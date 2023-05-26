Для развития биотехнологий Союзному государству понадобится помощь Китая, - Александр Малышев

10:15 28.05.2023

26.05.2023

На отраслевом форуме в Белоруссии предложено создать новую крупную российскую корпорацию

Александр Малышев



В Белоруссии на первом Биотехнологическом форуме Союзного государства предложили создать РНБК - Российскую национальную биотехнологическую корпорацию, которая сможет обеспечить Москве и Минску импортозамещение в сфере глубокой переработки зерна, производства аминокислот и комбикормов. В форуме, который состоялся на базе Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) приняли участие представители отраслевых союзов, банков, а также эксперты и бизнесмены из РФ и Белоруссии.



Белорусская национальная биотехнологическая корпорация - начавший в 2022 году деятельность крупный проект, общая стоимость которого составила примерно 620 млн долл. Производство за три года было создано с привлечением льготного кредита, предоставленного Китаем. Строительство "под ключ" вела также китайская компания, в процессе участвовали граждане Белоруссии и КНР. В результате неподалеку от Минска на одной площадке были созданы 16 заводов, среди которых есть предприятия по производству комбикормов для свиней, крупного рогатого скота, птицы, рыбы, а также выпуску премиксов. На БНБК действует мукомольное и крахмальное производства, производство аминокислот - глютена, лизина, треонина, триптофана, треонина и триптофана. Базой для этих многочисленных предприятий стал элеватор и комплекс приемки, очистки, сушки и хранения зерна мощностью почти 450 тыс. т.



"За 6 месяцев 2022 года мы произвели продукцию на 200 млн долларов, а в этому году стоит задача выйти на 500 млн долларов", - заявил генеральный директор БНБК Даниил Урицкий.

По его словам, сейчас Белоруссия потребляет 20% выпущенной БНБК продукции и, хотя недавно желание потреблять продукцию БНБК изъявила Бразилия, в нынешних геополитических условиях корпорации приходится рассчитывать главным образом на российский рынок.



При этом в мире основным производителем аминокислот является Китай, который не только определяет целевую политику на рынке и является одним из технологических лидеров в этой сфере. КНР, в частности, предоставила технологии для создания части производств БНБК. Попытки создать подобные производства в РФ без поддержки Китая не были успешными. Эксперты, участвовавшие в круглых столах на форуме, отмечали, что хотя формально БНБК и китайские предприятия будут работать на одном рынке, Пекин в силу своего доминирования не считает белорусскую корпорацию конкурентом даже несмотря на то, что ее руководители обещают обеспечить компаниям Союзного государства цены на аминокислоты ниже китайских.



Даниил Урицкий призвал власти и бизнес России и Белоруссии к сотрудничеству, которое при поддержке Китая позволило бы по аналогии с БНБК создать Российскую национальную биотехнологическую корпорацию из примерно 24 заводов, занимающихся биотехнологиями. По расчетам гендиректора БНБК, создание подобной корпорации позволило бы Союзному государству организовать глубокую переработку не менее 1 млн тонн зерна и создать более 4000 новых рабочих мест.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло отметил, что сектор биотехнологий сегодня - один из самых развивающиеся в экономике. "Союзное государство - мощный экономический союз. Вместе с нашим китайским "всепогодным" и стратегическим партнером мы будем строить новый Шелковый путь в XXI веке," - заявил глава Минсельхоза Белоруссии.



31 мая представители Белорусской национальной биотехнологической корпорации ждут на предприятиях БНБК рабочую группу российского Министерства сельского хозяйства РФ, с которой планируется обсудить вопросы импортозамещения и сотрудничества России и Белоруссии в аграрной отрасли.