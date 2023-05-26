В России учрежден космический орден Юрия Гагарина

22:35 27.05.2023

Путин учредил орден Гагарина

Президент Путин учредил в России орден Гагарина за заслуги в сфере космоса



МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Владимир Путин учредил орден Гагарина, его будут вручать за заслуги в сфере космоса, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить орден Гагарина", - говорится в документе.



Отмечается, что эту награду будут вручать россиянам за успешное выполнение космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства, а также за особые достижения при их организации и проведении. Кроме того, орден могут присвоить "за выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности России". Также речь идет об отличившихся при разработке ракетно-космической техники.



Помимо этого, орден Гагарина могут вручать иностранцам за эффективное участие в сотрудничестве с Россией в сфере космоса. Также эту награду могут получить коллективы организаций независимо от формы собственности за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.



