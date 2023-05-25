Эрдоган на троне, майдан в Стамбуле - прогноз экспертов

16:21 27.05.2023 Кандидат от оппозиции пообещал сделать два выстрела: России в спину и себе в голову



Дмитрий Родионов

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Александр Немцев

Александр Фролов

Аммар Бребдани



Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу продолжает удивлять русофобией на грани тяжкого вреда экономике своей страны. Он заявил, что считает идею создания газового хаба в Турции опасной для Анкары и угрожающей ее энергетической независимости.



"Я не буду выступать против хороших отношений с Москвой, наоборот - в некоторых сферах, таких как нефтехимическая промышленность, алюминиевая, мы получили технологическую инфраструктуру от России. Однако я против зависимости Турции от России в плане энергетики", - заявил претендент, отвечая на вопросы зрителей Youtube-канала. Эта зависимость, по словам Кылычдароглу, "в крайней степени опасна" и в будущем может создать большие проблемы для Турции.



"Заключили соглашение с Россией о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от Москвы в плане энергетики на 30−40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70−80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!" - ужасается оппозиционер.



Выходом он считает продажу газа с месторождений в Восточном Средиземноморье европейским странам со скидкой без задействования хаба.



Президенты России и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба. На него, в частности, можно было бы перебросить поставки с поврежденных "Северных потоков". Речь не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении прокачки по южному направлению. Операции по продаже-покупке газа планируется начать в 2024 году. В хабе заинтересованы как Европа, так и, разумеется, Турция.



Кылычдароглу ранее заявлял, что в случае его победы Анкара напомнит Москве о своем членстве в НАТО, намекая на более жесткий диалог вплоть до введения санкций, которые при Эрдогане страна отказывается вводить. Кроме того, оппозиционер обвинял Россию во вмешательстве в президентские выборы, второй тур которых состоится 28 мая.



Кылычдароглу сделал антироссийскую повестку значимой частью своей риторики. К этому его явно толкают Штаты. Но отказ от газового хаба при нынешней экономической ситуации в Турции - выстрел даже не в ногу самому себе, скорее - контрольный в голову.



- Мы поставляем в Турцию порядка 30−40% газа, - напоминает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. - Насколько это можно считать зависимостью - вопрос специалистам по внутренней политике Турции. Полагаю, в этой стране есть опасения насчет растущей зависимости от России. И не имеет значения - реальные это страхи или мнимые. Скорее всего, оппозиционер обращается к той части избирателей, для которых такого рода опасения - один из определяющих моментов при выборе будущего лидера страны.



"СП": По-вашему, это что-то личное или установка США, которым не нравится турецкий газовый хаб?



- Одно другому не противоречит.



"СП": Если Кылычдароглу победит, он похоронит хаб? Или это просто риторика?



- Уверен, что он и его сторонники будут прилагать все усилия для разрыва отношений с Россией в области энергетики. Даже если это ударит по и без того надорванной экономике Турции. Тем более, что всегда можно сказать, что в нарастающих проблемах виноваты не действующие управленцы, а атомная бомба российского производства, которую Эрдоган подложил под столетнюю историю турецкой государственности.



"СП": Если победит Эрдоган, проект хаба будет развиваться?



- На первом этапе там будут продавать объемы в размере незадействованных мощностей "Турецкого потока". Вероятно, туда же пойдет и часть газа собственного производства. А дальше развитие будет зависеть от заинтересованности европейской стороны, развития инфраструктуры в ЕС и возможностей расширить "Турецкий поток".



"СП": Не представляет опасности то, что Турция замыкает на себя максимум газовых поставок в Европу? Или для нас это направление уже не так важно?



- А какой у нас выбор? Замкнуть их на Украину? Снять санкции с Польши, чтобы можно было прокачивать топливо по "Ямал - Европа"?



"СП": Кылычдароглу свернет сотрудничество с нами в области атомной энергетики? Переключится на Штаты?



- Нет у США таких технологий. Но на наш атом на территории Турции, безусловно, будут давить. Это же удобная пугалка для населения: чужая АЭС на твоей территории, прям затаившийся Чернобыль! Было бы странно для оппозиции не пользоваться таким поводом, чтобы побухтеть.



- Заявление Кылычдароглу больше похоже на политическое, чем на реалистичное, - говорит редактор RT Arabic Аммар Бребдани. - Почему я так думаю? Потому что он сделал это заявление перед вторым туром и не говорил об этом до первого. Никто не знал, что выборы перейдут во второй тур. Таким образом, эта ориентация "против газового хаба" не входила в основную предвыборную программу претендента, хотя он явно сделал ставку на русофобию. Ведь нет никаких сомнений в том, что создание газового хаба отвечает интересам Турции.



Зачем объявлять об этом сейчас? Есть мнение, что успехи Эрдогана в первом туре президентских выборов в Турции вызвали разочарование в западных кругах, которые, несомненно, обеспокоены российско-турецким сближением, особенно в части создания газового хаба. Таким образом, его цель может быть скорее внешней, чем внутренней, поскольку это обещание привлечь иностранные инвестиции в Турцию.



- Дело в том, что все политики, которые находятся в русле англосаксов и, прежде всего, Соединенных Штатов в разных странах мира, целенаправленно реализуют политику своего хозяина, а цель США - устранить Россию с европейского рынка газа, - уверен политолог, кандидат социологических наук Александр Немцев. - Да, так они взорвали "Северные потоки", потому что не смогли на определенном этапе заблокировать европейские страны, по чьим водам шел трубопровод. Исходя из этого и с южными потоками что-то надо сделать. Мы помним, что в свое время они должны были пройти через Болгарию. Да, это была такая добрая воля Россия, но болгары под давлением как раз западных товарищей отказались. Сейчас Эрдоган, являясь последовательным приверженцем самостоятельной политики Турции, эти проекты реализует, потому что они выгодны стране. Кылычдаролгу, в свою очередь, находится в фарватере политики англосаксов и просто зачитывает методичку, которую ранее давали Болгарии. То есть это все должно быть устранено, потому что американцам не нужен российский газ в Европе, а интересы Турции вторичны.



"СП": Ставка на русофобию - элемент предвыборной риторики? Или Кылычдароглу реально свернет хаб, придя к власти?



- Очевидно, это элемент предвыборной риторики. Скорее следование западным трендам, чем русофобия. То есть надо доказать, что он западный политик, а раз так, должен делать громкие заявления, подтверждающие его ориентацию на "общечеловеческие" ценности.



А ругать русских, подвергать сомнению сотрудничество с Россией сейчас модно. Кылычдаролгу старается показать посольствам в Европе, что он свой, чтобы в случае проигрыша и когда он все-таки решит устроить майдан, крупные города и европейские послы ему помогали, поэтому здесь элемент предвыборной риторики с одной стороны, а с другой, суровый политический расчет, направленный на получение поддержки со стороны дипломатического корпуса стран антироссийской коалиции.



"СП": Какие еще антироссийские шаги может предпринять этот "оглу" в случае победы?



- Думаю, может открыть проливы американскому и британскому флоту, объявить бойкот экспорту-импорту на российском направлении. Будет активно следовать политике санкций и раскручивать "тюрскую тему" внутри нашей страны, прежде всего в Крыму. Все шансы, что при Кылычдаролгу Турция станет полноценным врагом нашей страны. Про АЭС в этой ситуации и говорить не приходится.



"СП": А если победит Эрдоган, что изменится? Он с одной стороны, выступает с антизападной риторикой, говорит о дружбе с Россией, не вводит санкции, с другой - помогает Украине.



- Эрдоган будет действовать в интересах Турции. Ждать от него четкой пророссийской риторики или любви к нашей стране не приходится. Но негатива или вражды тоже не будет. Эрдоган это все проходил после сбитого российского самолета. Он знает, на что способна Россия, когда с ней поступают неправильно.



Но с самостоятельным лидером, который руководствуется интересами своей страны, всегда легче вести диалог. А переговоры с марионетками - из разряда мазохизма. Без санкции своих хозяев они ни на какое общение не способны. Поэтому нам выгодно, чтобы Турция была самостоятельной.



"СП": Кто все-таки победит? Каков прогноз? От чего все сегодня зависит?



- Уверен в победе Эрдогана. Но Кылычдароглу готовит майдан. Попытается качнуть ситуацию для подрыва легитимности выборов. Майдан, как известно, делается в крупных городах, а там он как раз опережает Эрдогана. Источник - СвободнаяПресса

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