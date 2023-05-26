Армия Сербии начала занимать позиции у административной линии с Косово

19:53 27.05.2023

Глава МО Сербии: Происходит развертывание подразделений армии в направлении Косово и Метохии

27 мая 2023, Вера Басилая

Подразделения армии Сербии распределяются и занимают позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией, военные останутся там и в дальнейшем, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич.



По его словам, в предстоящие часы сербские подразделения займут позиции, играть в военные игры никто не хочет, но красные линии для Сербии известны, передает РИА "Новости".



Ранее в пятницу проживающие в Косово и Метохии сербы начали возводить баррикады для защиты административных зданий. Силовики непризнанного Косово атаковали эти сооружения.



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"Сербию надежды" смыло ливнем и слезоточивым газом

Оливер Галич. 27.05.2023 18:12 (Мск) , Белград Просмотров: 851



Авторская колонка, Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия



В пятницу, 26 мая, в Сербии произошло два важных события. Во-первых, в Белграде президент страны Александр Вучич организовал масштабный митинг в свою поддержку. Во-вторых, на Севере Косово албанцы захватили три последних административных здания, еще находившихся под контролем сербов.



При этом митинг прошел под проливным дождем, что резко уменьшило число его участников, а единственной реакцией на окончательную потерю Севера Косово стало приведение сербской армии в повышенную боевую готовность, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



В пятницу, 26 мая, в Сербии произошло два важных события. Во-первых, в Белграде президент...



Митинг у здания Скупщины (парламента) Сербии был анонсирован Александром Вучичем за несколько недель – как "самый масштабный в современной истории страны". Однако планы были скорректированы обстоятельством непреодолимой силы – проливным дождем.



Вероятность того, что пойдет дождь, который гарантированно испортит "самый масштабный сербский митинг", была крайне высока, ведь последние недели на Балканах царит дождливая погода. Однако Вучич решился на его проведение, пойдя на огромный риск, – и ему не повезло. Проливной дождь с грозой в полную силу разразился сразу после начала митинга, обратив в бегство значительную часть его участников.



И в этих условиях все действительно грамотные задумки пиарщиков Вучича пошли прахом. Название акции – "Сербия надежды" – было в лучшем случае размыто. Выступление на митинге лидеров сербских общин Боснии и Герцеговины и Черногории – Милорада Додика и Милана Кнежевича – так и не стало демонстрацией единства "сербского мира" под лидерством президента Сербии. И даже выступление главы МИД Венгрии Петера Сийярто (на сербском языке!) лишь напомнило, что Евросоюз и остальные 26 стран-членов ЕС политику сербского лидера, мягко говоря, не поддерживают.



Стоит отметить, что 26 мая дождь в Белграде несколько раз срывался с самого утра, гремел гром, но организаторы не попытались обеспечить людей зонтами или полиэтиленовыми накидками. Видимо, этого не включал бюджет акции, который был весьма солидным – ведь предусматривал не только доставку подавляющего большинства участников митинга в Белград со всей Сербии, но и снабжение их "сэндвичами с ветчиной и сыром национального производства". Именно так было написано в инструкциях, отправленных в регионы из центрального штаба правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).



Подвоз участников оказался вторым моментом, который испортил власти "картинку". Это были, главным образом, госслужащие, работники коммунальных предприятий и обыкновенные работяги, люди старше среднего возраста. Уставшие в дороге, с флагами и транспарантами, они оказались в столице слишком рано, за часы до начала митинга. Дорога, как и стояние на месте, изматывают не меньше, чем физический труд, которого у этих людей в достатке. А многие несли с собой еще и флаги, транспаранты. Таким образом, акция Вучича оказалась совсем не веселым шествием, которым был митинг прозападной оппозиции 19 мая.



Участники проправительственного митинга были уставшими не только физически. У многих в глазах читалась усталость от жизненных невзгод, и участие в мероприятии было попыткой поддержать того лидера, который обещает им, что новых потрясений не будет. Потому поддержка Вучича со стороны участников митинга была искренняя, многие пришли на него как на "контр-митинг" против упомянутой акции оппозиции 19 мая, будучи убежденным, что собравшиеся под знаменами оппозиции – одураченные Западом предатели.



Однако акция 26 мая в Белграде стала для Вучича провальной не только по причине погоды или меньшего числа участников, чем на марше оппозиции (провластные СМИ писали о 200 и даже 250 тысячах собравшихся, но на самом деле выступление Вучича слушали немногим более 100 тысяч). Дело в том, что именно в этот день власти самопровозглашенной "Республики Косово" установили контроль над тремя последними общинами на севере Косово и Метохии, которые еще имели следы принадлежности этого края к Сербии.



Сотрудники спецназа "косовской полиции" окружили административные здания в сербских муниципалитетах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, после чего с применением светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок разогнали местных сербов. Те пытались не допустить передачи власти в муниципалитетах мэрам-албанцам, за которых на недавних "выборах" проголосовали чуть больше 3% населения северной части Косово и Метохии. Возведенные сербами в Лепосавиче баррикады были моментально снесены тяжелой техникой.



В результате админздания во всех трех муниципалитетах были захвачены, в них вошли новые "мэры", которые первым делом сменили флаги Сербии на символику "Республики Косово". Действия властей в Приштине де-факто поддержали военные из "миротворческого" контингента НАТО в крае. Единственным ответом Белграда на произошедшее были заявления о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности – на что ни Запад, ни Приштина даже не отреагировали, поскольку то же звучало и после аналогичного захвата албанцами здания муниципалитета в Косовской Митровице.



На митинге перед Скупщиной Александр Вучич заявил, что сразу же после него состоится заседание Совета национальной безопасности Сербии.



"Мы не допустим новой Краины (речь об этнической чистке сербов в Хорватии – прим.) и новых гонений [сербов в Косово]", – сказал он.



Правда, на следующий день секретарь этого Совета, глава МИД Сербии Ивица Дачич извиняющимся тоном заявил, что президент Сербии объявил повышенную боеготовность армии "не потому, что готовится к интервенции, а чтобы быть готовым к любым сценариям".



Но пока Александр Вучич реализует сценарий перекладывания ответственности за катастрофу в Косово на своих подчиненных, а себя хочет позиционировать как вне- и надпартийного национального лидера.



Так, на митинге он подчеркнул, что целью иностранных спецслужб и неидеологизированной элиты является "свержение Сербской прогрессивной партии как политической основы Сербии", после чего подтвердил, что уходит в отставку с поста лидера этой партии (27 мая ее председателем избран гражданский министр обороны Сербии Милош Вучевич, абсолютно зависимый от Вучича политик).



При этом президент Сербии планирует 28 июня, на Видовдан (национальный праздник сербов, годовщина поражения их армии от турок на Косовом поле в 1389 году – прим.), объявить о создании на основе СПП "Движения за народ и державу", которое он сам и возглавит.



Вопрос только в том, насколько сильными будут позиции Вучича через месяц. Ведь один из спикеров прозападной оппозиции Сербии, адвокат Чедомир Стойкович, четко описал в Твиттер запланированный на 27 мая митинг оппозиционеров: "А теперь – МАЙДАН!".



https://www.politnavigator.net/serbiyu-nadezhdy-smylo-livnem-i-slezotochivym-gazom.html