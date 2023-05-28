У Ирана появился афганский фронт, - И.Субботин

00:10 29.05.2023

Тегеран не смог купить спокойствие на границе

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

28.05.2023

Призывы президента Ирана Эбрахима Раиси (в центре) решить водный вопрос вызвали насмешки нынешних властей Афганистана.

Руководство Ирана пригрозило движению "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) отказом от политики добрососедства в случае, если контролирующая Афганистан радикальная группировка перестанет соблюдать международное право. Предупреждение прозвучало после неожиданного обмена ударами в пограничных районах. Несмотря на то что Тегеран сохраняет контакты с талибами и даже позволил им открыть посольство на своей территории, отношения между соседями в последнее время обостряются из-за водного вопроса.



О том, что Тегеран намерен придерживаться принципа зеркальности в отношениях с Кабулом, заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил (ВС) Ирана Киюмарс Хейдари. "До тех пор пока другое государство соблюдает международное законодательство, мы будем придерживаться принципов взаимного уважения и добрососедства. Однако если другая сторона не пожелает соблюдать правила, принятые на международном уровне, она столкнется с другим отношением", – пообещал военачальник, выступая в ходе срочного визита в юго-восточную провинцию Систан и Белуджистан, где накануне произошли вооруженные столкновения между пограничниками Исламской Республики и боевиками "Талибана".



В зону боевых действий вошли несколько населенных пунктов, которые находятся между Систаном и Белуджистаном и иранской провинцией Нимруз. По версии Тегерана, афганская сторона "проигнорировала нормы добрососедства и нарушила международное право", открыв огонь по контрольно-пропускному пункту "Сасоли", что "повлекло за собой решительный ответ". В результате стороны задействовали стрелковое оружие и легкую технику. Днем 28 мая командование сухопутных войск Исламской Республики отчиталось об установлении полной безопасности на границе вопреки продолжавшим циркулировать в соцсетях сообщениям о стягивании в проблемный район талибских сил. С иранской стороны есть погибшие.



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Вопрос о распределении ресурсов реки

Гильменд вбивает клин в афгано-иранские

отношения. Фото Карлы МаршаллВслед за этим высокопоставленный представитель "Талибана" Абдулхамид Хорасани, который уже отмечался предельно жесткими заявлениями в адрес Тегерана, заявил о готовности сражаться против ВС соседней страны с гораздо большим рвением, чем против Вашингтона – экзистенциального противника радикальной группировки. Хорасани выразил уверенность, что иранская сторона "играет в кошки-мышки" с Западом, однако вместе с тем является с ним "одним целым". Он дал понять: если ключевая группа влияния внутри "Талибана" даст свое согласие, то афганская сторона в сжатые сроки завоюет Иран. Высказывания Хорасани были расценены экспертами как признак готовности к полномасштабному конфликту.

Несмотря на то что в этом году Тегеран пошел на дипломатические уступки и дал согласие на передачу талибам здания афганского посольства, разногласия между сторонами стремительно растут. В силу исторических проблем с демаркацией между двумя странами существуют неразрешенные вопросы вокруг использования водных источников на границе. После того как талибы пришли к власти в 2021 году, ситуация осложнилась на фоне их желания перекрыть потоки, идущие в Иран, задействовав плотину на реке Гильменд, хотя использование ее ресурсов регламентировано двусторонними договоренностями от 1973 года. Талибские официальные лица объясняют возникновение барьеров объективными факторами.



У Ирана не так много пространства для маневра: страна переживает глубочайший дефицит водных ресурсов. По оценкам местных властей, почти 270 населенных пунктов в Исламской Республике страдают от острой нехватки воды, потому что ее уровень на плотинах упал до критически низких показателей. Находясь в мае с визитом в одной из наиболее пострадавших от этого кризиса провинций Систан и Белуджистан, президент Эбрахим Раиси выступил с резким заявлением, что Кабулу необходимо отнестись ко всем предупреждениям предельно серьезно, "чтобы потом не жаловаться". По словам Раиси, талибы обязаны дать иранским специалистам возможность приехать в Афганистан и проверить ситуацию с водными запасами.



Однако талибская сторона продемонстрировала в ответ на это обращение предельно конфронтационную модель поведения. Бывший представитель ее полиции Мубин Хан распространил в соцсетях видеоролик, в котором он наполняет водой пластиковую емкость и говорит, что хочет отправить воду президенту Ирана. "Я набираю воды для него (Раиси. – "НГ") в провинции Логар, потому что он направил нам серьезные предупреждения. Пожалуйста, не направляйте нам серьезных предупреждений, потому что мы в ужасе", – с насмешкой заявил Хан.



Ситуация с талибами уже навлекла критику на иранский МИД, который не представил аргументов, прежде чем санкционировать дипломатическое присутствие талибов в Тегеране. Бывший иранский депутат Хешматолла Фалахатпише заявил, что инициатива отдать движению здание дипмиссии была слабой. Сама дипломатия Ирана в регионе свидетельствует о неэффективности внешнеполитического ведомства Исламской Республики, подчеркнул он.



Примечательно, что новый виток пограничного обострения между Ираном и талибами, а также взаимная пикировка стимулировали новые теории заговора вокруг решения президента США Джозефа Байдена вывести контингент из Афганистана. Сторонники конспирологии назвали хаотичную эвакуацию 2021 года, в результате которой в руках талибов оказалось множество единиц боевой техники западного производства, одним из элементов вашингтонского плана, который, по их убеждению, изначально заключался в передаче талибам власти и формировании зоны нестабильности у иранских рубежей.