 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.05.2023
14:36  "Кыргызское взморье" схомячила Администрация КырПрезидента
14:32  Кастрация души: вопросы преподавания истории, - Лев Игошев
14:22  Венгрия выдвинула новый ультиматум Зеленскому, - Фахраддин Асади
14:20  Скончалась 31-летняя узбекская тележурналистка Нозима Махмудова
14:04  Мырзахметова не брать! Почему борьба с коррупцией в KZ мало отличается от самой коррупции..., - М.Асипов
14:02  Систему образования Узбекистана вновь ждут изменения?
14:00  Президент Узбекистана проехался в автобусе, посетил промзону, парк и махаллю

13:57  Почему в этом году в Таджикистане так часты пыльные бури?
13:54  Турецкое счастье Кремля: победа Эрдогана избавит Путина от дополнительных проблем, - М.Ростовский
13:50  Илон Маск своим предложением сталкивает мир к ядерной катастрофе, - А.Шварц
13:45  Примова бить. КырДепутаты ссорятся и скандалят из-за очередных непрозрачных соглашений с Китаем
13:00  Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
12:41  КырЧиновники дебатируют новый налог на скот
12:08  Токаев ответил на "шутку" Лукашенко о вхождении Казахстана в Союзное государство
12:03  Ставочные игрища Казнацбанка, - Е.Косенко
11:49  КазОСМС: деньги собирают – лечения не добьешься, - А.Бектенова
11:32  Полыхнуло там, где (не) ждали: косовский кризис выходит на финишную прямую, - Богдан Киш
10:43  Эрдоган победил. На выборах в Турции выиграла Россия, - СП
09:58  "Кыргызиндустрия": красивые обещания, большие амбиции и никаких результатов, - Т.Кудрявцева
00:45  Китайская нейросеть выкидывает ученых всего мира на свалку истории, - Константин Ольшанский
00:31  Офшорная псевдоэлита больше не нужна, она исторически себя изжила, - Виталий Аверьянов
00:26  Зачем Зеленскому конфликт с Ираном? - МК
00:23  Китайцы не "терпилы": готовят глобальное контрнаступление, - МК
00:18  Страх и ненависть в "Первом мире": западный глобализм терпит поражение, - Игорь Шумейко
00:14  Евразийская интеграция на гребне геополитического шторма, - Дм.Нефедов
00:12  Нажмут ли Китай и Запад на тормоза, - Сергей Цыплаков
00:10  У Ирана появился афганский фронт, - И.Субботин
Воскресенье, 28.05.2023
21:01  Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции
12:57  Стрелков заявил о "ноже в спину" России от Талибана
11:45  Герои, защищавшие Русский мир с оружием в руках, томятся в тюрьмах бывших дружественных стран
11:34  Так кто теперь "колосс на глиняных ногах"? Дедолларизацию уже не остановить, - Елена Пустовойтова
11:33  Пандемия возвращается? "Большая фарма" нуждается в новых эпидемиях, - Валерий Панов
11:31  Умер замечательный художник Илья Кабаков, воспитанник Самаркандского худучилища
10:15  Для развития биотехнологий Союзному государству понадобится помощь Китая, - Александр Малышев
09:45  Финансовая эзотерика, - Валентин Катасонов
09:04  Труба в никуда: Европа спокойно живет и без российского газа, - СП
08:57  В Турции начался второй тур президентских выборов
08:46  Байден объявил о предотвращении катастрофического дефолта в США
00:06  Турция остается для Казахстана важнейшим торговым партнером и инвестором
Суббота, 27.05.2023
22:35  В России учрежден космический орден Юрия Гагарина
20:00  Компания из США Air Products инвестирует $1 млрд в комплекс по переработке газа в Узбекистане
19:53  Армия Сербии начала занимать позиции у административной линии с Косово
19:48  Сирийская пощечина и иракский динар, - Елена Пустовойтова
17:00  Человечеству нужен не многополярный, а бесполярный мир, - Сергей Кожемякин
16:31  Почему ТаджВласти так и не построили новый город Сайхун
16:30  В школах Кыргызстана введен запрет на незаконные сборы денежных средств
16:25  Не дар: Калычдароглу может лишить Эрдогана президентского кресла
16:21  Эрдоган на троне, майдан в Стамбуле - прогноз экспертов
16:15  Financial Times: Мир накрыла новая золотая лихорадка. Вот как долго она продлится
16:14  Арабские шейхи присоединились к разделу российского нефтяного пирога
15:19  Китайские церемонии: Пентагон не может достучаться до генерала Ли
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Полыхнуло там, где (не) ждали: косовский кризис выходит на финишную прямую, - Богдан Киш
11:32 29.05.2023

БОГДАН КИШ
27 мая 2023

Силовой захват власти в четырех северных муниципалитетах Косово с преимущественно сербским населением означает новую, более опасную стадию эскалации конфликта. И пока Приштина готовится к боевым действиям, официальный Белград лишь делает вид, что готов всеми способами защищать свой народ на юге страны.

Сербия
Что привело к обострению

SAPE
В конце 2022 года сербы в Косово и Метохии демонстративно покинули "косовские" госорганы из-за постоянных притеснений и участившегося насилия. В первую очередь в массовую отставку ушли полицейские и судьи.

В ответ на это решение приштинские "власти" начали мстить сербам, особенно экс-сотрудникам правопорядка.

В декабре 2022-го произошла череда арестов бывших полицейских, которых довольно быстро обвинили в военных преступлениях, не предоставив при этом никаких доказательств. Не смутило Приштину и то, что все сербы много лет проработали в местной полиции и проблем с законом не имели.

политика
Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной готовности
Арестованные Деян Пантич, Милян Аджич и Сладжан Трайкович до сих пор находятся под следствием. Пантич в итоге был переведен под домашний арест, а двое других сербов все еще находятся за решеткой, так как местный суд регулярно продлевает их заключение под стражей.

Нужно отметить, что задержанным не оказывается практически никакая медицинская помощь, хотя у обоих есть серьезные проблемы со здоровьем. Семьи Аджича и Трайковича не раз проводили митинги и даже ездили в Приштину, чтобы просить перевести задержанных под домашний арест, но добиться хоть какого-то результата они не смогли.

После ареста троих бывших полицейских сербы на севере Косово начали выходить на протесты, которые довольно быстро переросли в палаточные городки с баррикадами. В общей сложности сербы соорудили два десятка баррикад на ключевых транспортных узлах на севере края и даже заблокировали "спецназ" РОСУ на КПП Яринье.

Полиция Сербии на границе Сербии и Косова
Несмотря на явное раздражение "косовской полиции" и регулярные требования западных политиков разобрать баррикады, сербы удерживали позиции более двух недель. Когда ситуация начала выходить из-под контроля, официальный Белград попросил косовских сербов разобрать баррикады, чтобы избежать вооруженного конфликта. Руководство Сербии тогда заявило, что "стране даны серьезнейшие гарантии" и что требования сербского населения будут учтены.

Требования, к слову, были вполне выполнимы: люди лишь просили прекратить террор и отвести "спецназ", который не может находиться на севере края без одобрения глав муниципалитетов и командующего миссией КФОР (НАТО). Естественно, требования сербов не были учтены, и террор продолжился с удвоенной силой.

Воспользовавшись массовым уходом сербов из госорганов, Приштина назначила в четырех муниципалитетах внеочередные выборы.

Нелегитимные выборы

В конце апреля в четырех северных муниципалитетах Косово и Метохии с преимущественно сербским населением - Косовска-Митровице, Звечане, Лепосавиче и Зубин Потоке - состоялись нелегитимные выборы, на которых "победу" одержали албанцы, составляющие примерно 2% населения на севере.

Сербы и в первую очередь самая крупная партия "Сербский список" выборы бойкотировали. На это у сербов был ряд причин: от постоянного террора со стороны албанского "спецназа" до несоблюдения Приштиной ранее достигнутых соглашений.

Отдельно нужно отметить ход выборов, которые прошли с массой нарушений.

Люди на баррикадах в Косовска-Митровице. Косовские албанцы провели захват власти в муниципалитете Северная-Митровица в северной части Косово и Метохии
На выборах в северных муниципалитетах не было наблюдателей. НКО с севера края не допустили, а миссия ОБСЕ и вовсе отказалась присутствовать.

Само голосование проходило не в привычных избирательных участках, а в монтажных контейнерах, которые охранял местный "спецназ". Выборы были признаны состоявшимися, так как спецпредставитель США на Балканах Габриэля Эскобар заявил, что Вашингтон в любом случае их признает.

Руководство Сербии не без причин назвало проведение таких выборов "позором для Европы и мира", но поделать с этим ничего не смогло. Набрав чуть более 500 голосов в четырех муниципалитетах, албанцы официально возглавили север Косово и Метохии.

Насилие было вопросом времени

Сегодняшнее обострение в Косово и Метохии было ожидаемым, так как новоизбранные "мэры" должны были прибыть в здания муниципалитетов, принести присягу и официально начать работать. Сербское население по-прежнему не признает результаты выборов, на которых приняло участие всего 2% населения.

26 мая 2023 г. примерно в 13:30 "косовская полиция" окружила здания муниципалитетов. Сербское население вышло на улицы, чтобы не допустить прохода новоявленных "чиновников".

происшествия
Столкновения косовского спецназа с сербами начались на севере Косова
Первые стычки с "полицией" начались в Звечане и быстро распространились на Зубин Поток и Лепосавич, где сербы сразу же начали строить баррикады.

В ходе столкновений албанская сторона против протестующих применяла слезоточивый газ, светошумовые и газовые гранаты, в их сторону открывался огонь. В общей сложности пострадало примерно два десятка гражданских и несколько "силовиков". Пострадавшие сербы были доставлены в местные больницы с травмами различной степени сложности, а также с огнестрельными ранениями.

Ближе к вечеру ситуация стабилизировалась, так как безоружные сербы были вынуждены отступить перед "спецназом".

Новоизбранные "мэры" сделали несколько публичных заявлений, демонстративно сорвали сербские флаги и покинули здания, уехав в неизвестном направлении. Уже завтра косовские сербы проснутся в новой реальности - в полностью захваченном Косово.

Выхода нет

Силовой захват власти на севере края был нужен албанцам по двум причинам.

Во-первых, теперь, когда муниципалитеты возглавляют албанцы, они смогут легализовать присутствие "спецназа" и "Косовских сил безопасности" (армия, которая не должна существовать по всем подписанным соглашениям и Резолюции 1244 ООН). Миротворцы из КФОР, которые регулярно закрывают глаза на террор сербского населения, не будут сопротивляться.

Члены Сил безопасности Косово (КСБ)
Во-вторых, таким образом Приштина выдавливает Белград из края и может полностью оккупировать южный сербский автономный округ.

Отдельно стоит отметить положение косовских сербов. Они безоружны, бесправны и беззащитны.

Согласно данным Канцелярии по Косово и Метохии при МИД, только с начала 2023 года было совершенно более 50 нападений на сербское население и имущество. За время пребывания у власти "премьера Косово" Альбина Курти (бывшего члена террористической "Армии освобождения Косово") количество нападений преодолело отметку в 350 актов насилия.

Что может сделать официальный Белград?

Ничего. Президент Сербии Александар Вучич как обычно привел вооруженные силы в полную боевую готовность. ВС Сербии заняли свои привычные позиции по периметру административной линии, которая отделяет Косово и Центральную Сербию, и ждут приказа, чтобы, постояв на месте, вернуться на пункт постоянной дислокации.

в мире
Когда Сербия присоединится к санкциям против России
Руководство Сербии сегодня больше занято провластным митингом, на который были выделены все доступные автобусы в стране, которые привезли десятки тысяч бюджетников, чем ситуацией в Косово.

Более того, несколько тысяч косовских сербов были также ангажированы, а в Белград их доставили косовские автобусы. На стоянках в Белграде были замечены албанские компании Fehmi Company, Albani Tours, Ferizaj, Kaltrina Travel, SHETIT COM, GMICA Travel… Как иронично отмечают пользователи сербского сегмента интернета: "Приштина дает Белграду автобусы, Белград отдает Приштине четыре муниципалитета". Было бы смешно, если бы не было так грустно.

После невыполнения Резолюции 1244 ООН, Брюссельских и Вашингтонских соглашений, Французско-немецкого плана и "серьезнейших гарантий западных партнеров" косовские сербы остались один на один со своими проблемами.

Спасти их могут только решительные действия Белграда, которые не предвидятся из-за стремления в светлое европейское будущее под покровительством ЕС.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685349120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената провел презентацию сборника материалов об Ашаршылык
- Ерлан Кошанов: "Наши советы должны поднимать темы, волнующие общество"
- Казахстанские компании способны нарастить производство в обрабатывающей промышленности еще на $46 млрд
- Общественная палата при Мажилисе обсудила работу ОСИ на выездном заседании
- Гизат Нурдаулетов принял участие в международном форуме по вопросам безопасности
- Председатель Демпартии подвел итоги кампании
- О сохранении базовой ставки на уровне 16,75%
- До 9 млн внутренних туристов ожидают в Казахстане в этом году
- ОСМС: деньги собирают – лечения не добьешься
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  