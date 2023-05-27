Полыхнуло там, где (не) ждали: косовский кризис выходит на финишную прямую, - Богдан Киш

11:32 29.05.2023 БОГДАН КИШ

27 мая 2023



Силовой захват власти в четырех северных муниципалитетах Косово с преимущественно сербским населением означает новую, более опасную стадию эскалации конфликта. И пока Приштина готовится к боевым действиям, официальный Белград лишь делает вид, что готов всеми способами защищать свой народ на юге страны.



Сербия

Что привело к обострению



SAPE

В конце 2022 года сербы в Косово и Метохии демонстративно покинули "косовские" госорганы из-за постоянных притеснений и участившегося насилия. В первую очередь в массовую отставку ушли полицейские и судьи.



В ответ на это решение приштинские "власти" начали мстить сербам, особенно экс-сотрудникам правопорядка.



В декабре 2022-го произошла череда арестов бывших полицейских, которых довольно быстро обвинили в военных преступлениях, не предоставив при этом никаких доказательств. Не смутило Приштину и то, что все сербы много лет проработали в местной полиции и проблем с законом не имели.



политика

Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной готовности

Арестованные Деян Пантич, Милян Аджич и Сладжан Трайкович до сих пор находятся под следствием. Пантич в итоге был переведен под домашний арест, а двое других сербов все еще находятся за решеткой, так как местный суд регулярно продлевает их заключение под стражей.



Нужно отметить, что задержанным не оказывается практически никакая медицинская помощь, хотя у обоих есть серьезные проблемы со здоровьем. Семьи Аджича и Трайковича не раз проводили митинги и даже ездили в Приштину, чтобы просить перевести задержанных под домашний арест, но добиться хоть какого-то результата они не смогли.



После ареста троих бывших полицейских сербы на севере Косово начали выходить на протесты, которые довольно быстро переросли в палаточные городки с баррикадами. В общей сложности сербы соорудили два десятка баррикад на ключевых транспортных узлах на севере края и даже заблокировали "спецназ" РОСУ на КПП Яринье.



Полиция Сербии на границе Сербии и Косова

Несмотря на явное раздражение "косовской полиции" и регулярные требования западных политиков разобрать баррикады, сербы удерживали позиции более двух недель. Когда ситуация начала выходить из-под контроля, официальный Белград попросил косовских сербов разобрать баррикады, чтобы избежать вооруженного конфликта. Руководство Сербии тогда заявило, что "стране даны серьезнейшие гарантии" и что требования сербского населения будут учтены.



Требования, к слову, были вполне выполнимы: люди лишь просили прекратить террор и отвести "спецназ", который не может находиться на севере края без одобрения глав муниципалитетов и командующего миссией КФОР (НАТО). Естественно, требования сербов не были учтены, и террор продолжился с удвоенной силой.



Воспользовавшись массовым уходом сербов из госорганов, Приштина назначила в четырех муниципалитетах внеочередные выборы.



Нелегитимные выборы



В конце апреля в четырех северных муниципалитетах Косово и Метохии с преимущественно сербским населением - Косовска-Митровице, Звечане, Лепосавиче и Зубин Потоке - состоялись нелегитимные выборы, на которых "победу" одержали албанцы, составляющие примерно 2% населения на севере.



Сербы и в первую очередь самая крупная партия "Сербский список" выборы бойкотировали. На это у сербов был ряд причин: от постоянного террора со стороны албанского "спецназа" до несоблюдения Приштиной ранее достигнутых соглашений.



Отдельно нужно отметить ход выборов, которые прошли с массой нарушений.



Люди на баррикадах в Косовска-Митровице. Косовские албанцы провели захват власти в муниципалитете Северная-Митровица в северной части Косово и Метохии

На выборах в северных муниципалитетах не было наблюдателей. НКО с севера края не допустили, а миссия ОБСЕ и вовсе отказалась присутствовать.



Само голосование проходило не в привычных избирательных участках, а в монтажных контейнерах, которые охранял местный "спецназ". Выборы были признаны состоявшимися, так как спецпредставитель США на Балканах Габриэля Эскобар заявил, что Вашингтон в любом случае их признает.



Руководство Сербии не без причин назвало проведение таких выборов "позором для Европы и мира", но поделать с этим ничего не смогло. Набрав чуть более 500 голосов в четырех муниципалитетах, албанцы официально возглавили север Косово и Метохии.



Насилие было вопросом времени



Сегодняшнее обострение в Косово и Метохии было ожидаемым, так как новоизбранные "мэры" должны были прибыть в здания муниципалитетов, принести присягу и официально начать работать. Сербское население по-прежнему не признает результаты выборов, на которых приняло участие всего 2% населения.



26 мая 2023 г. примерно в 13:30 "косовская полиция" окружила здания муниципалитетов. Сербское население вышло на улицы, чтобы не допустить прохода новоявленных "чиновников".



происшествия

Столкновения косовского спецназа с сербами начались на севере Косова

Первые стычки с "полицией" начались в Звечане и быстро распространились на Зубин Поток и Лепосавич, где сербы сразу же начали строить баррикады.



В ходе столкновений албанская сторона против протестующих применяла слезоточивый газ, светошумовые и газовые гранаты, в их сторону открывался огонь. В общей сложности пострадало примерно два десятка гражданских и несколько "силовиков". Пострадавшие сербы были доставлены в местные больницы с травмами различной степени сложности, а также с огнестрельными ранениями.



Ближе к вечеру ситуация стабилизировалась, так как безоружные сербы были вынуждены отступить перед "спецназом".



Новоизбранные "мэры" сделали несколько публичных заявлений, демонстративно сорвали сербские флаги и покинули здания, уехав в неизвестном направлении. Уже завтра косовские сербы проснутся в новой реальности - в полностью захваченном Косово.



Выхода нет



Силовой захват власти на севере края был нужен албанцам по двум причинам.



Во-первых, теперь, когда муниципалитеты возглавляют албанцы, они смогут легализовать присутствие "спецназа" и "Косовских сил безопасности" (армия, которая не должна существовать по всем подписанным соглашениям и Резолюции 1244 ООН). Миротворцы из КФОР, которые регулярно закрывают глаза на террор сербского населения, не будут сопротивляться.



Члены Сил безопасности Косово (КСБ)

Во-вторых, таким образом Приштина выдавливает Белград из края и может полностью оккупировать южный сербский автономный округ.



Отдельно стоит отметить положение косовских сербов. Они безоружны, бесправны и беззащитны.



Согласно данным Канцелярии по Косово и Метохии при МИД, только с начала 2023 года было совершенно более 50 нападений на сербское население и имущество. За время пребывания у власти "премьера Косово" Альбина Курти (бывшего члена террористической "Армии освобождения Косово") количество нападений преодолело отметку в 350 актов насилия.



Что может сделать официальный Белград?



Ничего. Президент Сербии Александар Вучич как обычно привел вооруженные силы в полную боевую готовность. ВС Сербии заняли свои привычные позиции по периметру административной линии, которая отделяет Косово и Центральную Сербию, и ждут приказа, чтобы, постояв на месте, вернуться на пункт постоянной дислокации.



в мире

Когда Сербия присоединится к санкциям против России

Руководство Сербии сегодня больше занято провластным митингом, на который были выделены все доступные автобусы в стране, которые привезли десятки тысяч бюджетников, чем ситуацией в Косово.



Более того, несколько тысяч косовских сербов были также ангажированы, а в Белград их доставили косовские автобусы. На стоянках в Белграде были замечены албанские компании Fehmi Company, Albani Tours, Ferizaj, Kaltrina Travel, SHETIT COM, GMICA Travel… Как иронично отмечают пользователи сербского сегмента интернета: "Приштина дает Белграду автобусы, Белград отдает Приштине четыре муниципалитета". Было бы смешно, если бы не было так грустно.



После невыполнения Резолюции 1244 ООН, Брюссельских и Вашингтонских соглашений, Французско-немецкого плана и "серьезнейших гарантий западных партнеров" косовские сербы остались один на один со своими проблемами.



Спасти их могут только решительные действия Белграда, которые не предвидятся из-за стремления в светлое европейское будущее под покровительством ЕС. Источник - Регнум

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