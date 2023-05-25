Человечеству нужен не многополярный, а бесполярный мир

17:00 27.05.2023 Нормализация ирано-саудовских отношений и прорыв изоляции Сирии добавили аргументов в копилку сторонников многополярного мира. Этот процесс, однако, далек от завершения, а ослабление гегемонии Запада не гарантирует появления более справедливого миропорядка.



Пробуждение Востока



На протяжении многих лет Запад диктовал свою волю Ближнему Востоку. Попытки отстоять независимость жестоко пресекались. Свержение Каддафи, разжигание гражданской войны в Сирии, интервенция в Йемене, подлое убийство иранского генерала Касема Сулеймани - так наказывались "строптивые" и предупреждались "непокорные". Незыблемость железного порядка гарантировали послушные режимы в Израиле и арабских монархиях, а также тридцать с лишним военных объектов, включая главную базу 5-го флота ВМС США в Бахрейне и штаб-квартиру Центрального командования (ЦЕНТКОМ) американских вооруженных сил в Катаре.



Но в этой броне появляются трещины. Ярким примером стали переговоры Ирана и Саудовской Аравии при посредничестве Китая. "Правда" подробно писала об этом в номере от 31 марта - 3 апреля. С тех пор достигнуты новые успехи. Главы МИД двух стран Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Хосейн Амир Абдоллахиян провели прямые переговоры - также в КНР. Открылись три диппредставительства исламской республики в королевстве, включая посольство в Эр-Рияде. Вопросы экономического сближения в свою очередь были рассмотрены в ходе визита в монархию министра экономики и финансов Ирана Эхсана Хандузи. Стороны договорились о создании совместной торговой палаты и росте товарооборота.



"Двигателем" сближения обычно называют Пекин. Являясь важнейшим источником инвестиций для Ближнего Востока, суммарный объем которых в 2005-2022 годах составил 273 млрд долл., а также выступая основным торговым партнером Ирана и Саудовской Аравии, Китай действительно заинтересован в мирном и спокойном регионе. Но дипломатические усилия КНР легли на благодатную почву: ближневосточные страны сами осознают опасность навязываемых Западом сценариев и налаживают контакты. Признаки этого - шаги к восстановлению дипотношений Ирана и Египта, визит в Тегеран президента Ирака Абдула Латифа Рашида, возобновление переговоров о строительстве газопровода Иран - Оман и т.д. А прошедший 19 мая саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) ознаменовал крах многолетней изоляции Сирии. Встречу посетил - после тринадцатилетнего перерыва - президент страны Башар Асад, принято решение восстановить полноценное членство Дамаска в ЛАГ.



Упорство гегемона



Но превратились ли отдельные события в постоянную тенденцию? Частично уступив позиции другим игрокам, например Китаю, США не собираются добровольно оставлять пьедестал глобальной сверхдержавы.



Недавно в Белом доме сообщили о намерении усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Выступая на слушаниях в комитете палаты представителей США по вооруженным силам, глава ЦЕНТКОМ Майкл Курилла назвал Иран "основным дестабилизирующим элементом в регионе". По его словам, Тегеран постоянно наращивает военный потенциал и обладает крупнейшим арсеналом ракет и беспилотников на Ближнем Востоке. Не раскрыв источники информации, генерал обвинил исламскую республику и союзные ей группировки в 78 атаках на американские силы. Поэтому главные задачи Вашингтона в регионе, по версии Куриллы, это сдерживание Ирана и стратегическая конкуренция с Китаем и Россией. Другой вояка - председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли - утверждает, опять-таки бездоказательно, что Иран может за две недели произвести материалы для ядерного оружия. У Пентагона, добавил он, есть на это несколько вариантов ответа.



Шаги к расширению американской военной группировки уже предприняты. В состав 5-го флота переброшена атомная подводная лодка "Флорида" с крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки. Вдоль иранских границ летают стратегические бомбардировщики, недавно воздушные границы страны нарушил самолет-разведчик EP-3E.



Против Тегерана вводятся новые санкции. Анонсированы ограничения для государственных органов, компаний и физических лиц, заподозренных в военно-техническом сотрудничестве с Россией. Евросоюз наложил на исламскую республику уже седьмой пакет санкций за "нарушения прав человека".



В своей гегемонистской политике Запад опирается на местных "агентов", в первую очередь Израиль. 9 мая его авиация нанесла массированные удары по сектору Газа. Хотя объявленной целью были командиры палестинских группировок, большинство из тридцати с лишним погибших - мирные жители. Абсолютно немотивированное насилие, совершенное во время режима прекращения огня, призвано отвлечь внимание израильских граждан от внутриполитического кризиса. В США поспешили встать на сторону Тель-Авива, заявив о поддержке "права Израиля на самооборону".



В еврейском государстве выступают с угрозами нанесения ударов по Ирану и совершают провокационные демарши. Глава израильского МИД Эли Коэн совершил визиты в Азербайджан и Туркмению, не скрывая антииранский характер своего вояжа. В Ашхабаде он открыл постоянное посольство Израиля, а в Баку подписал соглашения о сотрудничестве в области кибербезопасности, энергетики, инвестиций. Азербайджанские власти пригласили партнеров воспользоваться возможностями портовой инфраструктуры на Каспийском море. Это стало продолжением курса Баку, закупающего у Израиля оружие и открывшего диппредставительство в Тель-Авиве.



Израиль не одинок в роли проводника западного влияния. Несмотря на последние дипломатические шаги, саудовские власти не торопятся рвать связи с Вашингтоном. Происходит то, о чем мы неоднократно писали: буржуазные режимы используют противоречия больших держав для получения выгоды. Понимая это, США пытаются обольстить династию. За последние недели монархию посетили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс и другие чиновники. Все они поднимали вопрос "сдерживания Ирана", а на обратном пути, как правило, посещали Израиль.



Причина такой "челночной дипломатии" прояснилась довольно скоро. Ряд источников сообщили о желании Байдена до конца года добиться заключения мирного соглашения Израиля и Саудовской Аравии. Информацию подтвердил председатель юридического комитета американского сената Линдси Грэм, также посетивший обе страны. "Я сказал наследному принцу, что сейчас лучшее время для улучшения наших отношений, поскольку президент Байден очень заинтересован в нормализации отношений с Саудовской Аравией и в признании королевством Израиля", - поделился он. На это же указывает создание в госдепартаменте США должности спецпредставителя по "Авраамовым соглашениям".



Наследный принц и фактический правитель королевства Мухаммед бен Салман, по данным СМИ, настаивает на "пакетной сделке". Помимо признания Израиля, она включает расширение военного сотрудничества с США. Эр-Рияд требует отмены эмбарго на поставку боеприпасов для ВВС, введенного после прихода Байдена к власти. То, что в монархии готовы к сближению с Вашингтоном, говорят такие факты, как голосование в ООН за антироссийские резолюции, 400-миллионная помощь Киеву, сделка на 37 млрд долл. с корпорацией "Боинг" и т.п. США и Саудовская Аравия выступили с совместной инициативой по вопросу прекращения огня в Судане.



Сохранение союзнических связей с Эр-Риядом нужно Вашингтону для купирования влияния Ирана и Китая. На встрече советников по национальной безопасности США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Индии Салливан выдвинул проект трансграничной железнодорожной сети, которая, по его словам, свяжет Южную Азию с Ближним Востоком при поддержке американских технологий и дипломатии. Инициатива может быть встроена в уже существующий формат "I2U2" - партнерство Израиля, Индии, ОАЭ и США. В апреле его участники подписали меморандум о сотрудничестве в шести сферах, включая энергетику, транспорт, космос и т.д.



Геометрия нового порядка



Утверждения о конце однополярного мира, таким образом, преждевременны. В обозримом будущем Запад останется наиболее влиятельным игроком, что не отменяет появления новых центров силы. Эти процессы требуют глубокого осмысления, вклад в который внесла международная конференция "Геометрия нового мирового порядка", прошедшая 10-11 мая в Тегеране. Автору посчастливилось принять участие в этом мероприятии, организованном Высшим университетом национальной обороны Ирана и собравшем экспертов и политиков из десятков стран. Очень интересно было вживую увидеть людей, которые неоднократно упоминались в "Международном обозрении", - и не только увидеть, но и услышать их выступления.



Например, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф (блестящий оратор, слушать которого - удовольствие даже без перевода) и начальник Генштаба вооруженных сил Мохаммад Багери рассказали о борьбе за самостоятельный путь развития, которую исламская республика успешно ведет больше сорока лет. Героическому сопротивлению народа Сирии посвятил доклад начальник Генштаба вооруженных сил этой страны Абдул Карим Махмуд Ибрагим. Эмоционально, со множеством фактов выступил депутат ливанского парламента от "Хезболлы" Хасан Эззеддин, разоблачивший вмешательство со стороны Израиля, США и других стран. Присутствовавшие смогли узнать мнение главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, выступившего по видеосвязи. В завершение своей речи, совпавшей с очередным актом израильской агрессии, он высказал пожелание, чтобы следующая конференция прошла в освобожденном Аль-Кудсе - Иерусалиме.



Помимо этого, были выступления гостей из Ирака, Пакистана, Афганистана, Франции, Китая и многих других стран. Впрочем, некоторые доклады, например начальника Военной академии Генштаба вооруженных сил РФ Владимира Зарудницкого, оставили после себя ряд вопросов. Ссылаясь на бегство западной коалиции из Афганистана, ослабление позиций доллара и т.п., их авторы заявили, во-первых, о фактически завершившемся переходе от однополярного мира к многополярному, а во-вторых, о том, что новый мир обязательно будет более справедливым и стабильным.



Автору такие утверждения кажутся поспешными. В своем докладе я отметил, что 750 американских баз в 80 странах и десятки военных баз других членов НАТО, суммарный военный бюджет альянса в 1,3 трлн долл. (две трети мировых оборонных расходов), сохранение старых и появление новых агрессивных блоков - факты, на которые нельзя закрывать глаза. Вне конкуренции остается пока и американский доллар. На него приходится 58 процентов мировых валютных резервов (21 процент - в евро, 3 процента - в юанях), свыше половины стоимости мирового фондового рынка, 88 процентов международных сделок. Таким образом, борьба за независимое развитие по-прежнему требует большого напряжения сил. Рассчитывать на то, что обстановка изменится сама собой, легкомысленно и опасно.



Но даже если представить, что ослабление Запада стало необратимым… Это и вправду даст народам мира шанс на устранение зла и диспропорций, порождаемых господством капитала. Вот только позволят ли воспользоваться этим шансом правящие круги новых "полюсов"? Наивно полагать, что власти тех же Турции, Индии или арабских монархий повернутся лицом к трудящимся. По своей классовой сути они мало чем отличаются от западных держав, разве что ограничены в своей экспансии.



Установление более справедливого и равноправного порядка требует не только внешних, но и внутренних условий. Ориентация на нужды людей поможет не просто перейти от однополярного мира к многополярному, но и в перспективе создать бесполярный мир, где не будет угнетения одних стран другими и социальных расколов в каждом отдельном обществе. Автор процитировал персидского поэта Саади: "Пусть в государстве правда воцарится, иль от тебя народ твой отвратится".



Было отрадно убедиться, что в Иране понимают эту истину. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани в выступлении перед закрытием конференции призвал не смотреть на новые реалии "в розовых очках". По его словам, зарождающийся мировой порядок может быть как блестящей возможностью, так и большой угрозой, поскольку вряд ли все игроки откажутся от доктрины доминирования. Это требует от Ирана тщательной подготовки к изменениям, основанной на ценностях справедливости. Об этом, добавим от себя, нужно помнить и другим странам.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685196000





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы одобрили закон об усилении защиты прав людей с инвалидностью

- В области Абай принимаются все меры по ликвидации пожара - заседание Правительства

- 2,8 млн детей будут охвачены летним отдыхом и оздоровлением в текущем году

- В Сенате состоялась презентация отчетов об исполнении республиканского бюджета за 2022 год

- Токаев сказал о необходимости учета казахстанских интересов в ЕАЭС

- Кадровые перестановки

- Уровень качества образования и проблемы трудоустройства молодежи обсудили сенаторы

- Меры по борьбе с зависимостью от азартных игр и наркоманией обсудили в Правительстве

- В Минске прошло заседание Совета министров обороны ОДКБ

