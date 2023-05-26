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Так кто теперь "колосс на глиняных ногах"? Дедолларизацию уже не остановить, - Елена Пустовойтова
11:34 28.05.2023

Так кто теперь "колосс на глиняных ногах"?
Дедолларизацию уже не остановить
Елена Пустовойтова
26.05.2023
Так кто теперь "колосс на глиняных ногах"?
Вопреки экономистам-пессимистам, обещавшим миру долгое и ничем не омраченное царствование доллара в мировой экономике, события последнего года и в особенности специальная военная операция на Украине внесли известный радикализм в процесс дедолларизации.

Тот колосс мировой торговли, что покоился на добровольном признании доллара в качестве резервной мировой валюты, не просто вздрогнул и даже не просто покачнулся, а стал на наших глазах распадаться, причем первыми от него "отвалились" самые быстрорастущие рынки мира.

Как пишет Мoderndiplomacy, местные валюты (LCT) уже стали обычной практикой в мировой экономике. Понятно, что направление этому движению от доллара задает китайский юань, не спеша отнимающий у "зеленого" клиента за клиентом. Недавно объявили о намерениях погашать платежи в юанях Россия и Бангладеш, чтобы преодолеть санкционные барьеры США. Уже подписали соглашение о торговле в LCT Бангладеш и Индия – эти будут рассчитываться рупиями. Бразилия и Китай объявили о планах торговать в юанях.

Но хорошо помня, насколько удобна в торговле валюта наднациональная, глобальный Восток вместе с Югом уже озвучили предложение о создании новой валюты для замены доллара.

Надо отдать должное Вашингтону: он в условиях ограничений в торговле, принесенных эпидемией Covid, а еще более вследствие исторического внедрения пакет за пакетом санкций против России, сам показал всему миру, как небезопасны его банковские услуги и как легко могут чужие деньги "прилипнуть" к счетам на Нижнем Манхеттене. После 24 февраля прошлого года всего за две недели Россия стала мировым лидером по числу наложенных санкций. По оценке Forbes, за год 68 российских предпринимателей потерпели крах. На 11 миллиардов долларов "похудело" состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, на втором месте по "расходам на доверие доллару" основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, на третьем – Олег Тиньков, выбывший в этом году из списка миллиардеров. Грабиловка, устроенная российским бизнесменам, не понравилась не только им. Стремление снизить риск и уязвимость при транзакциях в международной торговле покатилось по всему миру, а местные валюты стали конвертироваться непосредственно на основе их обменных курсов.

Торговцы тугодумием не отличаются, и уже запустили механизм использования третьей валюты, вызывающей доверие с обеих сторон. Бангладеш и Россия решили перейти на юани для расчетов по кредитам, чтобы избежать санкций США за использование Россией глобального шлюза Swift. И уже 60 стран ведут торговлю в своих соответствующих валютах, даже такие давние союзники США на глобальном юге, как Индия. Она заключила соглашения об использовании LCT с 19 странами. Саудовская Аравия начала принимать юани при торговле нефтью. Еще совсем недавно вся аравийская нефть продавалась только в долларах США, однако сейчас страны персидского залива ищут другие валюты.

Стал неизбежным процесс создания единой валюты для стран членов БРИКС, ведь на их долю приходится 41% мирового населения и 31,5% мирового ВВП.

Чтобы уменьшить свою зависимость от доллара, примеряется к модели БРИКС Индонезия. В Латинской Америке уже появилась новая единая валюта, известная как "sur". Бразилия и Аргентина, два латиноамериканских гиганта, намерены использовать эту валюту в двусторонней торговле, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара. И дело тут не в зависти к тому, что США, торгуя зелеными бумажками, получают ежегодно многомиллиардную прибыль. Она складывается из того, что доля резервов в долларах в мире на конец 2021 года составляла 7 триллионов. Значит все государства, торгующие с США, завезли на эти 7 триллионов товаров и вместо них получили соответствующие записи на банковских счетах. По сути, они прокредитовали товарами экономику США, причем практически бесплатно, в обмен на цифру в банковском счете. Вот почему Штаты могут иметь регулярный дефицит внешней торговли – он стабильно закрывается притоком товаров и внешнего капитала.

Добавим к этому возможность допечатывать доллар "сколько надо" для обеспечения ликвидности в стране и поддержание низкой кредитной ставки для соблазна мировому бизнесу. Достаточно нажать кнопку на компьютере и на счете могут появиться любые суммы.

А постоянное провоцирование конфликтов по всему миру подстегивает "кошельки" держать деньги в "тихой гавани" на Wall Street или поблизости. Это не все, но главные условия процветания доллара, подрыв любого из них немедленно качнет его вниз. И если это произойдет, источник благополучия и процветания США и основанной на долларе экономике Запада придется "жить на свои", и качество их жизни резко упадет. И все все понимают. Поэтому новый передел мира будет долгим. Тот же Bloomberg подсчитал, что доля долларов, хранящихся в валютных резервах, снизилась с 73% в 2001 году до 58% к 2023 году. 8% доллар потерял только за один прошлый год. И это объективный процесс.

Есть и процесс субъективный: парадоксально, но то, что США стали использовать свою финансовую систему для подчинения геополитических противников, против доллара работает наиболее эффективно.

Возьмите конфликты США с Китаем и Россией. Превращение валюты в оружие – палка о двух концах. И геополитическое использование доллара, как универсальное благо, сменилось запретом России использовать Swift. Как можно было решить эту проблему? Только отказавшись от долларовых расчетов, лишивших западные банки возможности блокировать наши счета за рубежом.

Действие администрации США сейчас только усугубляют нынешний долларовый кризис на мировом рынке, так что Вашингтон сам несет ответственность за то, что превратил доллар в геополитическое оружие.

Вместе с тем растет число стран, которые стали все более зависеть как от России, так и от Китая. Почему они должны игнорировать свои коммерческие отношения с этими американскими конкурентами? Они используют юани, как например, Бангладеш, которая должна оплатить ядерный проект стоимостью 12 миллиардов долларов, осуществляемый совместно с Россией. Таким образом, Бангладеш и Россия прибегают к юаням, чтобы избежать осложнений, связанных с санкциями. То же самое с Бразилией, переходящей на юани.

Это только пока считается, что, несмотря на уменьшение доли доллара на мировом рынке forex, его позиции не перестали быть доминирующими: доллар по-прежнему остается единственным крупнейшим держателем акций на рынке с 58%, не имея заметного конкурента. У ближайшего конкурента, евро, она составляет 20%. Тут важны темпы роста использования LCT. По данным Financial Times, доля китайской валюты, к примеру, за 2022 год выросла более чем вдвое: с 2% в начале прошлого года до 4,5% в начале этого. В конце марта в трансграничных платежах Китая юань превзошел доллар США по объему платежей – на юань пришлось 48% от всех расчетов. И потом: если с 2010 года доля доллара США рухнула с 83 до 47%, а юань полностью заместил на мировом рынке, то кто же станет "колоссом на глиняных ногах", если эта тенденция сохраниться?

На фоне того, что Саудовская Аравия готовится к вступлению в БРИКС, важно представлять экономическую мощь стран БРИКС.

Вместе Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка составляют, как уже было сказано, 41% мирового населения и 31,5% мирового ВВП. А вместе с Саудовской Аравией они значительно увеличат влияние блока и получат доступ к целой сети экономических партнеров.

В свою очередь, будучи членом БРИКС, Саудовская Аравия получит возможность диверсифицировать свои торговые отношения за пределы своих традиционных, на Западе, что неизбежно ведет к появлению новых рынков в Индии и Китае, повышению экономической стабильности и выбивает еще одну опору из-под ног экономики США. Ну, а "Новый банк развития" БРИКС с капиталом в 100 миллиардов долларов, доходность облигаций которого составила за прошлый год 5,1%, на 100 базисных пунктов выше, чем у аналогичных облигаций Всемирного банка? Но это уже так, к слову...

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685262840


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