Сирийская пощечина и иракский динар, - Елена Пустовойтова

19:48 27.05.2023

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 27.05.2023



Ушедший на периферию внимания сирийский фронт, разделяющий англосаксов с Передней Азией и формирующимся Восточным центром мирового влияния, вступил в фазу переговоров. Объективно это означает еще одно поражение внешней политики США там, где Вашингтон менее всего был к этому готов. В мае в Сирии пощечину Вашингтону нанес иранский президент Ибрахим Раиси, встретившись впервые за 13 лет в Дамаске с Башаром Асадом, которого Госдеп США продолжает считать "убийцей собственного народа".



Затем сработали проиранские ополченцы, чей беспилотник нанес удар по ангару технического обслуживания недалеко от города Эль-Хасака. Погиб один американский подрядчик, еще 24 человека получили ранения. Это была первая смерть среди американского персонала в Сирии при Джо Байдене. Уже один этот факт мог привести к бомбардировкам Сирии, наподобие войны в Персидском заливе, когда за 30 дней в начале 1991 года на Ирак было сброшено 88 500 тонн бомб, уничтоживших всю военную и гражданскую инфраструктуру. Однако не привел, и это тоже симптоматично.



Еще одна пощечина для Вашингтона – восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), приостановленное в 2011 году под давлением США. В ответ на возмущение Вашингтона официальный представитель МИД Ирана Насер Канан написал в своем "Твиттере": "Злитесь и умрите от злости", отметив, что Сирия вступает в период послевоенного восстановления и Тегеран не откажется от помощи союзнику.



Факт возвращения на политическую сцену Башара Асад означает начало процесса консолидации арабского Востока, возможность освобождения от "дружеских объятий" США. И Иран не единственная страна, которая возобновляет контакты с официальным Дамаском. При активном содействии Пекина Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений, разорванных семь лет назад. Саудовская Аравия, еще недавно верный американский союзник в Персидском заливе, снова демонстрирует, что больше не будет строить свою внешнюю политику под диктовку США. Встревоженные американские чиновники устремились в Эр-Рияд. Сначала директор ЦРУ Уильям Бернс, затем советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан попытались вернуть в чувство саудовцев – напрасно.



Вашингтону приходится учиться договариваться с "кровавым Асадом". Высокопоставленный дипломатический представитель ЛАГ сообщил журналу The Cradle, что между правительствами США и Сирии уже ведутся прямые секретные переговоры в столице Омана Маскате. В переговорах участвуют представители служб безопасности и министерств иностранных дел Сирии и США.



Для сирийцев важно добиться полного вывода американских оккупационных войск из страны. Сейчас на территории Сирии существуют 22 американские базы, на которых находятся не менее 2000 американских военнослужащих (Пентагон называет цифру 900 человек). Все знают, что янки прикрывают воровство сирийской нефти в Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Поддерживаемые американцами Сирийские демократические силы (СДС) построили нефтеперерабатывающий завод в Хасаке, где находятся крупные нефтяные месторождения. Подпольная торговля сирийской нефтью достигает ежемесячно 3 миллионов баррелей. На конец прошлого года потери Сирии в нефтегазовом секторе составили 107,1 миллиарда долларов, передает агентство SANA. Официальные лица США всегда декларировали намерение в конечном итоге вывести американские вооруженные силы из Сирии, но декларации оставались декларациями. А вот теперь американцы согласны торговаться.



Оскорбительное для европейцев разоблачение американских закулисных интриг в Сирии всего через несколько дней после того, как Белый дом обрушился с критикой на арабские страны за восстановление связей с Асадом, не в первый раз открывает европейским столицам глаза на лживость Госдепа. The Wall Street Journal подвела итог: "Решение о повторном приеме Сирии в Лигу арабских государств представляет собой отказ от интересов США в регионе и показывает, что арабские страны проводят политику, независимую от озабоченностей Запада". За минувший год США оказались на "краешке стула" в Западной Азии. Даже такие верные союзники, как Саудовская Аравия и ОАЭ, обнаружив шаткость позиций Вашингтона, установили торговые связи и связи в области безопасности с Россией, Китаем, Ираном.



Конечно, вытеснение Америки из региона не будет быстрым. Остается неясной судьба сирийских курдов и курдских по составу Сирийских демократических сил, которые до сих пор поддерживались американцами. Этот взрывоопасный потенциал в активе у Вашингтона.



А пока полуразрушенный американским вторжением Ирак, оглядевшись по сторонам, ввел запрет на использование доллара США как для личных, так и для деловых операций. Запрет вступил в силу 14 мая и направлен на расширение использования национальной валюты Ирака – динара.