 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 28.05.2023
11:45  Герои, защищавшие Русский мир с оружием в руках, томятся в тюрьмах бывших дружественных стран
11:34  Так кто теперь "колосс на глиняных ногах"? Дедолларизацию уже не остановить, - Елена Пустовойтова
11:33  Пандемия возвращается? "Большая фарма" нуждается в новых эпидемиях, - Валерий Панов
11:31  Умер замечательный художник Илья Кабаков, воспитанник Самаркандского худучилища
10:15  Для развития биотехнологий Союзному государству понадобится помощь Китая, - Александр Малышев
09:45  Финансовая эзотерика, - Валентин Катасонов
09:04  Труба в никуда: Европа спокойно живет и без российского газа, - СП

08:57  В Турции начался второй тур президентских выборов
08:46  Байден объявил о предотвращении катастрофического дефолта в США
00:06  Турция остается для Казахстана важнейшим торговым партнером и инвестором
Суббота, 27.05.2023
22:35  В России учрежден космический орден Юрия Гагарина
20:00  Компания из США Air Products инвестирует $1 млрд в комплекс по переработке газа в Узбекистане
19:53  Армия Сербии начала занимать позиции у административной линии с Косово
19:48  Сирийская пощечина и иракский динар, - Елена Пустовойтова
17:00  Человечеству нужен не многополярный, а бесполярный мир, - Сергей Кожемякин
16:31  Почему ТаджВласти так и не построили новый город Сайхун
16:30  В школах Кыргызстана введен запрет на незаконные сборы денежных средств
16:25  Не дар: Калычдароглу может лишить Эрдогана президентского кресла
16:21  Эрдоган на троне, майдан в Стамбуле - прогноз экспертов
16:15  Financial Times: Мир накрыла новая золотая лихорадка. Вот как долго она продлится
16:14  Арабские шейхи присоединились к разделу российского нефтяного пирога
15:19  Китайские церемонии: Пентагон не может достучаться до генерала Ли
14:42  Кто станет президентом Турции и почему оппозиция уже обвинила Россию во вмешательстве в выборы?
13:31  Помешать победить Эрдогану могут только дружные курды. И то вряд ли...
10:43  РосВласти ухватились за Пекин, как за желтую соломинку. Китай, Мишустин, протокол, - Михаил Хазин
10:30  Хозяева Мировой Игры озвучили свои планы. Ультиматум Шваба, - Андрей Фурсов
10:13  США руками поляков и прибалтов провоцируют Россию на большую войну, - П.Игнатавичюс
08:50  Третий не лишний: останется ли президент Турции еще на один срок, - Д.Лабутина
08:44  Китай строит себе вторую столицу в Синьцзяне
00:33  РосМИД заявил о готовности России запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса?! Они, что совсем укурки?
00:28  Европа отвергла китайские предложения по Украине. Что дальше? - Петр Акопов
00:27  О несуверенности и бесплодности нашего креативного класса, - Е.Фатеев
00:25  Их не удалось запугать. Все больше стран хотят сотрудничать с Россией
00:14  Казахстан завалит Китай ураном. Одобрена новая сделка
00:11  Эрдоган связал своих противников с курдскими сепаратистами, - НГ
Пятница, 26.05.2023
22:02  Что кончится раньше: Украина или словоблудие Медведева? - М.Орловский
21:51  Экс-начальника спорта Алматы Байсеитова посадили на 4 года. Пилил гирю?
21:37  Афганский эмират отправил на стажировку в Узбекистан первых 20 железнодорожников
21:22  Ядерная Япония? Чем это грозит миру, - А.Кошкин
21:20  Последыши Чубайса надеются, что лихое время обойдет их стороной, - Михаил Делягин
15:49  Драма в экономике: рецессия в Германии, - EXXpress
15:48  На севере Таджикистана изымают земли дехкан. Их передадут китайским золотодобытчикам
15:40  Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
15:29  Скончалась танцовщица Народная артистка Узбекистана Кизлархон Дустмухаммедова
13:12  Анатолий Салуцкий: Что бывает, когда у руля стоят прозападные элиты
12:30  Поединку Десантиса и Байдена мешает Трамп, - Юрий Зайнашев
12:28  Экзистенциальная война не терпит заморозок, - Геворг Мирзаян
12:06  Чубака уволили(... Азис Абакиров стал новым руководителем Дирекции Парка высоких технологий Кыргызстана
11:26  В Узбекистане опровергли сообщение об утечке газа из трубопровода в Китай
10:23  Путину лишь с третьего раза удалось прервать скандальный спор Алиева и Пашиняна, - МК
09:53  Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство. Было бы что рейтинговать..
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Финансовая эзотерика, - Валентин Катасонов
09:45 28.05.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 27.05.2023

Я давно сталкиваюсь с тем, с тем, что людям становится все сложнее понимать многие тексты и в первую очередь тексты, имеющие отношение к финансовой тематике. Некоторые объясняют данный феномен тем, что падает уровень читающей и слушающей аудитории. С этим не поспоришь. Да и порча слова происходит; люди все чаще говорят на новоязе.

Наиболее непроницаемый барьер между текстом, созданным на верхних этажах общества и его усвоением людьми, находящимися на нижних этажах, был целенаправленно возведен в США. Там сегодня особенно востребованы инструменты оценки доступности идущей сверху информации для обычных людей. Это "Индекс удобочитаемости Флеша" и "Индекс качества Флеша-Кинкейда"; оба индекса определяются с помощью специальных тестов читателей (потребителей) текстов.

Тест легкости чтения Флеша генерирует баллы в диапазоне от 1 до 100, что грубо коррелирует с тем, насколько легко или тяжело читать текст. Чем выше количество баллов, тем проще читать контент. И чем ниже результат, тем читать труднее.

"Индекс качества Флеша-Кинкейда" отражает уровень образованности читающего, нужный для прочтения текста. Измеряется количеством лет обучения, необходимых для понимания текста. И вот какие показатели получили в США по некоторым видам текстов (число лет обучения):

проект реформы здравоохранения (план, который был подготовлен и обнародован во времена президента Барака Обамы) – 13;

академическая статья о чтении – 11,5;

произведения Джоан Роулинг (автор книг о Гарри Потере) – 5,5;

произведения Стивена Кинга – 6,1.

Теперь перейду к более конкретному вопросу. О доступности информации центробанков для общественности. До 1990-х гг. центральные банки публиковали минимум информации, были закрытыми институтами, "вещью в себе". Известен афоризм: "Держи банк подальше от прессы, а прессу – подальше от банка" (говорят, что так директор Банка Англии инструктировал чиновника, который стал первым пресс-секретарем Банка Англии в 1940-е гг.). Еще откровеннее на этот счет выразился глава ФРС США Аллан Гринспен (1987–2006): "Если вам показалось, что я выразился достаточно ясно, вы, должно быть, неправильно меня поняли".

С конца прошлого века пришлось постепенно раскрываться, становиться, как они выражаются, более "транспарентными". Отмечу лишь, что в 1998 году Международным валютным фондом был принят Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной и финансовой политике. В 2019 г. Исполнительный совет МВФ одобрил предложение о замене Кодекса прозрачности денежно-кредитной и финансовой политики 1999 г. новым Кодексом прозрачности центрального банка, который, как утверждалось, "лучше отражает новые реалии центрального банка... ориентирован на содействие реализации его целей для поддержки эффективности политики и устранения макроэкономических рисков".

В большинстве центробанков появляются мощные структурные подразделения, отвечающие за связь с общественностью (PR-службы). Некоторые центробанки стали разрабатывать стратегии информационной политики (как вариант: стратегии коммуникации). Однако все это лишь видимость прозрачности и доступности. Сотрудник Банка Англии Джонатан Фулвуд (Jonathan Fullwood) опубликовал в неофициальном блоге Банка Англии Bank Underground статью A cat, a hat and a simple measure of gobbledygook: How readable is your writing (Кошка, шляпа и простая мера абракадабры: насколько читабелен ваш текст?). Он отмечает, что сегодняшние тексты центральных банков необоснованно сложны. По его подсчетам, понимание большей части статей в СМИ и художественных текстов, созданных великими писателями, требует не более десяти лет образования. Даже понимание речи нобелевского лауреата по физике Ричарда Фейнмана с объяснением принципа неопределенности Гейзенберга требует всего восьми лет образования. Но чтобы понять тексты центральных банков, требуется в среднем 14 (!) лет образования. Эти оценки были сделаны Фулвудом с помощью классического индекса удобочитаемости Флеша – Кинкейда (используемого, в частности, в пакете Microsoft Office для проверки удобочитаемости).

В прошлом десятилетии уже многие стали применять индекс Флеша–Кинкейда для оценки информации, исходящей из центробанков. Так, в 2014 г., экономисты Федерального резервного банка Сент-Луиса проанализировали заявления Комитета по операциям на открытом рынке (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС США с использованием индекса Флеша–Кинкейда. Обнаружилось, что по мере того, как заявления FOMC становились более подробными, они также становились менее доступными для восприятия. К концу председательства Алана Гринспена в январе 2006 г. объем заявлений FOMC составлял в среднем 210 слов, и их понимание требовало 14 лет обучения. В последующие годы, в условиях глобального финансового кризиса, размер и сложность текстов выросли драматически: за время председательства Бена Бернанке к январю 2009 г. средний объем заявления достиг 400 слов, а при Джанет Йеллен (возглавлявшей ФРС в 2014-2018 гг.) превысил 800, и для понимания этих текстов требовалось уже 16 и 18–19 лет обучения соответственно.

Другими словами, заявления Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США малопонятны даже выпускникам колледжей. И с каждым новым главой ФРС барьер понимания становится все выше, понимание все более недоступным.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685256300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об усилении защиты прав людей с инвалидностью
- В области Абай принимаются все меры по ликвидации пожара - заседание Правительства
- 2,8 млн детей будут охвачены летним отдыхом и оздоровлением в текущем году
- В Сенате состоялась презентация отчетов об исполнении республиканского бюджета за 2022 год
- Токаев сказал о необходимости учета казахстанских интересов в ЕАЭС
- Кадровые перестановки
- Уровень качества образования и проблемы трудоустройства молодежи обсудили сенаторы
- Меры по борьбе с зависимостью от азартных игр и наркоманией обсудили в Правительстве
- В Минске прошло заседание Совета министров обороны ОДКБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  