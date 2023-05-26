Зачем Зеленскому конфликт с Ираном? - МК

00:26 29.05.2023

Зачем Зеленскому конфликт с Ираном: предложил ввести санкции на 50 лет

Главная цель ограничений - подать пример Европе



Отношения между Исламской Республикой Иран и Украиной могут накалиться. Президент Незалежной Владимир Зеленский предложил наказать иранцев и ввести против них санкции сроком аж на 50 лет. На сайте парламента появился проект постановления, подразумевающий в случае принятия экономические и политические ограничения. О том, что на самом деле грозит Ирану, и грозит ли вообще, узнал "МК"



Главная цель ограничений - подать пример Европе



В том случае, если законопроект будет принят депутатами Верховной рады, то с Ираном со стороны Украины будут полностью прекращены торговые операции, будет прерван транзит ресурсов, полеты и перевозки, а также резиденты Ирана не смогут вывести капиталы за пределы Украины. Киевский режим может применить еще ряд мер против Ирана, в том числе запрет на осуществление каких-либо инвестиций в республику.



По мнению украинского политолога и экономиста Александра Дудчака, это движение происходит в русле американской политики.



"Владимир Зеленский ввел санкции против 141 юридического лица из России, Ирана и ОАЭ, по обвинению в поставках "Шахидов", – рассказывает эксперт. - Они бессмысленны, но в данном случае понятно, что они выступают против Ирана потому, что хозяин сказал "гавкать". Когда-то у Украины с Ираном взаимоотношения были взаимовыгодные, собирались самолеты делать, но как обычно не сложилось. То, что Украина запрещает странам передавать России технологии и интеллектуальную собственность, звучит забавно.



"Нужно понимать, что Украина практически не существует как самостоятельная страна, – рассказывает известный политолог Сергей Марков. – Это оккупированная страна, марионеточный проамериканский режим. Последние полгода у Зеленского появилось немного политической субъектности, но лишь по отдельным темам. Например, он проявлял инициативу по вопросам Бахмута, но в целом по политическим вопросам президента Украины Зеленского не существует, это марионетка США, которая ключевые вопросы решает по приказу своего хозяина – США. Сейчас интерес у США в том, чтобы рассечь Россию и Иран, но делают это они не самым разумным образом. Чтобы перетянуть Иран на свою сторону, они усиливают на него давление и запугивают, но Иран это великая персидская цивилизация, которая две с половиной тысячи лет. Иран это мощнейший политический режим, который одновременно сражается сразу на скольких фронтах: и в Сирии, и в Йемене, и в Ливане. Запугать Иран им не удастся. Одно из направлений американских ударов это максимально обрушить все связи Ирана с Европой. Чтобы не только США вели санкционное давление против Ирана, но и Европа. Для этого и привлекается марионеточный украинский режим. Иран хотят более активно втянуть в украинскую тему, чтобы европейцы были вынуждены присоединится к американским и украинским санкциями против него. Они считают, что Россия использует БПЛА иранского производства, и очень не хотят российского производств БПЛА на основе этих технологий. Будем надеяться, что результатом санкций станет рост сотрудничества Ирана и России".



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– Чем могут навредить Ирану украинские санкции?



– Только тем, что они могут быть перепасованы европейцам. В остальном Украина может поставлять, конечно, какие-то природные ископаемые или зерно, но все это может быть с легкостью замещено российскими.



Авторы: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ