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Герои, защищавшие Русский мир с оружием в руках, томятся в тюрьмах бывших дружественных стран
11:45 28.05.2023

"Герои, защищавшие Русский мир с оружием в руках, томятся в тюрьмах бывших дружественных стран"
Алексей Иванов

На днях казахстанское Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope опубликовало результаты опроса под названием "Отношение казахстанцев к войне в Украине". По результатам опроса 59,8% жителей Республики Казахстан придерживаются нейтралитета, 21,1% четко поддерживают Киев, на стороне России 12,8%. У трети населения отношение к нам ухудшилось за последний год, примерно столько же уверенных в том, что мы напали на Украину с целью ее оккупации. 38,3% казахстанцев считают возможным нападение РФ на РК. 20,7% одобряют выдачу Международным уголовным судом в Гааге "ордера на арест" Владимира Путина. И только 5,8% считают, что Казахстану надо ориентироваться на Россию.

Президент Республики Казахстан, выпускник МГИМО Касым-Жомарт Токаев во время посещения Парада Победы в Москве отказался прикалывать на грудь георгиевскую ленту, да и на саммите Евразийского экономического союза отметился рядом нехороших замечаний, в том числе по поводу Союзного государства России и Белоруссии.

Стоит ли удивляться гонениям в РК на бойцов Донбасса?

Журналист Роман Голованов напомнил о судьбе одного из них. "Это житель Казахстана Сергей Шалашов. С 2014 по 2019 год с позывным "Казах" воевал в составе ополчения ДНР. Участвовал в боях за донецкий аэропорт. В 2015-м году подорвался на мине, потерял ногу, сделал протез и продолжил воевать. Казахские спецслужбы арестовали бойца, когда он приехал к дочке, попавшей в больницу. По приговору суда уничтожили даже его паспорт ДНР и боевые награды. Трагедия этой истории вот в чем: в 2018 году ополченец уволился из армии ДНР и решил переехать в Россию. В Ростовской области Шалашова задержали по запросу Казахстана, однако по российским законам мужчина преступления не совершал, поэтому его отпустили. Шалашов поехал в Омскую область, где живет его племянник. Там история повторилась: мужчину снова задерживали до выяснения обстоятельств, так как он по-прежнему был в розыске. После обращения RT в МВД отметили, что Шалашов имеет право оформить РВП, а затем и российский паспорт. Выходит, паспорт так и не оформили. Русский мир разбился о миграционную службу. Сейчас сидит в казахской тюрьме. До этого в Киргизии за участие в СВО на 10 лет посадили мужчину, который приехал домой ухаживать за больным отцом. И что будем делать? Промолчим, абы чего не случилось? Чтобы никого не обидеть. Чтобы не нарушить тонких связей. Российский паспорт нужно давать только тем, кто готов идти защищать Россию с оружием в руках".

"Сергей Шалашов - личность легендарная, так как поехал по зову сердца против фашистского переворота, поддержав народ Донбасса, и провоевал с 2014 по 2018-й годы в Донецке в составе батальона "Восток". Во время боевых действий получил минно-взрывное ранение правой ноги, в результате чего ему ампутировали по колено. И в последующем он еще три года прослужил на протезе", - рассказывал в авторской колонке для "ПолитНавигатора" Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического движения Казахстана.

В 2019-м на RT выходил большой материал о Сергее. Ознакомьтесь, если не читали.

Руководитель КПЦ "Война и мир" Андрей Седлов в интервью EurAsia Daily: "Вопрос не только в деле Шалашова, а в целом в политике Казахстана, идущего по пути тихого уничтожения всего общего, что было между республиками Советского Союза, - это и дело Ермека Тайчибекова, и дела воевавших на Донбассе ребят, и переход с кириллицы на латиницу. Случай Сергея Шалашова далеко не первый. [...] Спецслужбы Украины и Казахстана сотрудничают друг с другом, активно обмениваются информацией о воевавших на Донбассе. [...] К сожалению, тяжело понять точную ситуацию по количеству осужденных ополченцев, основная проблема оказания помощи нашим ребятам, причем не только воевавшим на Донбассе, но и просто пророссийски настроенным, в том, что нет никаких организаций, которые готовы были бы активно помогать им на месте".

Военкор Дмитрий Стешин: "СВОих не просто бросаем, а сдаем, как стеклотару. Боец из "Вагнера", с которым я спускался в Соледарскую шахту, не то что его снимать, попросил даже позывной изменить. В дружественном Казахстане "десяточку" выписывают моментально. В этой истории (Сергея Шалашова - Прим.) главный вопрос к миграционной службе - они дебилы или просто враги? У меня надежда в этой истории только на Бастрыкина, он разбирается с такими сигналами".

"Царьград": "Такие новости особенно поражают на фоне того, что сотни тысяч мигрантов получают без проблем русские паспорта и пользуются всеми благами, положенными нашим гражданам, а герои, защищавшие Русский мир с оружием в руках, томятся в тюрьмах бывших дружественных стран".

Источник - Завтра
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