Компания из США Air Products инвестирует $1 млрд в комплекс по переработке газа в Узбекистане

20:00 27.05.2023

Американская компания Air Products подписала 25 мая с министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и АО "Узбекнефтегаз" инвестиционное соглашение на сумму $1 млрд о развитии производственного комплекса по переработке природного газа в Кашкадарьинской области. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.



"Данный комплекс входит в состав Uzbekistan GTL, одного из самых современных энергетических предприятий в мире, которое в год производит 1,5 млн тонн синтетического жидкого топлива с высокой добавленной стоимостью", - пояснили в министерстве.



В Air Products уточнили, что речь идет о приобретении, владении и эксплуатации завода по переработке природного газа в синтетический. "Узбекнефтегаз" будет поставлять сырье, природный газ и коммунальные услуги, а также продавать продукцию завода.



"Благодаря подписанному соглашению у нас будет возможность применять самые передовые технологии и знания в Узбекистане - стране с высокими темпами роста. Данное соглашение обеспечит производство качественного и дешевого топлива и удовлетворит растущие потребности населения. Мы надеемся на развитие этого долгосрочного и стабильного партнерства, а также рады новым возможностям сотрудничества с Узбекистаном", - сказал Сейфи Гасем, председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор Air Products.

ℹ️ Комплекс Uzbekistan GTL построен в Гузарском районе Кашкадарьинской области, его запустили 25 декабря 2021 года. Строительство предприятия обошлось в $3,420 млрд. Подобные крупные комплексы есть всего в четырех странах мира - в Катаре, Нигерии, ЮАР и Малайзии.



Мощность комплекса составляет 3,6 млрд кубометров природного газа в год. Он способен производить 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонны дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты, 53 тысячи тонн сжиженного газа.



ℹ️ Air Products (NYSE: APD) - ведущая мировая компания по производству промышленных газов. Создана в 1940 году, штаб-квартира компании расположена в Аллентауне, штат Пенсильвания, США.



Базовый бизнес Air Products заключается в поставке основных промышленных газов, сопутствующего оборудования и опыта применения клиентам в десятках отраслей, включая нефтеперерабатывающую, химическую, металлургическую, электронную, обрабатывающую и пищевую.



Компания также разрабатывает, проектирует, строит, владеет и управляет некоторыми из крупнейших в мире проектов по промышленному газу и улавливанию углерода, поставляя чистый водород мирового масштаба для глобального транспорта и промышленных рынков.



Кроме того, Air Products является мировым лидером в области поставок технологий и оборудования для производства сжиженного природного газа, а также поставляет турбомашины.



Объем продаж компании в 2022 финансовом году составил $12,7 млрд благодаря операциям в более чем 50 странах мира, а текущая рыночная капитализация превышает $60 млрд.