Страх и ненависть в "Первом мире": западный глобализм терпит поражение, - Игорь Шумейко

00:18 29.05.2023 Страх и ненависть в "Первом мире"

западный глобализм терпит поражение

Игорь Шумейко



Эпохальные изменения на политической карте мира пугают либералов Запада даже более, чем сводки с Украины. Точнее, они и украинский конфликт воспринимают сквозь линзы своего главного страха: устоит ли 500-летний, считая от "Великого шестнадцатого века" (определение К.Маркса), порядок? Колониальный Modus vivendi, источник и гарант их материальных привилегий? Сколько продержится до полного выгорания "защитная оболочка" -Украина, и что можно еще придумать за это время?



Специальный советник Института Монтеня (крупный французский аналитический центр) Доминик Моизи в газете Les Échos (рупор крупного бизнеса, либералов) формулирует главный вопрос: "Стал ли мир трехполярным?" Его схема политустройства планеты - точная проекция решений G7 в Хиросиме: "Классическое противостояние между Глобальным Западом и Глобальным Востоком на глазах у Глобального Юга".



Данная статья удобна, достойна рассмотрения как квинтэссенция идей всего либерального Запада.



Глобальный Восток у них: Китай, Россия, а "Европа еще далека от того, чтобы стать самостоятельным участником в многополярном мире". В этом признании слово "еще" - самое забавное для "участника" от самостоятельности как раз удаляющегося. Моизи фиксирует: "Америка уже не та, что была раньше", имея ввиду экономическое отставание от Китая, но пропускает то, что Европа еще более не та, теряя политический суверенитет.



Если в отношении Востока (России, Китая) у G7 все просто - "сдерживание, борьба", то Юг – это целый океан вариантов. "Сегодняшний Глобальный Юг, несмотря на его чрезвычайное разнообразие, представляет собой гораздо больше, чем просто вчерашнее движение неприсоединения. И это объясняется экономическими, стратегическими, а также демографическими причинами".



Главный интерес/страх Запада – движение Глобального Юга, тенденции развития БРИКС. Ведь этот союз уже сейчас сближает Восток и Запад, хотя бы по причине непосредственного, официального объединения с Россией Китаем - Бразилии, Индии, ЮАР.



Западные политики подбирают ключи к лидерам Юга, но...



Бразилия неприятно их удивила тем, что и крайне правый президент Жаир Болсонару, и левый Лулу Да Силва одинаково отстранились от антироссийских проектов. ЮАР – "слишком живой" памятью о периодах колониализма и апартеида и решающей помощи СССР. Именно ЮАР и Зимбабве испытали на себе (подобно японцам Хиросимы) техническую новинку Запада, Британии: автоматическое оружие. Первое его "применение в промышленных масштабах" энциклопедия Брокгауза описывает еще до-политкорректными словами: "В 1893г в Южной Африке 50 стрелков-англичан при 4 пулеметах Максима победили 5.000 негров-Матабеллов. Негры потеряли 3.000". Четыре пулемета уничтожили армию африканцев! (Племя матабелле входило в союз зулуских племен, проживавших на территории нынешних ЮАР, Зимбабве). Англичане чувствовали себя "богами", понятно их отношение к СССР, автомату Калашникова, давшим такую же "волшебную палочку" их рабам. Понятно и отношение освобожденных африканцев, хранящих на флагах, банкнотах, гербах изображение АК-47. Их несогласие забыть, подобно либеральным японцам, забывшим атомные бомбардировки, западные "новшества" - очередной камень преткновения.



Надежды на Индию? Моизи в Les Échos начинает с комплиментов "новому мировому гиганту - Индии. Являясь своего рода мостом между Востоком и Западом, Индия становится прежде всего бесспорным лидером Юга, которым она не была в полной мере во времена движения неприсоединения". Но быстро переходит к упрекам: "Эта страна находится в центре внимания американцев, европейцев, россиян. Во главе с Нарендрой Моди - а также вопреки ему и его религиозному национализму Индия постепенно начинает осознавать свою роль и значимость в мировых делах. Юг готов отомстить вчерашнему колониальному и имперскому Западу. В видении Юга надежда на будущее соперничает с негодованием по поводу прошлого".



К Востоку их "отмычки" кроме "сдерживания" состоят в изобретении противоречий, и самым актуальным им кажется запугивание России. Глава аналитической статьи Les Échos так и названа "Москва под влиянием Китая". Но, повторяя на разные лады, "Конфликт на Украине лишь ускорил процесс вассализации России Китаем. Пекин преуспел в отношениях с Москвой, чего Россия не смогла добиться в отношениях с Украиной: фактически подчинил себе большого западного соседа"… ни француз, ни Запад в целом – так и не могут привести хоть один пример, в чем же состоит эта "вассализация"?



Вот подчинение Европы американцам вполне наглядно: от Майдана, где Нуланд, матерно посылая Европу, создает в Киеве новый режим, который Европа вынуждена будет содержать, до перекрытия энергопотоков и навязывания штатовского порой троекратно более дорогого, анти-экологичного (игнорируя все еврозеленые планы) фрекингова газа.



Что по мнению Запада объединяет их противников?



"В прошлом СССР и Китай были движимы социалистическим проектом, положительным идеалом, который контрастировал с действительностью. Сегодня авторитаризм, даже тоталитарный соблазн, является доктриной в обеих странах, а их абсолютный цинизм объясняется унижением, которому их подвергал Запад вчера или позавчера".



Максимально доступный им реализм в размышлениях, это: "Что делать Западу перед лицом возникновения трехполярного мира? Уместно сочетать скромность, реализм и честолюбие для понимания того, что в новом трехполярном мире у нас уже нет того влияния, какое было на протяжении веков. Речь больше не идет о том, чтобы навязывать другим ценности, которым мы сами больше не верны (или почти). Но мы должны вновь постараться и стать образцовым примером демократии".



В 1940-х годах СССР, борясь за собственные независимость, выживание – спас мир от фашизма, ныне история повторяется. Западный глобализм терпит поражение. 27 июня 2022-го года Аргентина и Иран подали заявки на вступление в организацию. 14 июля к желающим добавились Турция, Египет и Саудовская Аравия. Теперь список пополнился. Членами БРИКС хотят стать Индонезия, Мексика, Таиланд, Нигерия, Бангладеш, Алжир, Греция, Сирия и Таджикистан.



Сей количественный рост, по законам диалектики, вызовет и качественные изменения. Начать хотя бы с нового наименования. Прежний аббревиатурный подход будет невозможен и ускорит обдумывание объединяющего слова, слогана. "Третий мир" - было назначением, прозвищем, полученным от Запада. С учетом того, что почти все страны были в свое время колониями, полуколониями, но избегая частицы "анти" (например "антиколониальный") , подходящими были бы варианты "Справедливый мир", "Лига справедливости". Новое имя демонстрировало бы позитивный вектор.



Для мира, стоящего перед вызовом, уместно будет вспомнить основоположника теории "Вызов-Ответ" историка, философа Арнольда Тойнби: "Начиная с XVII века, на Западе происходил непрерывный прогресс технологии, развитие которой представляло вызов остальному большинству человечества. У него не было другого выбора, кроме освоения западной технологии или подчинения державам, владевшим ею. Россия, столкнувшись с такой проблемой, первая решила сохранить свою независимость, приняв широкую программу технологического преобразования на западный лад… Пионером решения задачи был Петр Великий. Счастье России, что Петр оказался прирожденным технократом, который, кроме того, обладал диктаторской властью московского царя".



Практически весь мир побывал в статусе колоний/полуколоний Запада, за исключением полоски Северной Евразии, т.е. нашего Отечества. Именно в упомянутом XVII веке и Россия была максимально близка к тому, чтобы тоже стать колонией Польши и Швеции. Но разжавшаяся пружина сопротивления народов России и запустила тот мировой процесс, что в итоге привел к освобождению и от череды последующих претендентов на роль Глобальной Метрополии: Франции, Британии, Германии, США.



комменты:



Станет ли Россия вассалом Китая? Может стать, а может и нет. Все зависит от нас самих.



Александр

Ермошин

Сегодня в 14:22

"В 1940-х годах СССР, борясь за собственные независимость, выживание – спас мир от фашизма, ныне история повторяется"

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Эпохальная фраза! Она интересна вот этими словами - "история повторяется". Вообще-то необходимость "спасения от фашизма" возникла в 1930-е годы. И вплоть до недавнего времени имелась в виду конкретная дата - 1 сентября 1939 года. Да, вооруженное сопротивление фашизму было начато неудачно - в результате германской агрессии Польша исчезла с карты мира, а Франция была изуродована. Советский Союз начал героическое сопротивление германской агрессии 22 июня 1941 года. И хорошо бы некоторым вивисекторам от отечественной истории зарубить себе на носу, что начал он свое сопротивление тоже не слишком успешно. И вовсе не с лозунга о "спасении мира". В частности, Председатель Правительства СССР В.М.Молотов объявил: "Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города - Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие...". Через несколько дней И.В.Сталин произнес следующие слова: " Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность".

Пора бы прекратить потчевать отечественную и мировую общественность лживыми сказочками!



Греческая, затем Римская и последующие западные цивилизации и тогда были глобальными, поскольку жили грабежом и порабощением любых народов до каких могли дотянутся. Силой оружия и техническим развитием они установили свое превосходство и до сих пор отстаивают его, называя себя садом, а всех остальных джунглями. Подчиняют они себе не только силой оружия, но и воспитанием нужных себе людей, так называемые пятые колонны, внедрением их в руководство, подкупом и другими приемами, которые за тысячи лет они довели до совершенства. Их многоходовки часто не распознаются. Так что рано хоронить западный глобализм, поскольку взамен такого же совершенного механизма пока ни у кого не имеется. Источник - zavtra.ru

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