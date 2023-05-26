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Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции
21:01 28.05.2023

Эрдоган объявил о завершении второго тура президентских выборов и назвал себя победителем

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. Его слова в воскресенье, 28 мая, передает ТАСС.



Политик в ходе обращения к сторонникам заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной. Кроме того, он спел победную песню.

По словам Эрдогана, итоги выборов в Турции стали праздником демократии.

Второй тур президентских выборов завершился в Турции в воскресенье, 28 мая. Согласно предварительным результатам, озвученным ЦИК республики, Эрдоган набрал свыше 50 процентов голосов избирателей и одержал победу.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а Кылычдароглу - 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов.

Источник - Lenta.ru
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