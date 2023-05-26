Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции

21:01 28.05.2023

Эрдоган объявил о завершении второго тура президентских выборов и назвал себя победителем



Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. Его слова в воскресенье, 28 мая, передает ТАСС.



