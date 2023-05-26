|Умер замечательный художник Илья Кабаков, воспитанник Самаркандского худучилища
11:31 28.05.2023
Умер художник-концептуалист Илья Кабаков
Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет
Кабаков - один из самых известных российских художников-концептуалистов. Он знаменит своими масштабными инсталляциями, а его работы "Номер люкс" и "Жук" входят в число самых дорогих произведений современного российского искусства
Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Фонде Ильи и Эмилии Кабаковых.
"С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушку. Человек, всю жизнь мечтавший об утопии, покинул этот мир в субботу, 27 мая, в окружении своих близких, не дожив до своего 90-летия", - говорится в сообщении фонда в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Публичная поминальная служба состоятся через несколько недель, уточнили в фонде.
Илья Кабаков родился в сентябре 1933 года в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1941-м с матерью попал в эвакуацию в Самарканд, где в 1943-м поступил на учебу в отправленную туда же Художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. В 1944-м институт и школа выехали в Загорск, а в 1945-м - вернулись в Ленинград.
После войны Кабаков поступил в Суриковский институт в Москве, окончив в 1957 году отделение графики в котором он начинал карьеру иллюстратора детских книг - сотрудничает с издательством "Детгиз", журналами "Малыш", "Мурзилка", "Веселые картинки". В 1959 году Кабаков вступил Союз советских художников и стал полноправным членом в 1962-м. В конце 1960-х годов Кабаков с единомышленниками организуют так называемую группу художников-визуалистов "Сретенский бульвар". В нее в разное время входили Эдуард Штейнберг, Эрик Булатов, Виктор Пивоваров и Владимир Янкилевский, Олег Васильев, Юло Соостер и другие.
В 1970-х годах Кабаков обратился к более концептуальному искусству - именно тогда художник начал практиковать создание инсталляций, который в будущем сделают его всемирно известным. Его работа - "Ответы экспериментальной группы" - стала первым концептуальным проектом в СССР. В период с 1980 по 2000 год художник создал свыше 150 инсталляций.
За свою продолжительную карьеру Кабаков создал широкий спектр картин, рисунков, инсталляций и теоретических текстов. Он автор серии "10 персонажей", инсталляций "Красный вагон", "Случай в музее" и других. Его картины "Номер люкс" и "Жук" были проданы за $4,1 млн (2006) и $5,8 млн (2008), каждая из них на момент продажи становилась самым дорогим произведением современного российского искусства.
Был женат третьим браком на художнице Эмилии Кабаковой. С конца 1980-х годов они проживали в Нью-Йорке. Впоследствии чета получила гражданство США.
Сегодня произведения Кабакова находятся в Третьяковской галерее (Москва), Государственном центре современного искусства (Москва), Эрмитаже (Санкт-Петербург), Русском музее (Санкт-Петербург), нью-йоркском Музее современного искусства (США), а также в частных коллекциях.
Илья Пламенев