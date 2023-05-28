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Китайская нейросеть выкидывает ученых всего мира на свалку истории, - Константин Ольшанский
00:45 29.05.2023

Китайская нейросеть выкидывает ученых всего мира на свалку истории
Китайская нейросеть выкинет ученых всего мира на свалку истории?
Константин Ольшанский
28 мая 23

Китайские нейросети смогут создать идеальные вакцины, пишет South China Morning Post (SCMP). Вернее, речь о конкретной нейросети - ее создал технологический гигант Baidu. Мощность искусственного интеллекта доведена до совершенства: Baidu заверяет, что их разработке требуется всего несколько минут, чтобы отыскать оптимальную генетическую последовательность.

Люди бы с такой задачей никогда не справились, а даже мощному компьютеру потребовались бы миллиарды лет.

Созданная нейросетью вакцина от ковида в 130 раз эффективнее "обычной"

Самообучаемый алгоритм назван LinearDesign. Нейросеть может разрабатывать мРНК-вакцины от ковида и многих других заболеваний. А также лекарства от рака и моноклональные антитела.

Результаты исследования, в которое даже невозможно поверить, опубликованы в главном научном журнале планеты Nature. Вакцину от ковида, придуманную нейросетью Baidu, уже ввели лабораторным мышкам. И произошло чудо - иммунная реакция у мышек была в 130 раз выше, чем когда им вкалывали "обычную" вакцину, придуманную живыми учеными.

Вакцины от ковида, как известно, нужно хранить при очень низких температурах - иначе они потеряют целебные свойства. Дело в том, что молекулярная основа препаратов химически нестабильна - потому и нужны холодильники.

А вот вакцина, созданная искусственным интеллектом, была не только эффективной, но еще и не требовала холода. У препарата было и меньше побочных эффектов. Значит, для прививок нужно меньше препарата - а это экономия на производстве. И еще и на хранении.

Кроме того, созданные нейросетью вакцины можно везти в развивающиеся страны. У них ведь зачастую просто нет денег на огромные рефрижераторы.

Нейросети скоро смогут лечить даже ВИЧ и туберкулез

Китайская нейросеть по запросу ученых уже придумывает вакцины не только против ковида, но и против ветряной оспы. Результат, пока не такой впечатляющий: новая прививка "всего" в 6 раз эффективнее привычной (в случае с ковидом, напомним, - почти в 130 раз).

Китайские ученые уверены: их изобретение перевернет медицину. Вакцины испокон веку создавали живые ученые. РНК-вакцины появились относительно недавно - в начале девяностых годов. Такие препараты "учат" человеческие клетки вырабатывать специализированные белки, запускающие иммунный ответ против болезни.

Именно такие вакцины считаются будущим эпидемиологии, доказала пандемия. Крупнейшие западные вакцины, которые разработали корпорации Pfizer, BioNTech и Moderna, были созданы именно на основе РНК. При этом, однако, немецкая корпорация CureVac пыталась создать такую же "современную" вакцину, однако клинические испытания провалились.

Тем не менее, успех вакцинации заставил Moderna задуматься о создании РНК-вакцин от множества болезней. Корпорация уже заявила, что в списке будут самые опасные и распространенные инфекции - от лихорадки Зика до лихорадки Эбола, от малярии до туберкулеза. Более того, Moderna обещает даже создать долгожданную вакцину от ВИЧ-СПИД.

Задача не просто амбициозна, а пока что невыполнимая. И вот почему. Существует бесчисленное множество последовательностей РНК, которые соответствуют белкам вирусов. И лишь небольшое количество из таких последовательностей стабильны при обычных условиях - например, температуре.

Не только генерация всех возможных цепочек, но и их "проверка" - это абсолютно нереальная по сложности задача. Никаких мощностей суперкомпьютеров не хватит, чтобы просчитать будущие вакцины. Вот тут на помощь и приходит нейросеть. Ведь она соединяет в себе креативные возможности человеческого ума и расчетные мощности суперкомпьютера.

Нейросеть креативит, заново изобретая человеческий язык

Нейросеть, созданная Baidu, работает на основе языка. И вот как это работает, рассказывает South China Morning Post.

Когда компьютер преобразует человеческую речь в текст, ему нужно выбрать наиболее правдоподобный вариант. Допустим человек произносит "Мне нравится это блюдо". В понимании машины это может звучать и как "Мне нравится эта телятина", и как "Мне нравится пицца".

Таким образом нейросеть должна строить предложение, наиболее осмысленное из множества альтернатив. Для этого разработчики нейросети - компьютерные лингвисты - заложили в алгоритм основы грамматики.

Человеческая речь по структуре очень схожа с геномом. В основе речи - последовательность слов со своей грамматической структурой. В основе нити РНК - блоки-нуклеотиды со своей схемой сворачивания.

Машина на основе грамматики "узнает", что говорит человек. И точно так же она "узнает", как должна строиться нить РНК с определенной функцией.

На разгадывание оптимальной последовательности РНК алгоритму нужно всего 11 минут. При использовании линейных методов (например, простого подбора) на решение этой задачки потребовались бы миллиарды лет, говорят ученые.

Генетики Поднебесной творят чудеса для жителей Земли
- Мы перекинули неожиданный мостик, связывающий две области исследований, которые на первый взгляд не имеют очевидного сходства, - говорит программист Чжан Хэ из Baidu Research.

Китайский искусственный интеллект уже скоро сможет производить самые настоящие лекарства. Французская компания Sanofi хочет использовать "языковую" нейросеть, чтобы изобретать новые вакцины и лекарства. Причем разработчики из Baidu будут получать отчисления-роялти всякий раз, когда продукт, разработанный нейросетью, пройдет клинические испытания.

Ведь кому еще платить? У искусственного интеллекта карманов и кошелька нет. По крайней мере, пока.

Источник - svpressa.ru
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