Турция остается для Казахстана важнейшим торговым партнером и инвестором

00:06 28.05.2023

За прошлый год взаимный торговый оборот стран вырос на 54%



Выборы на пост президента Турции стали одним из самых обсуждаемых политических событий международной новостной повестки мая. Результаты первого тура показали, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет серьезную конкуренцию в виде оппозиционной коалиции, выдвинувшей Кемаля Кылычдароглу. Судя по высказываниям экспертов и политологов из ЦА, для большинства центральноазиатских стран возможная смена лидера в Турции дает неопределенность в перспективах совместных проектов, взаимной торговли и положения мигрантов. Перед вторым туром выборов, который пройдет в этой стране 28 мая, редакция Finprom.kz выделила главные направления сотрудничества Казахстана и Турции.



За последние три года Турция поднялась в списке ведущих торговых партнеров Казахстана с 6-го на 4-е место. В прошлом году удельный вес казахстанско-турецких взаимных операций составлял 4,7% от всей внешней торговли РК. Этому способствовал резкий - на 54,4% - рост взаимного товарооборота. В 2022 году страны обменялись товарами на 6,3 млрд долл. США.



В торгово-экономических отношениях Турция для Казахстана - это, в первую очередь, покупатель наших товаров, а лишь потом - поставщик. Три четверти взаимной торговли - 74,9% - составляет казахстанский экспорт. В прошлом году за продажу различных товаров наша страна получила от Турецкой Республики 4,8 млрд долл. США - сразу на 60,3% больше, чем в 2021-м. Этому способствовали рост физических объемов поставок и удорожание продукции.



Импорт из этой западноазиатской страны за прошлый год тоже вырос. Казахстан импортировал из Турции 316 тыс. тонн различных товаров на 1,6 млрд долл. США (плюс 39,3%). Это информация из таможенной статистики Комитета госдоходов Министерства финансов РК.



Судя по структуре экспорта, Казахстан может заинтересовать Турцию в основном лишь сырьевыми товарами. Нефть и нефтепродукты занимают 70,3% всего стоимостного объема экспорта из РК, или 3,3 млрд долл. США. В прошлом году Турция нарастила закупки казахстанского черного золота почти на четверть. Из-за роста цен на нефть на мировых рынках рост в стоимостном выражении составил 79,5%.



Перестройка мировых торговых цепочек из-за войны, развязанной Россией в Украине, привела к тому, что Турция потеряла часть своих поставщиков угля из ЕАЭС и обратилась за этим товаром к Казахстану. Так считают аналитики АО "Центр развития торговой политики „QazTrade"", составившие обзор внешней торговли Казахстана за 2022 год. Таможенная статистика подтверждает: объем экспорта угля в Турцию в тоннах за январь–декабрь прошлого года вырос на 58,2% в натуральном выражении и в 4 раза в деньгах.



Кроме того, Турция является активным покупателем казахстанских цветных металлов. В 2022-м эта страна закупала у нас цинк, медь, алюминий и свинец. Суммарный объем экспорта превысил 1 млрд долл. США (плюс 22,3% к 2021 году).



Если Турция закупает у нас сырье, то мы у нее - в основном продукцию обрабатывающей промышленности. Почти треть денежного объема импорта приходится на одежду и текстильные изделия. В прошлом году казахстанцы потратили на турецкие вещи 459,6 млн долл. США - в 2,5 раза больше, чем в 2021-м.



Большие объемы поставок в статистических отчетах значатся также по пряже, ниткам, тканям и другим изделиям легкой промышленности, обуви, коврам. Мы покупаем в Турции лекарства и духи, мебель и сумки. Турецкие компании снабжают Казахстан промышленным оборудованием, техникой для сельского хозяйства и другими товарами высокого передела.



Отношения Казахстана с Турцией никогда не были напряженными или конфликтными. Обе страны в течение последних 30 лет придерживались конструктивного диалога и поддерживали идеологию дружбы тюркских народов. На этом фоне страны развивали и различные совместные проекты. При этом Турция инвестиционно вкладывалась в Казахстан гораздо больше, чем РК в экономику Турецкой Республики.



По данным Министерства иностранных дел РК, за период с 2005-го по июнь 2022 года турецкие компании инвестировали в различные проекты на территории нашей страны 4,5 млрд долл. США. Казахстан, со своей стороны, потратил на развитие предприятий в городах Турции 1,1 млрд долл. США.



На территории Казахстана зарегистрировано более 5 тыс. иностранных компаний с участием капитала из Турции. Больше всего турецких бизнесменов в нашей стране интересуют строительство и торговля: в РК числится 1,6 тыс. и 1,4 тыс. юрлиц в этих сферах. Эти две отрасли занимают 59,4% от общего количества турецких компаний в Казахстане.



Активно растет и число иностранных предприятий с участием турецких учредителей в таких сферах, как обрабатывающая промышленность (393), гостиничный и ресторанный бизнес (319), экспертная деятельность (158).



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http://finprom.kz/ru/article/turciya-ostayotsya-dlya-kazahstana-vazhnejshim-torgovym-partnyorom-i-investorom