В Турции начался второй тур президентских выборов

08:57 28.05.2023

В 08:00 мск по местному времени в Турции начался второй тур президентских выборов, где действующему главе государства Реждепу Эрдогану, который занимает этот пост уже 20 лет, противостоит оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу.



В первом туре, который проходил 14 мая, требуемых для победы 50% голосов не набрал ни один кандидат. Эрдоган получил 49,5% голосов избирателей, Кылычдароглу - около 44,88%.



Синан Оган от крайне правого "Альянса предков", за которого отдали голоса 5,7% избирателей, призвал своих сторонников во втором туре голосовать за Эрдогана.



Первые результаты второго тура президентских выборов станут известны в течение часа после закрытия избирательных участков, предварительные официальные результаты - 29 мая, окончательные - 1 июня, когда они будут опубликованы в правительственном вестнике.



Согласно результатам опросов, Эрдоган во втором туре наберет 52,7−53,7% голосов и вновь станет президентом.



Как ранее сообщала "Свободная пресса", журналист-международник Аббас Джума заявил, что народные волнения после объявления результатов второго тура президентских выборов в Турции вполне вероятны.