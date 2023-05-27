"Кыргызиндустрия": красивые обещания, большие амбиции и никаких результатов, - Т.Кудрявцева

09:58 29.05.2023

29 мая 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



В Кыргызстане появляются все новые и новые структуры и компании. Власти вроде цели преследуют хорошие, но реализация катастрофически хромает. Вместо успешных проектов кыргызстанцы узнают об очередных скандалах и уголовных делах.



Такая же участь может постигнуть и созданное полтора года назад ОАО "Кыргызиндустрия".



Депутаты Жогорку Кенеша критиковали структуру еще на этапе создания. После начала работы ничего не изменилось. В парламенте считают, что компания впустую тратит бюджетные деньги и не приносит ожидаемых результатов.



Редакция 24.kg разбиралась, какие недочеты выявлены в "Кыргызиндустрии" и почему ее руководство проблемы отрицает.



Как все начиналось

В декабре 2021 года кабинет министров решил создать открытое акционерное общество со 100-процентной государственной долей "Кыргызиндустрия". Предприятие с уставным капиталом в 1 миллиард сомов должно было заниматься поддержкой и развитием промышленных предприятий.



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"Открытие компании также позволит решить целый комплекс задач, диктуемых современными условиями ведения бизнеса, в том числе повысит эффективность оперативного управления, увеличит инвестиционную привлекательность бизнеса, снизит производственные издержки, управление рисками. Одной из основных задач создания компании является эффективное и прозрачное распределение финансовых средств, поступающих от деятельности дочерних предприятий и собственной деятельности посредством годового и ежеквартального отчетов", - объясняли свое решение в кабмине в январе прошлого года.



Возглавил компанию бывший заместитель директора по развитию местного снабжения ЗАО "Кумтор Голд Компани" Жарасул Абдураимов.



Решением кабмина производственные цеха завода были переданы во временное пользование "Кыргызиндустрии" для обеспечения модернизации промышленности и эффективного управления государственными активами. Само ОАО сообщало о проведенных переговорах с иностранными инвесторами, представляло бизнес-планы по модернизации простаивающих производств и обещало практически золотые горы и скорый расцвет отечественной промышленности.



Расходы есть, заработка - ноль

Суровая реальность оказалась иной, чем ее представляли в компании. Аудит Счетной палаты выявил проблемы в "Кыргызиндустрии".



За полтора года ОАО "Кыргызиндустрия" израсходовало 843 миллиона 504 тысячи сомов, вообще ничего не заработав.



В открытом доступе самого отчета нет, но на сайте Счетной палаты есть выдержки из него. Оказалось, что потраченные деньги внесены в качестве уставного капитала вновь создаваемых компаний. Их не направили для реанимирования 16 предприятий с государственной долей участия, переданных по постановлению кабмина. Сейчас своих денег на эту работу нет. Кроме того, 29 процентов средств израсходованы на проекты, не связанные с промышленностью.



Задолженность "Кыргызиндустрии" по вкладам в уставные капиталы создаваемых компаний составляет 4,6 миллиарда сомов.



Кроме того, президент компании Жарасул Абдураимов без согласия кабмина заключил крупные сделки, превышающие 50 процентов балансовой стоимости собственных активов ОАО, по созданию совместных предприятий c уставным капиталом на общую сумму 3,5 миллиарда сомов.



Себя руководство компании тоже не обидело.



В "Кыргызиндустрии" есть президент, четыре вице-президента, руководитель аппарата, два советника президента и один помощник. Начальники составляют почти половину всех сотрудников компании. Их годовой фонд оплаты труда составляет 16,2 миллиона сомов.



Аудит также показал, что ОАО нарушило закон о госзакупках и приобрело старые металлические трубы на 36 миллионов сомов. На содержание компаний "Кыргызэлектроника" и "Кыргызэйрвейс" потрачено 4 миллиона сомов, но они ни дня не работали.



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В Счетной палате не смогли убедить в правильности и обоснованности данных в отчете о финансовом положении "Би кей медикеар" за 2022 год. Но долю в уставном капитале этой компании стоимостью 1 тысячу сомов "Кыргызиндустрия" купила за 49,6 миллиона сомов.



Это еще не все. Например, у "Кыргызиндустрии" есть дочерняя компания "Алай Барстары". Сам строительный объект расположен в Алайском районе Ошской области. Но оказалось, что у компании есть в собственности жилой дом в Бишкеке стоимостью почти 24 миллиона сомов. В отчете о финансовом положении "дочки" "Кыргызиндустрии" этот объект не отражен.



Вы все не так поняли

Счетная палата направила отчеты о выявленных нарушениях в ГКНБ для дачи правовой оценки. Появился документ и у депутатов Жогорку Кенеша. Нардеп Женишбек Токторбаев заявил, что из-за нецелевого использования выделенные средства закончились и у предприятия накопился долг в 300 миллионов сомов.



На сегодня 65 сотрудников "Кыргызиндустрии" в течение трех месяцев работают без зарплаты.



Парламентарий считает, что ОАО "Кыргызиндустрия" - очередной воздушный замок кабмина. Он призвал президента ОАО "Кыргызиндустрия" Жарасула Абдраимова подать в отставку и вернуть деньги, выделенные предприятию.



"Вы в срочном порядке должны вернуть деньги в казну, а то сядете в тюрьму. По вам тюрьма плачет. Верните средства. Они народные. Напишите добровольно заявление и уходите. Вы не можете работать", - возмутился он.



В свою очередь Жарасул Абдраимов сказал, что большинство озвученных фактов не соответствуют действительности, а Счетная палата просто ошиблась.



"Итоги аудита аннулированы. В акционерных обществах должен быть совет директоров. Но его нет. Поэтому, чтобы структура не была большой, предложена действующая. Результаты аудита у нас есть. Оказывается, и Счетная палата ошибается, ее акты аннулированы. Мы прошли все проверки. Компании, которые мы создали, только в течение двух и трех лет достигнут мощности. Если вначале у нас был уставной фонд в 1 миллиард сомов, то сейчас активы предприятий, которые мы создали, превысили 3 миллиарда сомов", - прокомментировал слова нардепа Жарасул Абдраимов.



Однако в самой Счетной палате заявляют, что президент "Кыргызиндустрии" знал об итогах аудита и признал их.



Ведь результаты рассмотрены советом СП еще в конце марта 2022 года. Более того, данные о результатах аудита представлены на официальном сайте ведомства до сих пор. Если это ошибка аудиторов, как заверяет Жарасул Абдраимов, почему данные не удалены с сайта палаты?



Чего ждать? Очередного уголовного дела и громких задержаний?