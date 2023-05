Пандемия возвращается? "Большая фарма" нуждается в новых эпидемиях, - Валерий Панов

11:33 28.05.2023 Пандемия возвращается?

"Большая фарма" нуждается в новых эпидемиях

Валерий Панов

26.05.2023



На ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве генеральный директор этой организации Тедрос Гебрейесус заявил: "Угроза появления другого варианта (коронавируса), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом".



Он призвал мир готовиться к предстоящей угрозе и провести реформы в сфере здравоохранения, необходимые для подготовки к следующей пандемии. Кроме того, 194 государства-члена ВОЗ начали процесс разработки договора о пандемии, который планируется принять в следующем году.



Напомним, 5 мая 2023 г. ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19 и объявила о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением коронавируса (действовал с 2020 г.). Как сообщает ВОЗ, пандемия унесла по всему миру жизни, как минимум, 20 млн человек. Цифра, заметим, спорная, - другие авторитетные источники располагают иными сведениями. Так, по данным университета Джона Хопкинса, за три года пандемии ковидом в мире переболели около 675 млн чел., или примерно каждый 12-й житель Земли. Фактически вирус поразил намного больше людей, если учесть, сколько из них перенесли заболевание на ногах, или их случаи по каким-то причинам не вошли в общую статистику. И хотя сейчас принято говорить о пандемии в прошедшем времени, количество случаев продолжает увеличиваться каждый день. Только за последний месяц на планете заразились вирусом пять млн чел., 50 тыс. умерли, показатель смертности приближается к 7 млн чел. Пандемий такого уровня не было на протяжении 100 лет, сказал научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Действительно, испанский грипп (или "испанка") унес, как минимум, около 18 млн чел. Называются также 100 млн умерших. Ковид на фоне этих данных выглядит "не очень страшным". .



Ситуация в России в сравнении с остальным миром далека от катастрофичной. По данным официального информационного ресурса "стопкоронавирус.рф", в нашей стране с начала пандемии от COVID-19 умерли немногим более 398 тыс. чел. (В США - 1 млн 165 тыс. чел.) Хотя бы один раз полную вакцинацию от инфекции прошли 73 млн жителей страны.



В марте 2023 г. ресурс приостановил подсчет данных о коллективном иммунитете и числе прошедших вакцинацию, и с сайта удалили общую статистику заболеваемости. В том же месяце глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала о ситуации с коронавирусом в России, коллективном иммунитете и новых мутациях вируса. "Вирус неоднократно продемонстрировал свое коварство, поэтому мы оставляем все свои силы на максимальном уровне повышенной готовности. Мы контролируем ситуацию, - сказала она, в частности. - Однако пока расслабляться рано. Кроме коронавируса есть огромное количество других инфекционных болезней, которые сегодня актуальны". А на вопрос о том, можно ли ожидать в ближайшее время появление каких-то новых опасных мутаций коронавируса, ответила так: "Говорить, ожидается или не ожидается, нельзя. Мы всегда должны быть готовы".



Тут, как говорится, не поспоришь. Но в контексте последних предупреждений ВОЗ нам показалось странным, что ранее именно разведка США предупреждала о вероятности возникновения новых пандемий. А газета Wall Street Journal сообщила, что минэнергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. После публикации директор ФБР заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19. В свою очередь, директор нацразведки США заявила, что американские спецслужбы изучают две версии происхождения COVID-19 - лабораторную утечку и естественный генезис, но в теорию биооружия не верят.



Эксперты сходятся во мнении, что ЦРУ через близкую к разведсообществу компанию Metabiota располагало технологией предсказания пандемий на рубеже 2019-2020 гг. Косвенным доказательством причастности США к кризису может служить тот факт, что незадолго до пандемии в США проводились учения на тему, как будут реагировать страны мира на пандемию вируса. Академик РАН Сергей Глазьев указывал, что то, о чем писали и предупреждали три года назад относительно синтеза коронавируса в США как оружия их властной финансовой элиты в мировой гибридной войне против человечества, подтверждается.



Согласно заявлению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Вашингтон и его союзники ведут никем не контролируемую и опасную военно-биологическая деятельность. По мнению Рябкова, она требует самого пристального внимания всего мирового сообщества. "Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности РФ и других государств", - подчеркнул он. Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая тоже предупреждала, что увлеченность США биологическим оружием - это самое скрытое, самое трудно выявляемое и непредсказуемое оружие массового поражения, которое в ближайшее время может встать во весь рост перед всем миром. А секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступил с призывом к российским ученым, которые, по его словам, должны противодействовать планам США вести биологическую войну против России и других стран.



Вместе с тем мы видим, что ситуация в нашей стране находится под контролем. Причем на разных уровнях, что, по идее, должно обеспечить нам систему био- и вирусологической защиты. Александр Чепурнов, начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук, так прокомментировал заявление главы ВОЗ: у коронавируса высочайшая способность не только к модификациям, связанным с появлением новых мутаций, но и к очень высокой гибридизации. При этом профессор отметил, что существующая вакцина от коронавируса с появлением новых штаммов теряет свою эффективность. Она "стала "слабее" в 30 раз". По мнению Чепурнова, "у нас значительная часть населения переболела или была вакцинирована. Но все это защищает не от самого заболевания, а от тяжелого течения болезни". Что ж, это тоже неплохо: значит, большая часть населения России имеет шанс встретить новую беду не беззащитной.



Заявления главы Всемирной организации здравоохранения о появлении в будущем новой смертоносной пандемии следует воспринимать не как угрозу, а как призыв быть начеку.



Об этом "Звезде" рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, в мире регулярно появляются новые вирусы, но ученые имеют все средства, чтобы предотвращать их распространение. По мнению эксперта, глава ВОЗ своим заявлением хочет сказать, что те меры, которые были приняты, приняты не зря, и надо вкладываться дальше. "Вкладываться" - это очевидно ключевое слово во всей истории с пандемией, как минувшей (?), так и, вероятно, с будущей, если верить ВОЗ. Но ВОЗ же говорит не просто так, на пустом месте. На чем-то она основывается.



Любопытный факт. Когда, в свою очередь, президент США Джо Байден в интервью каналу CBS заявил, что пандемия коронавируса окончена, то акции производителей вакцины от COVID-19 рухнули. Например, немецкой компании BioNTech, которая разработала вакцину совместно с американской Pfizer, - на 8,5%; компании Moderna - на 7%; Vaxart - на 7%; Novavax - на 6,7%; Pfizer - на 2,5%; Johnson & Johnson - на 1,5%.



Фармацевтические компании вполне себе неплохо заработали на пандемии. Буквально это выглядит так. В 2020 г. выручка той же BioNTech составляла 494,9 млн долл. После начала продаж вакцины в 2021 г. доходы компании выросли почти в 40 раз и достигли 19,47 млрд. Выручка партнера BioNTech - Pfizer - в 2021 г. увеличилась почти вдвое по сравнению с 2020 г. Она составила 81,3 млрд, 44 млрд из которых - от продаж вакцины. Доходы Moderna выросли с 2020 по 2021 год в 23 раза, а выручка Novavax подскочила с 475 млн до 1,1 млрд долл. за тот же период. По понятным причинам, более свежих данных найти не удалось, но, без сомнения, они не менее впечатляющи.



Заметим, компании, чьи доходы выросли преимущественно благодаря продажам вакцины, вероятно, ожидали серьезного снижения выручки. В то же время бизнес гигантов вроде Pfizer достаточно диверсифицирован, что позволит им более устойчиво пережить победу над вирусом. Особенно в условиях, когда стало вероятным новое "нашествие" вирусов. Только у Pfizer по результатам прошлого года из-за продажи вакцин и иных антиковидных препаратов выручка удвоилась. Как и удвоилась чистая прибыль - до 22 млрд долл. Стоит отметить, что акции именно этой компании на новостях о скором окончании пандемии снизились меньше всего. Их падение сейчас составляет меньше 1%. У Moderna, BioNTech и Novavax все далеко не так радужно. У них отток инвестиций наблюдается уже несколько месяцев. Но если смотреть в более длительном временном масштабе, производство вакцин для них тоже оказалось золотой жилой, констатирует гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк:



Состояние богатейших людей мира из топ-25 списка Forbes за время пандемии тоже значительно выросло. "Больше всех заработали владельцы IT-отрасли", - говорит директор Центра богословско-политических исследований в США, известный экономист и политолог Михаил Тильман.



Вообще, делают вывод и другие аналитики, миллиардеры, чьи состояния зависят от их долей в IТ-сфере, заработали во время пандемии больше всех. И конечно, хорошо заработали крупнейшие представители интернет-торговли. Это и рост акций их структур, и увеличение оборотов за счет верно просчитанных маркетинговых кампаний (собственно, онлайн стал безальтернативным, поскольку офлайн оказался под запретом).



То же самое, полагает Тильман, можно сказать и про компании, которые занимаются информационными технологиями: естественно, как события, связанные с самим коронавирусом, так и последствия этих событий, оказывают влияние на то, как мир будет жить дальше. И как следствие возрастет спрос на любые IT-придумки, которые исключают контакт между людьми. Естественно, выиграли и производители дешевой одежды и косметики: с учетом того, что многие переговоры стали происходить в режиме видеоконференций, спрос на такие товары, которые позволяют выглядеть на удалении весьма "брендово", резко вырос. Собственно, заключает Тильман, так и делаются состояния: выгодные контракты, продажа товаров и услуг по завышенным ценам, игра на спросе. И – одни, покупая, становятся беднее. Другие, продавая, – только богаче. А бедные, понятно, еще беднее. О двойном росте капитала крупнейших бизнесменов сообщала в отчете международная конфедерация благотворительных организаций Oxfam. По ее подсчетам, каждые сутки с начала эпидемии в мире появлялся новый миллиардер, но более 160 млн чел. в тот же период присоединились к тем, кто выживает за чертой бедности. В странах третьего мира это пятая часть населения. Такое неравенство аналитики называют "экономическим насилием".



Фармацевтические компании, которые заработали миллиарды долларов на пандемии, теперь столкнулись с ее довольно крутым обрывом и давлением инвесторов, требующих разумного расходования непредвиденных доходов.



По некоторым оценкам, вакцины и препараты для лечения COVID в 2022 г. принесли западным производителям лекарств, включая Pfizer Inc, BioNTech SE, Moderna Inc, Gilead Sciences Inc, AstraZeneca Plc и Merck & Co, около 100 млрд долл. дополнительного дохода.



Но в этом году, по прогнозам самих компаний и аналитиков, продажи таких медикаментов могут упасть почти на две трети из-за накопления товарных запасов по всему миру, в том числе в странах, которые тратили на борьбу с коронавирусом больше всего. Иммунитет населения тоже вырос из-за высоких показателей вакцинации и уже перенесенных инфекций. И самый ощутимый удар им был нанесен заявлением ВОЗ об окончании пандемии. Но, как видим, они весьма недолго пребывали в "трауре". Новые угрозы человечеству дают им новые надежды. А точнее, непреходящие угрозы…



Глава ВОЗ подчеркнул необходимость эффективных глобальных механизмов, которые реагируют на чрезвычайные ситуации любого рода. По его словам, COVID-19 показал, что восемь миллиардов человек, практически все люди на планете, нуждаются в лучшей защите в чрезвычайных ситуациях. Гебрейесус призвал мир готовиться к предстоящей угрозе и провести реформы. Реформы вообще, с точки зрения Запада, это - панацея от всех бед. Но китайцы отнюдь не случайно никому не желают жить во времена перемен.



Отмена статуса пандемии связана с желанием ВОЗ вернуться к более строгим правилам признания инфекций пандемиями, рассказал "Известиям" старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков. Перед тем как была объявлена пандемия свиного гриппа в 2009 году, в ВОЗ изменили критерии. До этого нужен был гораздо больший охват разных стран одной инфекцией, заявил ученый. "Похоже, что теперь они опять меняют собственные правила не понятно зачем. Коронавирус перестал быть такой уж серьезной угрозой еще в 2021 г. Однако его распространенность никуда не ушла. Он до сих пор присутствует в популяции, бывают волны. Это вызывает беспокойство, так как, изучая его, мы видим, что он не сезонный и не затухающий. Поэтому решение выглядит поспешным",- рассказал он. А это - как для кого. "Большая фарма" так считать не может по определению. У нее другая система подсчетов. Не под нее ли и готовится в ВОЗ Соглашение о пандемии? Похоже, что так: новое соглашение превратит ВОЗ в более эффективный инструмент глобализации.



"ВОЗ хочет, чтобы все страны подписали соглашение о передаче ей полномочий объявлять пандемию, закупать вакцины и лекарства. Для человечества было бы полезнее и безопаснее подписать соглашение с колумбийским наркокартелем. Они наверняка знают все о веществах. Во время ковид-пандемии Всемирная организация здравоохранения только и делала, что лгала", - заявил Мислав Колакушич, депутат Европейского парламента. Еще одно нововведение - право не консультироваться с другими государствами в случае возникновения вспышки заболеваемости. Организация сможет объявить пандемию самостоятельно.



Такие предложения, по сути, расширяют ее полномочия. В чистоте намерений ВОЗ заставляет сомневаться и предложение предоставить генеральному директору организации контроль над распределением средств и бюджета - его планируют увеличить в 2024 и 25-м на 20%, почти до 7 (семи) млрд долл. Бюджет состоит из взносов государств-членов и частных пожертвований. А в числе лидеров по финансированию организации считаются три страны - США, Великобритания и Германия. Они же являются базовыми для фармацевтических монстров, часть из которых во время пандемии коронавируса получила значительную прибыль. Итак, ВОЗ пугает население земли грядущими пандемиями, которые, если верить чиновникам ВОЗ, обязательно случатся. И от которых не будет спасения, если не состоится Соглашение о пандемии.



Россия, однако, продолжает поддерживать ВОЗ как ведущую международную организацию в области здравоохранения, но призывает к большей прозрачности в некоторых вопросах, заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии РФ при ООН в Женеве в рамках 76-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения (ВАЗ). Тем не менее надо напомнить, что в октябре прошлого года Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 г. Тогда же Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста полностью прекратили поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные лекарства для больных диабетом, туберкулезом, ВИЧ и др. Затем Ассамблея ВОЗ (Всемирная ассамблея здравоохранения - высший руководящий орган ВОЗ) приняла, как сообщил МИД РФ, "антироссийскую резолюцию, содержащую лживые, искажающие реальность заявления". Клеветнический, открыто русофобский документ, возлагающий на Россию всю вину за кризисную ситуацию со здравоохранением на Украине, был предложен киевским режимом; соавторами стал ряд государств Евросоюза, Великобритания, США, а также - Грузия и Молдавия.



В России был поставлен вопрос о выходе из ВОЗ. И что? Как говорят в Минздраве РФ, на площадке Всемирной организации здравоохранения Россия может отстаивать свою точку зрения и продвигать свои убеждения. Может, конечно, только кто ее будет слушать, как и в других международных организациях, где от нас ждут одного - миллионных взносов.



Как отметил профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов, ВОЗ - коммерческая организация, которая действительно не преследует никаких интересов, связанных со здоровьем. Она принадлежит фактически глобальным структурам. И как нам теперь относиться к заявлению ВОЗ о грядущих бедах для человечества? Источник - столетие

