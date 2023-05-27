Эрдоган победил. На выборах в Турции выиграла Россия, - СП

10:43 29.05.2023

Оппозиционный кандидат решил поиграть с националистами - и проиграл

Евгений Берсенев



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Геворг Мирзаян



Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции, об этом объявил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер. Нынешний глава государства после обработки 99,43% бюллетеней набрал 52,14% голосов избирателей, его соперник Кемаль Кылычдароглу получил 47,86%. Впрочем, окончательно итоги выборов будут опубликованы 1 июня в официальном вестнике.



Сам победитель очень высоко оценил прошедшие выборы, заявив, что "Турция показала пример демократии самым прекрасным образом при участии (почти) 90 процентов населения".



Многие главы государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, поздравили Эрдогана с переизбранием. Кстати, американский журнал Newsweek написал, что итогом состоявшего голосования стала "победа" российского лидера.



Не обошлось без курьезов - президент Польши Дуда, поздравивший турецкого лидера в своем твиттере и снабдивший сообщение ссылкой на страницу фаната футбольного клуба "Бешикташ". Ошибка была обнаружена только через полчаса, когда пост был удален, после чего появился снова, но уже содержал ссылку на страницу Эрдогана.



Надо сказать, сторонники действующего президента Турции в день голосования активно выражали уверенность в его победе. Так, депутат из города Ускудар Мурат Сарк в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что действующий глава государства может получить более 55 процентов голосов.



Что касается Кемаля Кылычдароглу, то он назвал прошедшие выборы одними из самых несправедливых в истории государства и пообещал в дальнейшем продолжать оппозиционную деятельность.



Многие наблюдатели заметили, что перед вторым туром оппозиционный кандидат изменил тактику ведения кампании. К примеру, его риторика стала куда более радикальной, чем прежде. Видимо, это было вызвано желанием получить голоса крайне правых и националистически настроенных избирателей. В частности, он пообещал депортировать из страны около миллиона беженцев. Стала иной его риторика и в отношении России. Если незадолго до первого тура он требовал от Москвы "убрать руки от турецкого государства", то позднее заявил, что РФ и Турция всегда были и останутся близкими друзьями, а в случае его победы двусторонние отношения будут развиваться.



Свою роль в результатах выборов сыграла и позиция лидера националистов Синана Огана, занявшего в первом туре третье место. Как известно, незадолго до второго раунда он призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана.



Имели место и различные инциденты. Так, турецкая полиция выдала ордер на задержание пяти человек, которые, как было заявлено, распространяли ложную информацию о выборах и размещали "провокационные посты в соцсетях", написала газета Milliyet. А в городе Конье полиция задержала мужчину с фальшивым удостоверением наблюдателя.



Не обошлось и без потасовок на избирательных участках, которыми отметился первый тур. В селе Чавушлу в драке у входа на участок приняли участие как избиратели, так и наблюдатели. По информации телеграмм-канала secimhaber2023, стычки были отмечены на избирательных участках Стамбула и Бурсы. В городе Шанлыурфа произошло столкновение наблюдателей и части голосующих граждан.



Кстати, близкое к оппозиционным кругам информагентство АНКА (ANKA) в ходе подсчета голосов постоянно сообщало, что Кылычдароглу якобы опережает действующего президента, в то время как другие масс-медиа публиковали данные о лидерстве Эрдогана.



Редактор издания "МК в Турции" Яшар Ниязбаев объяснил такое различие методами публикации поступающих сведений.



- Скажем, агентство "Анадолу" начинает публиковать с тех районов, отдавших больше голосов за Эрдогана. В то же время АНКА ведет более-менее равномерный подсчет, не выбирая тех, кто голосует больше за какого-то кандидата. Это агентство выдает поступившие данные вне зависимости от содержащегося в них результата. Поэтому в какой-то момент ее результаты выравниваются с теми, что размещает "Анадолу", после чего остаются одинаковыми. Конечно, если бы такого выравнивания не случилось, сложилась бы очень проблематичная ситуация.



"СП": Насколько соответствуют реальности утверждения о том, что в городах поддерживают лидера оппозиции, в то время как в сельской местности отдают предпочтение Эрдогану?



- Западные провинции, а также прибрежные, расположенные в восточном Средиземноморье, чаще голосуют за оппозиционных кандидатов, в то время как избиратели в центральной части Турции настроены более консервативно. Дело не столько в разнице между сельскими и городскими избирателями, а в том, насколько консервативно настроены жители той или иной территории. Все-таки достаточно большое количество консервативных избирателей проживают в городах. Скажем, в Стамбуле разница в голосах между Эрдоганом и Кылычдароглу не так уж велика. Если же сместиться в центр, к анатолийским городам, то там разница более существенна. Так что, тезис, содержащийся в вашем вопросе, может быть признан справедливым лишь частично, но он не отражает полной картины настроений избирателей.



"СП": Не секрет, что перед вторым туром Кылычдароглу пытался заработать симпатии к правым, националистически настроенным, избирателям, которые ранее отдали предпочтение Огану. Насколько это помогло ему?



- Полагаю, этот ход, напротив, мог создать ему некоторые сложности. Поскольку он негативно был воспринят избирателями, отдающими предпочтение прокурдским партиям, которые категорически не поддерживают такие взгляды. Резкие выпады Кылычдароглу в отношении мигрантов наверняка не понравились кемалистам, которые по своим взглядам больше социал-демократы, среди них немало "белых воротничков" и тому подобных категорий граждан. И они не могут поддерживать антимигрантскую риторику. Хотя, надо признать, такое заигрывание с избирателями-националистами, как видим, все же принесло оппозиционному кандидату дополнительные очки, потому что разрыв с Эрдоганом во втором туре ему удалось немного сократить.



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Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заметил, что высокий результат оппозиционного кандидата вовсе не свидетельствует о расколе в турецком обществе.



- Приличный результат Кылычдароглу объясняется прежде всего экономическими и некоторыми другими проблемами Турции. Высокая инфляция, последствия мощного землетрясения - все это свалилось на Эрдогана незадолго до выборов.



"СП": То есть, никаких политических реверансов в сторону оппозиции переизбранный президент делать не станет?



- Он понимает, что оппозиция не едина, с ней ему, как говорится, ловить особо нечего. И Эрдоган постарается в дальнейшем ее максимально ослабить. Так что ни о каком национальном примирении или повороте к Западу речи, скорее всего, не пойдет - Эрдоган не та фигура, чтобы делать шаги назад. Думаю, он будет стараться улучшить экономическую ситуацию в стране, наращивать темпы сотрудничества с Москвой - там, где это возможно и где будет полезно. И, конечно, займется укреплением своей власти внутри страны. В том числе за счет ослабления оппозиции.



"СП": Какое-то усиление националистического вектора в его политике можно ожидать, учитывая, что ему до второго тура, видимо, удалось договориться с занявшим третье место Оганом?



- Эрдоган и без того националист. У них есть разногласия по поводу беженцев. Ведь эти люди в конечном счете поддержали Эрдогана, являются его избирателями, в то время как Оган видит в них гостей, которых следует отправить домой. Но этот момент будет обсуждаться в рамках внутренней турецкой политики.