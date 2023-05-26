Стрелков заявил о "ноже в спину" России от Талибана

12:57 28.05.2023

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал в своем телеграм-канале информацию о том, что в приграничных районах афганской провинции Нимроз произошли столкновения между иранскими пограничниками и силами движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России). Ранее также один из лидеров Талибана Абдулхамид Хорасани пообещал завоевать Тегеран.



"Практически уверен ,что атака "Талибана" на Иран производится по команде из США", - написал Стрелков, выразив мнение, что не зря Вашингтон передал власть в Афганистане именно Талибану, оставив ему горы военной техники, оружия и боеприпасов.



"Для России война на границе между Ираном и Афганистаном - очередной "нож в спину", - также выразил мнение экс-министр обороны ДНР, объяснив, что Иран будет вынужден отвлечь силы из Сирии.



В то же время военный корреспондент Юрий Котенок призвал в своем телеграм-канале не разгонять фейки о том, что Талибан якобы объявил войну Ирану.



"Ситуация в данном регионе, без сомнения, крайне сложная и взрывоопасная, и Штатам действительно был бы выгоден полномасштабный конфликт. В реальности никакую войну (во всяком случае, пока) никто никому не объявлял", - отметил он.



Котенок объяснил, что в основе эскалации не идеологические разногласия между Талибаном и Ираном, а спор за водные ресурсы



Эмма Грибова