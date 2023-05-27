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В школах Кыргызстана введен запрет на незаконные сборы денежных средств
16:30 27.05.2023

В школах Кыргызстана введен запрет на незаконные сборы денежных средств и создание общественных фондов при них

27 мая 2023

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования".

Как отмечает пресс-служба президента КР:

В последние годы Кабинетом Министров Кыргызской Республики, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления ведется работа по недопущению незаконных сборов денежных средств в государственных общеобразовательных организациях (школы с 1 по 11 классы).

Однако, несмотря на проводимую соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления работу, в нарушение принятых решений и актов в школах продолжается практика ежегодных поборов денежных средств с родителей учащихся (лиц, их заменяющих) на ремонт учебного класса/заведения, охрану, приобретение необходимых предметов для учебных классов (принтер, проектор, шторы, мел, тряпки, ведра, мыло и др.) и т.д.

При этом сборы денежных средств в школах носят принудительный характер путем воздействия, в том числе морально-психологического давления, на родителей учащихся (лиц, их заменяющих), и осуществляются через учителей, родительские комитеты, общественные фонды и другие некоммерческие организации при школах. В свою очередь родители опасаются подавать жалобу из-за того, что в школе на их ребенка может обрушиться негатив со стороны учителей, других родителей или администрации школы.

Между тем принудительные взносы родителей школьников "на нужды школы" ложатся тяжелым бременем на семейный бюджет, в первую очередь – многодетных и малоимущих семей.

В целях соблюдения права детей на получение бесплатного школьного образования, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Запретить в государственных общеобразовательных организациях (школы с 1 по 11 классы): – незаконный сбор денежных средств;
– создание общественных фондов при школах.

2. Установить, что денежные средства на ремонт, охрану и приобретение бытовых предметов, необходимых государственным общеобразовательным организациям (школы с 1 по 11 классы), в обязательном порядке выделяются из государственного бюджета Кыргызской Республики.

3.Министерству образования и науки Кыргызской Республики:
– в месячный срок разработать и внести на утверждение Кабинета Министров Кыргызской Республики проект нормативного правового акта, запрещающего сбор денежных средств в государственных общеобразовательных организациях (школы с 1 по 11 классы), в котором предусмотреть ответственность лиц, допустивших нарушение;
– усилить работу по недопущению незаконного сбора денежных средств в государственных общеобразовательных организациях (школы с 1 по 11 классы);
– усилить контроль за соблюдением начальниками управления образования городов Бишкек и Ош, заведующими отделами (центрами) образования районов и городов, руководителями государственных общеобразовательных организаций (школы с 1 по 11 классы) требований настоящего Указа;
– довести настоящий Указ персонально до сведения руководителей государственных общеобразовательных организаций (школы с 1 по 11 классы) под подпись;
– организовать работу "горячей линии" по вопросам незаконных денежных сборов в государственных общеобразовательных организациях (школы с 1 по 11 классы).

4. Руководителям государственных общеобразовательных организаций (школы с 1 по 11 классы):
– запретить педагогическим работникам и административному персоналу государственной общеобразовательной организации (школы с 1 по 11 классы):
осуществлять сборы незаконных денежных средств с родителей учащихся (лиц, их заменяющих); участие в работе попечительских советов и родительских комитетов при рассмотрении финансовых вопросов;
– провести разъяснительную работу среди родительских комитетов о недопустимости незаконных сборов денежных средств с родителей учащихся (лиц, их заменяющих);
– довести настоящий Указ персонально до сведения каждого педагогического работника государственной общеобразовательной организации под подпись.

5. В случае выявления фактов незаконного взимания денежных средств или оказания морально-психологического давления на учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих) к виновным лицам применять меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

6. Настоящий Указ не распространяется на деятельность, осуществляемую руководителями государственных общеобразовательных организаций (школы с 1 по 11 классы), для привлечения инвестиций в рамках Закона Кыргызской Республики "О попечительском совете" и Закона Кыргызской Республики "О меценатстве и благотворительной деятельности".

7. Кабинету Министров Кыргызской Республики в трехмесячный срок:
– привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом;
– принять необходимые меры по реализации настоящего Указа.

Источник - for.kg
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