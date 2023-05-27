 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 27.05.2023
20:00  Компания из США Air Products инвестирует $1 млрд в комплекс по переработке газа в Узбекистане
19:53  Армия Сербии начала занимать позиции у административной линии с Косово
19:48  Сирийская пощечина и иракский динар, - Елена Пустовойтова
17:00  Человечеству нужен не многополярный, а бесполярный мир, - Сергей Кожемякин
16:31  Почему ТаджВласти так и не построили новый город Сайхун
16:30  В школах Кыргызстана введен запрет на незаконные сборы денежных средств
16:25  Не дар: Калычдароглу может лишить Эрдогана президентского кресла

16:21  Эрдоган на троне, майдан в Стамбуле - прогноз экспертов
16:15  Financial Times: Мир накрыла новая золотая лихорадка. Вот как долго она продлится
16:14  Арабские шейхи присоединились к разделу российского нефтяного пирога
15:19  Китайские церемонии: Пентагон не может достучаться до генерала Ли
14:42  Кто станет президентом Турции и почему оппозиция уже обвинила Россию во вмешательстве в выборы?
13:31  Помешать победить Эрдогану могут только дружные курды. И то вряд ли...
10:43  РосВласти ухватились за Пекин, как за желтую соломинку. Китай, Мишустин, протокол, - Михаил Хазин
10:30  Хозяева Мировой Игры озвучили свои планы. Ультиматум Шваба, - Андрей Фурсов
10:13  США руками поляков и прибалтов провоцируют Россию на большую войну, - П.Игнатавичюс
08:50  Третий не лишний: останется ли президент Турции еще на один срок, - Д.Лабутина
08:44  Китай строит себе вторую столицу в Синьцзяне
00:33  РосМИД заявил о готовности России запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса?! Они, что совсем укурки?
00:28  Европа отвергла китайские предложения по Украине. Что дальше? - Петр Акопов
00:27  О несуверенности и бесплодности нашего креативного класса, - Е.Фатеев
00:25  Их не удалось запугать. Все больше стран хотят сотрудничать с Россией
00:14  Казахстан завалит Китай ураном. Одобрена новая сделка
00:11  Эрдоган связал своих противников с курдскими сепаратистами, - НГ
Пятница, 26.05.2023
22:02  Что кончится раньше: Украина или словоблудие Медведева? - М.Орловский
21:51  Экс-начальника спорта Алматы Байсеитова посадили на 4 года. Пилил гирю?
21:37  Афганский эмират отправил на стажировку в Узбекистан первых 20 железнодорожников
21:22  Ядерная Япония? Чем это грозит миру, - А.Кошкин
21:20  Последыши Чубайса надеются, что лихое время обойдет их стороной, - Михаил Делягин
15:49  Драма в экономике: рецессия в Германии, - EXXpress
15:48  На севере Таджикистана изымают земли дехкан. Их передадут китайским золотодобытчикам
15:40  Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
15:29  Скончалась танцовщица Народная артистка Узбекистана Кизлархон Дустмухаммедова
13:12  Анатолий Салуцкий: Что бывает, когда у руля стоят прозападные элиты
12:30  Поединку Десантиса и Байдена мешает Трамп, - Юрий Зайнашев
12:28  Экзистенциальная война не терпит заморозок, - Геворг Мирзаян
12:06  Чубака уволили(... Азис Абакиров стал новым руководителем Дирекции Парка высоких технологий Кыргызстана
11:26  В Узбекистане опровергли сообщение об утечке газа из трубопровода в Китай
10:23  Путину лишь с третьего раза удалось прервать скандальный спор Алиева и Пашиняна, - МК
09:53  Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство. Было бы что рейтинговать..
09:26  Латинская Америка в преддверии краха США, - Нил Никандров
09:25  ЕАЭС откажется от "токсичной валюты". Что это значит и как быстро произойдет?
08:55  Утонул ли Василий Чапаев в реке Урал? (история) - Борис Рожнов
07:05  Азербайджан и Туркменистан - ключевые точки на Среднем коридоре, - Батыр Аннаев
00:53  Дефицит воды в Центральной Азии: опасные иллюзии, ведущие к катастрофе
00:49  Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне
00:47  Выпускные вечера в странах Центральной Азии: Что где можно, а что нельзя?
00:43  Самая большая мечеть в Таджикистане откроется 8 июня
00:40  США: Десантис официально вступил в президентскую гонку
00:37  Вашингтон перешел к политике ядерного шантажа России и Китая, - Ростислав Ищенко
00:34  КНР+РФ. Общая угроза объединяет сильнее, чем общая любовь, - Дм.Выдрин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сирийская пощечина и иракский динар, - Елена Пустовойтова
19:48 27.05.2023

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 27.05.2023

Ушедший на периферию внимания сирийский фронт, разделяющий англосаксов с Передней Азией и формирующимся Восточным центром мирового влияния, вступил в фазу переговоров. Объективно это означает еще одно поражение внешней политики США там, где Вашингтон менее всего был к этому готов. В мае в Сирии пощечину Вашингтону нанес иранский президент Ибрахим Раиси, встретившись впервые за 13 лет в Дамаске с Башаром Асадом, которого Госдеп США продолжает считать "убийцей собственного народа".

Затем сработали проиранские ополченцы, чей беспилотник нанес удар по ангару технического обслуживания недалеко от города Эль-Хасака. Погиб один американский подрядчик, еще 24 человека получили ранения. Это была первая смерть среди американского персонала в Сирии при Джо Байдене. Уже один этот факт мог привести к бомбардировкам Сирии, наподобие войны в Персидском заливе, когда за 30 дней в начале 1991 года на Ирак было сброшено 88 500 тонн бомб, уничтоживших всю военную и гражданскую инфраструктуру. Однако не привел, и это тоже симптоматично.

Еще одна пощечина для Вашингтона – восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), приостановленное в 2011 году под давлением США. В ответ на возмущение Вашингтона официальный представитель МИД Ирана Насер Канан написал в своем "Твиттере": "Злитесь и умрите от злости", отметив, что Сирия вступает в период послевоенного восстановления и Тегеран не откажется от помощи союзнику.

Факт возвращения на политическую сцену Башара Асад означает начало процесса консолидации арабского Востока, возможность освобождения от "дружеских объятий" США. И Иран не единственная страна, которая возобновляет контакты с официальным Дамаском. При активном содействии Пекина Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений, разорванных семь лет назад. Саудовская Аравия, еще недавно верный американский союзник в Персидском заливе, снова демонстрирует, что больше не будет строить свою внешнюю политику под диктовку США. Встревоженные американские чиновники устремились в Эр-Рияд. Сначала директор ЦРУ Уильям Бернс, затем советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан попытались вернуть в чувство саудовцев – напрасно.

Вашингтону приходится учиться договариваться с "кровавым Асадом". Высокопоставленный дипломатический представитель ЛАГ сообщил журналу The Cradle, что между правительствами США и Сирии уже ведутся прямые секретные переговоры в столице Омана Маскате. В переговорах участвуют представители служб безопасности и министерств иностранных дел Сирии и США.

Для сирийцев важно добиться полного вывода американских оккупационных войск из страны. Сейчас на территории Сирии существуют 22 американские базы, на которых находятся не менее 2000 американских военнослужащих (Пентагон называет цифру 900 человек). Все знают, что янки прикрывают воровство сирийской нефти в Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Поддерживаемые американцами Сирийские демократические силы (СДС) построили нефтеперерабатывающий завод в Хасаке, где находятся крупные нефтяные месторождения. Подпольная торговля сирийской нефтью достигает ежемесячно 3 миллионов баррелей. На конец прошлого года потери Сирии в нефтегазовом секторе составили 107,1 миллиарда долларов, передает агентство SANA. Официальные лица США всегда декларировали намерение в конечном итоге вывести американские вооруженные силы из Сирии, но декларации оставались декларациями. А вот теперь американцы согласны торговаться.

Оскорбительное для европейцев разоблачение американских закулисных интриг в Сирии всего через несколько дней после того, как Белый дом обрушился с критикой на арабские страны за восстановление связей с Асадом, не в первый раз открывает европейским столицам глаза на лживость Госдепа. The Wall Street Journal подвела итог: "Решение о повторном приеме Сирии в Лигу арабских государств представляет собой отказ от интересов США в регионе и показывает, что арабские страны проводят политику, независимую от озабоченностей Запада". За минувший год США оказались на "краешке стула" в Западной Азии. Даже такие верные союзники, как Саудовская Аравия и ОАЭ, обнаружив шаткость позиций Вашингтона, установили торговые связи и связи в области безопасности с Россией, Китаем, Ираном.

Конечно, вытеснение Америки из региона не будет быстрым. Остается неясной судьба сирийских курдов и курдских по составу Сирийских демократических сил, которые до сих пор поддерживались американцами. Этот взрывоопасный потенциал в активе у Вашингтона.

А пока полуразрушенный американским вторжением Ирак, оглядевшись по сторонам, ввел запрет на использование доллара США как для личных, так и для деловых операций. Запрет вступил в силу 14 мая и направлен на расширение использования национальной валюты Ирака – динара.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685206080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об усилении защиты прав людей с инвалидностью
- В области Абай принимаются все меры по ликвидации пожара - заседание Правительства
- 2,8 млн детей будут охвачены летним отдыхом и оздоровлением в текущем году
- В Сенате состоялась презентация отчетов об исполнении республиканского бюджета за 2022 год
- Токаев сказал о необходимости учета казахстанских интересов в ЕАЭС
- Кадровые перестановки
- Уровень качества образования и проблемы трудоустройства молодежи обсудили сенаторы
- Меры по борьбе с зависимостью от азартных игр и наркоманией обсудили в Правительстве
- В Минске прошло заседание Совета министров обороны ОДКБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  