место как класс активов".



У сторонников криптовалюты есть как минимум одна общая черта с золотыми жуками. И те, и другие считают, что система необеспеченных золотом валют нарушена, и ей грозит катастрофа. Риски в глобальной экономике сохраняются, поскольку акции и облигации меняют двадцатилетний тренд своего одновременного роста, и в этих условиях многие будут отдавать предпочтение более весомым инвестициям.



"Трудно бороться с активом, который на протяжении 5 000 лет обеспечивал человеку богатство", - говорит Норман из Metals Daily. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685193300





