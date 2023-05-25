Не дар: Калычдароглу может лишить Эрдогана президентского кресла

16:25 27.05.2023

Иллюстрация: orcarastirma.com.tr



Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может победить во втором туре президентских выборов в Турции с минимальным отрывом от действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом свидетельствуют данные результатов опроса центра ORC.



"46,7% ответили, что готовы проголосовать за Эрдогана, за Кылычдароглу - 48,1%", - говорится в сообщении на сайте центра.



5,2% пока не определились с выбором. Голоса этой группы и могут стать решающими. Аналитики полагают, что расклад будет в пользу оппозиционера: Кылычдароглу поддержат 50,8%, Эрдогана - 49,2%.



Опрос был проведен 24-25 мая. В нем приняли участие 3 950 человек в 28 из 81 провинции, погрешность составила 2,4%.



Отмечается, что опрос не учитывает тенденцию избирателей, проживающих за границей.



Как сообщало EADaily, в воскресенье в Турции состоится второй тур президентских выборов, в котором встретятся действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и главный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Второй тур необходим, потому что 14 мая в первом туре ни одному из стартовавших кандидатов не удалось получить абсолютного большинства голосов.