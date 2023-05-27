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Труба в никуда: Европа спокойно живет и без российского газа, - СП
09:04 28.05.2023

Труба в никуда: Европа спокойно живет и без российского газа
Цены на "голубое топливо" стремительно падают, хранилища в ЕС заполняются рекордными темпами
Иван Рыбин

27 мая 23

В Евросоюзе наблюдается газовое изобилие, цены упали до минимальных за последние два года, а хранилища будут заполнены "до пробки" уже летом. Растут поставки по альтернативным маршрутам, причем не только сжиженного природного газа (СПГ), но и трубопроводные. Точных оценок, когда ЕС будет способен полностью отказаться от российского "голубого топлива" нет, но это произойдет уже в ближайшем будущем. Самом ближайшем.

Согласно информации от Gas Infrastructure Europe (GIE), подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза заполнены на 66,71%, что на 18,14% выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Запасено уже 72,9 млрд куб. м., а цена впервые за последние два года упала ниже $300 за 1 тыс. куб. м.

С морских терминалов СПГ в апреле поступили рекордные за все время 12,07 млрд куб. м., в мае поток ничуть не меньше. При этом нельзя сказать, что наблюдается какой-то аврал - мощности регазификации сжиженного газа загружены всего на 65% от максимума. Да и СПГ не сказать, чтобы принципиально дороже - пока $373 за 1 тыс. куб. м. Но и тут цены падают.

Российские нефтепродукты все больше поступают в Европу, теперь и через Саудовскую Аравию
"Газпром" как и ранее подает газ через Украину в объеме 41,1 млн куб. м. в сутки (через ГИС "Суджа"), но кому он идет - очень хороший вопрос. Европейцам столько уже не нужно. А вскоре будет совсем не нужно, причем это "вскоре" может настать уже в следующем году.

В Египте найдены огромные запасы газа, а работа на месторождениях уже кипит.

Более того, есть и иные поставщики, в том числе наши соседи. Которые вроде как "дружественные", но преследуют исключительно свои интересы. А дружить они хотят, в первую очередь, не с Москвой, а с Вашингтоном и с Брюсселем. С Берлином и Парижем тоже.

Однако совсем не светлое для РФ будущее начинается уже сейчас.

"Цены на природный газ в Европе могут ненадолго упасть ниже нуля уже этим летом, если вялый спрос не сравняется с растущим избытком предложения. По словам трейдеров на ежегодной энергетической ярмарке E-World в Эссене, Германия, такое событие, когда производители фактически платят кому-то за то, чтобы он брал у них газ, становится все более вероятным, поскольку цены падают до докризисного уровня. Цены падают из-за быстрого заполнения запасов, резкого падения потребления, сильного ветра и солнечной энергии", - пишет Bloomberg.

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Пугают? Нет, такое действительно может произойти.

"Могут ли цены уйти ниже нуля? Такое в истории было, например, в конце нулевых годов на National Balancing Point в Великобритании. Это особенность биржевой торговли, когда краткосрочные контракты так организованы, что может быть слишком большое предложение и маленький спрос, некуда девать газ, и тогда цена уходила ниже нуля.

Продавцы, которые работают на бирже, в моменте могут оказаться в ситуации, что им придется этот газ куда-то девать. Потому, что в конкретный момент времени в конкретной точке на этот газ не будет потребителя. Тормозить всю инфраструктуру, которая связана с добычей и транспортировкой газа, им менее выгодно, поэтому они будут готовы его отдать даже с отрицательной стоимостью

В любом случае надо понимать, что такие сверхвысокие цены, которые были в отдельные месяцы прошлого года, вряд ли получится увидеть", - объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

То есть получится, что "Газпрому" придется еще и приплачивать за то, что российский газ будет поставляться в ЕС! Нам, конечно, говорят, что-де эти поставки идут по неким долгосрочным контрактам. Ну-ну. Эти контракты были разорваны год назад, когда Москва объявила о торговле газом за рубли. Нас с этой идеей тогда послали по известному адресу, а в "Газпромбанк", как и ранее, продолжили поступать евро. Их, вроде бы, там меняют на рубли. Да хоть на песо или на тугрики! Ваши евро - на что хотите, на то и меняйте.

Какие новые контракты были заключены тогда, весной 2022-го, мы не знаем. Власти об этом не отчитываются. Но, судя по тому, как Россию грубо поставили на место с требованием торговли за рубли, они менее выгодны, чем прежние. Посему "Газпром", возможно, действительно будет приплачивать за газ для ЕС. И для Украины тоже. Текущая ситуация с газоснабжением Евросоюза как раз и объясняет кто тут главный, и кто кого обязан слушаться.

Нам, гражданам РФ, и российским предприятиям, больше достанется? А вот и не факт. Наоборот, есть все предпосылки к тому, что цены на внутреннем рынке сильно вырастут. В разы.

Закон о газификации и закон о социальной газификации окончательно развязали монополисту руки, и теперь корпорация творит, что хочет. В частности, "отжимаются" частные газопроводы, построенные людьми за свой счет, причем за большие деньги. И никто никому ничего не компенсирует. "Газпром" большой, он выигрывает все суды.

"Голубое топливо" для многих россиян - несбыточная мечта, а реальность - уголь и дрова. Продолжается колониальная политика, начатая во времена Ельцина, а именно - распродажа природных ресурсов страны в ущерб интересам народа. Программа газификации вызывает сомнения. В глубинке россияне обогреваются углем, дровами. Конкретный пример - Бурятия, Тыва и многие другие регионы страны", - возмущается экономист Владислав Жуковский.

Кстати, а кому конторка-то принадлежит? Вот тут никакой ясности нет. АО "Газпром" - вроде как госструктура, но именно что "вроде как". Согласно последним - это очень важный момент! - данным, от 2018 года, у "Росимущества" 38,37% акций концерна, у государственного АО "Росгазификация" - еще 0,89% бумаг, у казенного АО "Роснефтегаз" - 10,97% капитала. Собственно, сегодня приводятся такие же цифры. Суммарно вроде как 50,23%, то есть контрольный пакет в руках государства. Остальное - чуть менее 50% - у неких "инвесторов".

Однако в 2019 году в ходе двух сделок на общую сумму около $5 млрд владельца сменило более 5% уставного капитала компании. Какие именно акции были проданы, за кем они числились? Ответа нет. Зато можно предположить, что компания теперь не государственная. Впрочем, сомнения в том возникали еще в конце 90-х. А в последние годы они только усилились.

Поэтому никакой дешевый газ мы не получим. Можем и вообще ничего не получить, когда зарубежные акционеры (владельцы!) вроде как российской и вроде как госкомпании прикажут директорам перекрыть краны. Те перекроют.

Кстати, данный аспект дает возможность по-иному взглянуть на все события вокруг российского газа. То есть, скорее всего, дело вовсе не в том, что кремлевские стратегии трубой и накрылись. Налицо просто спектакль для "уважаемых, панимаешь, рассеян". Дескать, скрепы и все такое, проклятая Европа без нашего газа не проживет, аля-улю патриотизм, рубль наше все. Неужто под этот позитивный шумок контракты были пересмотрены в выгодную для западников сторону?

Не увидеть строительство множества терминалов СПГ было невозможно, их возведение никто в ЕС и не скрывал. Это очень сложные сооружения, таковые быстро не сляпать. Просто нам про это не говорили. Как не говорят о том, с какой радости мы снабжаем газом Украину.

По идее, поставки газа в ЕС через ГИС "Суджа", да и по "Северным потокам", нужно было полностью перекрыть в тот момент, когда Запад пошел на нашу страну экономической войной. И тогда ЕС, которая еще не достроила все терминалы, действительно, стало бы невесело. Не перекрыли, и они все успели достроить. Как интересно…

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685253840


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