Китайцы не "терпилы": готовят глобальное контрнаступление, - МК

00:23 29.05.2023 Москва-Пекин: боевое слаживание нарастает



Мощные холодные течения с Запада определяют политическую атмосферу планеты. Им стараются противостоять теплые течения с Востока. Только синергия действий России и Китая мешает сплотившемуся лагерю гегемонизма перейти в "последний и решающий бой" против каждой из этих непокорных держав по отдельности.



Ситуация на западном фронте глобальной "холодной войны" нам хорошо известна. Однако и на восточном фронте, где пока нет конфликта масштаба украинского, напряженность приближается к критическим отметкам. Связанные с проблемами обороны китайские специализированные издания за последние недели опубликовали весьма тревожные материалы.



…Для уничтожения новейшего американского атомного авианосца "Джеральд Форд" и сопровождающей его боевой группы из крейсера и 5 ракетных фрегатов хватило 24 гиперзвуковых ракет без ядерных боеголовок. В ходе компьютерной симуляции запуски ракет осуществлялись из 6 разных районов, включая даже пустыню Гоби на Северо-Западе Китая. Считающаяся непотопляемой, авианосная группа была полностью уничтожена серией пусков отвлекающих и поражающих ракет. Китайцы учитывали возможности как стандартного набора зенитных средств, так и новейших американских противоракет SM-3.



По сценарию, описанному в китаеязычном издании Journal of Test and Measurement, американская армада вошла в воды Южно-Китайского моря и продолжала двигаться угрожающим курсом, несмотря на предупреждения. Подобные сценарии регулярно разыгрываются вблизи китайских берегов. О смертельной опасности таких действий поведала другая китайская публикация. Издающаяся в Гонконге на английском газета South China Morning Post сообщила, что война КНР и США могла начаться именно в районе Южно-Китайского моря.



Три противолодочных самолета ВМС США 5 января 2021 года вели поиски китайских подлодок вблизи архипелага Дунша цюньдао (Пратас). Самолеты-разведчики, как всегда, сбрасывали электронные буйки и отслеживали маршруты китайских субмарин, которые участвовали в крупных учениях. Однако один самолет подлетел к Китаю слишком близко, и оттуда прилетели китайские истребители. Китайцы расценили ситуацию как огромную угрозу национальной безопасности. Возникла вероятность вооруженного конфликта, и американцы с учетом развернувшихся действий ВВС и ВМС КНР стали готовиться к худшему и даже уничтожили дорогостоящие буйки со сверхсекретным оборудованием. Описание конфликта в китайском специализированном журнале Shipboard Electronic Countermeasures не дает подробностей конфронтации. Однако все было очень и очень серьезно. Недаром начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли через пару дней созвонился с китайским министром обороны и заверил его, что Пентагон не собирался провоцировать реальную войну. Он даже пообещал в случае наступления времени "Ч" заранее проинформировать коллег в Пекине о замыслах политиков.



Эти две сенсационные публикации появились вовсе не случайно. Можно только предполагать, сколько опасных ситуаций возникает на линии соприкосновения военных Китая и Америки в Азиатско-Тихоокеанском бассейне. Но, как говорится в китайской пословице: "Небо предполагает, а Си Цзиньпин располагает". Верховный главнокомандующий, действуя на стратегическом уровне планирования и принятия решений, отвечает на растущую агрессивность Вашингтона демонстрацией готовности к ответным действиям на поле боя и активизацией боевого слаживания с Россией.



Планировавшийся на апрель визит Си Цзиньпина в Москву был перенесен на конец марта, и переговоры с Владимиром Путиным продолжались в общей сложности 8 часов. Даже не столько опубликованные документы, сколько последовавшие события показали качественные изменения в партнерстве Москвы и Пекина. Наступило время всестороннего боевого слаживания. Оно началось с многочасовых переговоров двух верховных главнокомандующих с глазу на глаз. Вскоре в Москву пожаловал министр обороны КНР Ли Шанфу. После визита опытного и энергичного военачальника в Москву приехал куратор внутренних и внешних спецслужб Чэнь Вэньцин. Отчеты о его встречах с секретарем нашего Совета безопасности Николаем Патрушевым показали решительный настрой главного разведчика Поднебесной в отношении Запада.



Со своей стороны, динамику боевого слаживания в Кремле решили подкрепить "залпом главных орудий". В Пекин направилась беспрецедентная по численности и уровню делегация высокопоставленных чиновников и руководителей бизнеса во главе с премьером Михаилом Мишустиным. Визит готовился в спешке и проходил под неусыпным оком западных спецслужб. Поэтому число и качество подписанных соглашений разочаровало оптимистов. Но проходившие в кулуарах двусторонние встречи чиновников, банкиров и экспертов двух стран продвинули уже ведущиеся переговоры по стратегическим направлениям взаимодействия, подготовили серьезные сделки.



В дни визита влиятельные издания отмечали взаимную заинтересованность обеих стран в ускоренном наращивании торговли. Так, близкая к ЦК КПК газета "Глобал Таймс" отметила синергию двух тенденций. России необходимо увеличить экспорт сырья, особенно энергоносителей. Китаю же на фоне быстрого восстановления экономики необходимо расширить импорт тех же нефти и газа, сельскохозяйственных товаров и других видов сырья. Развитие отношений Китая с Западом повторяет историю ухудшения отношений России с Западом. Уже введенные против Китая санкции будут ужесточаться. Доступ к источникам сырья и рынкам сбыта в обозримом будущем станет для Пекина приоритетом.



Не стоит закрывать глаза и на реакцию некоторых китайских экспертов и активистов блогосферы на приезд в Пекин Михаила Мишустина во главе тысячной рати российской элиты. Акцент делается даже не столько на жизненную необходимость поступлений от торговли с Китаем для Москвы, сколько на желательность не обидеть Запад, оставить открытой дверь для отношений с Америкой. Впрочем, после 40 лет китайско-американского брака по расчету было бы наивно ожидать скорого переобувания.



Улучшения отношений Америки и Китая, похоже, не будет, несмотря на намеки Байдена и визит министра торговли КНР Ван Вэньтао в США. Преодолевая патологическую ненависть политиков к Китаю, в Вашингтоне деловые люди продолжают делать бизнес даже в самых неблагоприятных условиях. В 2022 году объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня - 691 млрд долларов. При этом американцы смогли продать китайцам своего товара менее чем на 154 млрд. Улучшению качества и дальнейшему росту торговли могли бы помочь снижение или отмена пошлин, которые начал вводить еще в 2018 году президент Трамп и наращивает президент Байден. Они обходятся каждой американской семье в 1000 долларов в год. Однако перспективы сворачивания торговой войны весьма призрачны. Белый дом и обе палаты Конгресса США встали на тропу войны.



Любые попытки улучшения американо-китайских отношений заканчиваются скандалом - скандальная поездка Пелоси, большой белый шар... Нынешние надежды ждет та же участь. Готовится визит наследника Пелоси, спикера палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти на Тайвань. На саммите "Большой семерки" в Токио произошло боевое слаживание НАТО с Японией. Китай наравне с Россией обозначен в итоговых документах как главный враг. Предстоит открытие в Токио регионального штаба блока.



Невозможно избавиться от исторических параллелей. Точно так же в 1936 году Япония заключила Антикоминтерновский пакт с гитлеровской Германией, направленный против Советского Союза. Уже через несколько месяцев приободрившиеся японцы начали тотальную войну против Поднебесной, захватив в 1937 году Пекин, Шанхай, Ухань и Нанкин. Только дипломатическая, военная и финансовая помощь Советского Союза предотвратила капитуляцию Китайской Республики по образцу Франции. Упорно сопротивлявшийся Китай, в свою очередь, помешал Токио напасть на СССР в уже назначенный срок - 29 августа 1941 года. Тогда сложились два фронта - советский и китайский. Сейчас ситуация повторяется.



Китайцы не терпилы. Они оборонялись тогда. Сейчас, полагаясь на надежный российский тыл, они перешли в контрнаступ. Благодаря выдвинутому Пекином мирному плану по Украине из 12 пунктов и телефонному разговору Си Цзиньпина с Зеленским Китай на европейском театре с минимальными издержками разрушает стереотип "Желтой угрозы", укрепляет свой имидж миротворца.



Конкуренция с Америкой налицо. Только что закончилась первая, ознакомительная поездка в Киев, Париж, Берлин, Брюссель и Москву спецпредставителя Си Цзиньпина, посла Ли Хуэя. Ей предшествовали поездки "тяжеловесов" - вице-президента КНР Хань Чжэна, куратора внешней политики по партийной линии Ван И, министра иностранных дел Цинь Гана. Еще одно направление китайского глобального контрнаступления - не позволить Западу заполнить стратегический вакуум в Центральной Азии. Такова была задача саммита пяти стран этого региона и Китая в Сиане, древней столице нескольких китайских династий. Это также отвечает стратегическим интересам Москвы.



Боевое слаживание двух могучих держав евразийского материка набирает темпы и принимает новые формы. Как тут не вспомнить, что в марте Си Цзиньпин при прощании с Владимиром Путиным на ступенях Большого Кремлевского дворца сказал: "Сейчас идут перемены, каких не было 100 лет, и мы движем эти перемены". Ответ Путина был коротким, но значимым: "Согласен".



Авторы: ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ востоковед, китаист Источник - МК

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