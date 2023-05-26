 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 28.05.2023
11:45  Герои, защищавшие Русский мир с оружием в руках, томятся в тюрьмах бывших дружественных стран
11:34  Так кто теперь "колосс на глиняных ногах"? Дедолларизацию уже не остановить, - Елена Пустовойтова
11:33  Пандемия возвращается? "Большая фарма" нуждается в новых эпидемиях, - Валерий Панов
11:31  Умер замечательный художник Илья Кабаков, воспитанник Самаркандского худучилища
10:15  Для развития биотехнологий Союзному государству понадобится помощь Китая, - Александр Малышев
09:45  Финансовая эзотерика, - Валентин Катасонов
09:04  Труба в никуда: Европа спокойно живет и без российского газа, - СП

08:57  В Турции начался второй тур президентских выборов
08:46  Байден объявил о предотвращении катастрофического дефолта в США
00:06  Турция остается для Казахстана важнейшим торговым партнером и инвестором
Суббота, 27.05.2023
22:35  В России учрежден космический орден Юрия Гагарина
20:00  Компания из США Air Products инвестирует $1 млрд в комплекс по переработке газа в Узбекистане
19:53  Армия Сербии начала занимать позиции у административной линии с Косово
19:48  Сирийская пощечина и иракский динар, - Елена Пустовойтова
17:00  Человечеству нужен не многополярный, а бесполярный мир, - Сергей Кожемякин
16:31  Почему ТаджВласти так и не построили новый город Сайхун
16:30  В школах Кыргызстана введен запрет на незаконные сборы денежных средств
16:25  Не дар: Калычдароглу может лишить Эрдогана президентского кресла
16:21  Эрдоган на троне, майдан в Стамбуле - прогноз экспертов
16:15  Financial Times: Мир накрыла новая золотая лихорадка. Вот как долго она продлится
16:14  Арабские шейхи присоединились к разделу российского нефтяного пирога
15:19  Китайские церемонии: Пентагон не может достучаться до генерала Ли
14:42  Кто станет президентом Турции и почему оппозиция уже обвинила Россию во вмешательстве в выборы?
13:31  Помешать победить Эрдогану могут только дружные курды. И то вряд ли...
10:43  РосВласти ухватились за Пекин, как за желтую соломинку. Китай, Мишустин, протокол, - Михаил Хазин
10:30  Хозяева Мировой Игры озвучили свои планы. Ультиматум Шваба, - Андрей Фурсов
10:13  США руками поляков и прибалтов провоцируют Россию на большую войну, - П.Игнатавичюс
08:50  Третий не лишний: останется ли президент Турции еще на один срок, - Д.Лабутина
08:44  Китай строит себе вторую столицу в Синьцзяне
00:33  РосМИД заявил о готовности России запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса?! Они, что совсем укурки?
00:28  Европа отвергла китайские предложения по Украине. Что дальше? - Петр Акопов
00:27  О несуверенности и бесплодности нашего креативного класса, - Е.Фатеев
00:25  Их не удалось запугать. Все больше стран хотят сотрудничать с Россией
00:14  Казахстан завалит Китай ураном. Одобрена новая сделка
00:11  Эрдоган связал своих противников с курдскими сепаратистами, - НГ
Пятница, 26.05.2023
22:02  Что кончится раньше: Украина или словоблудие Медведева? - М.Орловский
21:51  Экс-начальника спорта Алматы Байсеитова посадили на 4 года. Пилил гирю?
21:37  Афганский эмират отправил на стажировку в Узбекистан первых 20 железнодорожников
21:22  Ядерная Япония? Чем это грозит миру, - А.Кошкин
21:20  Последыши Чубайса надеются, что лихое время обойдет их стороной, - Михаил Делягин
15:49  Драма в экономике: рецессия в Германии, - EXXpress
15:48  На севере Таджикистана изымают земли дехкан. Их передадут китайским золотодобытчикам
15:40  Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
15:29  Скончалась танцовщица Народная артистка Узбекистана Кизлархон Дустмухаммедова
13:12  Анатолий Салуцкий: Что бывает, когда у руля стоят прозападные элиты
12:30  Поединку Десантиса и Байдена мешает Трамп, - Юрий Зайнашев
12:28  Экзистенциальная война не терпит заморозок, - Геворг Мирзаян
12:06  Чубака уволили(... Азис Абакиров стал новым руководителем Дирекции Парка высоких технологий Кыргызстана
11:26  В Узбекистане опровергли сообщение об утечке газа из трубопровода в Китай
10:23  Путину лишь с третьего раза удалось прервать скандальный спор Алиева и Пашиняна, - МК
09:53  Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство. Было бы что рейтинговать..
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден объявил о предотвращении катастрофического дефолта в США
08:46 28.05.2023

Президент США Байден: Договоренности с республиканцами Палаты представителей предотвратили катастрофический дефолт

28 мая 2023,: Антон Никитин
Достигнутые Белым домом и республиканцами Палаты представителей принципиальные договоренности предотвратили в Соединенных Штатах катастрофический дефолт и рецессию, говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

Байден объявил в письменном заявлении, что достиг со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти принципиального соглашения по бюджету. Глава Белого дома назвал это соглашение хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест, передает ТАСС.

По словам Байдена, договоренности стали важным шагом, который сокращает расходы, защищая при этом важнейшие программы для работающих и обеспечивая рост экономики.

При этом Байден сообщил, что в течение следующего дня группы переговорщиков Белого дома и конгрессменов-республиканцев завершат работу над текстом законопроекта и соглашение будет направлено в Палату представителей и Сенат США. Президент США настоятельно призвал обе палаты Конгресса США принять соглашение как можно скорее.

По данным Reuters, в рамках достигнутых договоренностей потолок госдолга США повышается на два года. При этом все не связанные с обороной расходы в 2024 и 2025 годах сохраняются на уровне 2023 финансового года, который начинается в США 1 октября. В то же время, по имеющимся у The Washington Post данным, оборонные расходы США в этот период будут увеличены. После 2025 года ограничения на бюджетные расходы отменяются.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о достижении принципиальной договоренности с Байденом в рамках консультаций о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов с целью предотвращения возможного дефолта.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685252760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об усилении защиты прав людей с инвалидностью
- В области Абай принимаются все меры по ликвидации пожара - заседание Правительства
- 2,8 млн детей будут охвачены летним отдыхом и оздоровлением в текущем году
- В Сенате состоялась презентация отчетов об исполнении республиканского бюджета за 2022 год
- Токаев сказал о необходимости учета казахстанских интересов в ЕАЭС
- Кадровые перестановки
- Уровень качества образования и проблемы трудоустройства молодежи обсудили сенаторы
- Меры по борьбе с зависимостью от азартных игр и наркоманией обсудили в Правительстве
- В Минске прошло заседание Совета министров обороны ОДКБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  