Почему ТаджВласти так и не построили новый город Сайхун

16:31 27.05.2023

Почему заморозилось строительство городка Сайхун?



Людей тут бросили без воды, света, школы и даже медпомощи.



В марте 2015 в Согдийской области был заложен первый камень под строительство нового городка Сайхун. Впервые в период независимости планировалось построить город с нуля. Однако спустя 8 лет городок так и не был построен. "Азия-Плюс" попыталась узнать – почему.



Сафарбой Холмирзоев уже шесть лет живет на территории будущего городка. Здесь нет воды, школ и медучреждений. Он соорудил в своем доме колодец, покупает воду и хранит ее там.



"Школа находится селе Темурмалик, вот туда и ходят дети. Хотя и там она до 9 класса, - рассказывает Холмирзоев. – И добираться до нее далеко - 7 километров. Если есть машина – хорошо, если нет – тяжело. Дети идут до школы 2,5 часа туда, 2,5 часа – обратно".



В морозы дети и вовсе не ходят в школу.



"Неделями остаются дома, - говорит другая жительница Назорат Бобоева. - Было бы хорошо, если бы на нас обратили внимание. Сайхун такой пустой, а здесь проживает уже почти 100 семей, но до сих пор сюда не запустили даже маршрутки. Всем тяжело. Когда дети болеют, мы отвозим их в областную больницу - в дождь, в снег. Это обходится нам в 100 сомони".







"Много деревьев засохло, много людей бросили все и уехали"



Некоторые местные жители, по примеру Сафарбоя на собственные деньги провели воду в свои дома. Медпункт тоже сами соорудили – из вагончика. Местные власти дали оборудование для медпункта, а вот врача тут нет.



Электричество жители тоже проводили за свой счет.



"Мы скинулись по 1000 сомони, поставили деревянные столбы, - рассказывает Афзалшох Хомидов. - Зимой, в сильный ветер, они падают, мы снова их ставим. Если власти организуют воду, электричество и школы, люди приедут и будут жить".



Кроме придомовых земельных участков жителям выделяли по 5 га земли под сады. Однако из-за отсутствия поливной воды деревья засохли.



"Посадили саженцы. Но с водой проблемы, - говорит Мирзоиброхим Мирзосаломов. - Много деревьев засохло, много людей бросили все и уехали".



"В жаркую погоду мы страдаем от отсутствия поливной воды, - добавляет Гайрат Рахимов. - Около 20% моих саженцев засохло. Сажали в прошлом году, но каждый год не получится сажать. Хорошо бы организовать комиссию и взять под контроль наши проблемы".



"Пусть люди приедут жить – мы все решим"



Никто из официальных лиц не может внятно объяснить причину заморозки строительства городка.



В начале 2022 года замглавы области заявлял, что во время пандемии коронавируса и связанного с ней кризиса основные партнеры Таджикистана потеряли интерес к продолжению строительства Сайхуна.



Другие говорят, что строительство городка заморозилось после ухода главы области Абдурахмона Кодири, одного из инициаторов проекта.



Нынешние ответственные лица говорят, что все будет построено, после того, как люди начнут заселяться. Вероятно, они не знаю, что там уже живет 100 семей...



"По плану мы будем строить школу и тому подобное... Но, когда будет спрос, - говорит Хуршед Мухторзода, начальник ГУ "Обслуживание строящихся зданий в г. Сайхун". - Люди приедут, построят дома, будут жить, тогда правительство области предпримет все меры, чтобы обязательно все решить. Нужны школа, детский сад, прочая необходимая инфраструктура - все это обязательно будет. Это все можно сделать, проблемы – решаемые!



Пусть люди приедут жить – мы все решим. Будет поддержка со стороны хукумата области. Все будет! Это все должно решаться с обеих сторон. Людям нужно приехать и жить, и когда они приедут и будут жить, все эти проблемы найдут свое решение, - уверяет чиновник.



...Сайхун находится примерно в 15 километрах от Худжанда. Ожидалось, что в городке будет построено 19 микрорайонов, многоэтажные дома, 17 школ. Городок должен быть рассчитан на 250 тысяч жителей, сейчас земельные участки тут получили около 7 тысяч граждан.