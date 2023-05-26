Умер замечательный художник Илья Кабаков, воспитанник Самаркандского худучилища

11:31 28.05.2023

Умер художник-концептуалист Илья Кабаков

Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет



Кабаков - один из самых известных российских художников-концептуалистов. Он знаменит своими масштабными инсталляциями, а его работы "Номер люкс" и "Жук" входят в число самых дорогих произведений современного российского искусства



Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Фонде Ильи и Эмилии Кабаковых.



