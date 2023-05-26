КазОСМС: деньги собирают – лечения не добьешься, - А.Бектенова

11:49 29.05.2023 ОСМС: деньги собирают – лечения не добьешься

В Казахстане развивается очередной скандал вокруг системы обязательного медицинского страхования. Депутаты Мажилиса считают, что в нынешнем виде ОСМС несет угрозу жизни и здоровью граждан.



С момента внедрения ОСМС вызывала не просто сомнения, а твердую уверенность в провале. Теперь депутаты в открытую говорят, что медстрахование превратилось в кормушку для чиновников и прочих "эффективных менеджеров". Количество приписок и нарушений огромно, официальные инстанции и сеть заполнены жалобами пациентов и криками о помощи.



Ситуация в здравоохранении не меняется: богатые ездят лечиться за границу, все остальные расплачиваются за ловкие схемы разрушенным здоровьем и жизнями. Люди, исправно платящие взносы, вынуждены обращаться в частные клиники, поскольку в государственных прием узких специалистов и исследования нужно выбивать и ждать месяцами. То же самое происходит и с оперативным вмешательством. Отказывают и в бесплатных лекарствах, или заменяют эффективные препараты неработающими аналогами. Кроме того, по данным на прошлый год, 3,3 млн. человек или 17,2% населения страны, в том числе 1,5 млн. сельского населения вообще не имеют доступа к медицинской помощи в системе ОСМС.



При этом ФСМС, аккумулирующий средства казахстанцев, стабильно богатеет. С 2020 года в фонде накопилось более 2,5 трлн. тенге, сумма выросла вдвое. Отвергая справедливую критику, руководство фонда жаловалось, что в организации некому работать, дескать, зарплата маленькая – подбирается "всего" к полумиллиону тенге.



Беда республиканского масштаба



Создано абсурдное и опасное положение: принудительно отчисляя взносы, которые в год достигают внушительной суммы, люди платят повторно – уже частным специалистам. Фонд собирает деньги, но средств в системе нет. Об этом заявил, в частности, вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.



"Эта проблема возникает из-за несоответствия тарифов реальным затратам на медицинскую помощь. Перетоков услуг с пакета на пакет (например, с ОСМС в ГОБМП). Процентные ставки взносов и отчислений ОСМС значительно ниже, чем в некоторых странах, таких как Чехия (13,5%), Словакия (14%), Молдова (9%) и Литва (9%). Для мотивации поставщиков на качественное оказание востребованных видов помощи поэтапно будут пересматриваться тарифы на медуслуги с приведением в соответствие со стандартами медпомощи и индексацией на инфляцию", – заявил Султангазиев.



То есть, надо понимать, за частенько отсутствующую "бесплатную" помощь мы будем платить еще больше. В правительстве только забыли упомянуть разницу зарплат со странами Европы и разницу в качестве этой медпомощи. Кстати, депутаты от фракции Общенациональной социал-демократической партии привели данные международного исследования, в котором Казахстан занимает 82 место из 89 стран по обеспечению качественной медициной.



Отметим, что проблемы ОСМС на этом витке скандала подняли еще в апреле. Депутат Мажилиса, председатель Комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов рассказал о предложениях депутатов.



По словам народных избранников, необходимо обеспечить доступность медуслуг по принципу "здесь и сейчас". Сегодня, если человек хочет обследоваться на бесплатной основе, ему зачастую приходится ждать месяц, а то и три, а вот если платно – ту же услугу можно получить сразу же. И связано это в том числе с искусственно созданной проблемой финансирования. Фактически организации здравоохранения квотируются по видам услуг помесячно, допустим, в месяц предусмотрено 10 КТ и 5 МРТ. Те, кто не попал в лимит, вынуждены ждать. Поэтому предлагается отказаться от планового помесячного финансирования, обеспечив переход на оплату по факту оказанных услуг.



Далее требуется устранить разрозненность медицинских информационных систем и излишнюю нагрузку на медработников. Сегодня у врачей практически нет времени на осмотр пациентов из-за того, что они вынуждены вместо осмотра вносить данные в разные информсистемы и заполнять формуляры. Лимитированное стандартом время осмотра одного пациента почти полностью уходит на работу за компьютером.



Кроме того, необходимо решить проблему штрафов и приписок. Последние данные Фонда медицинского страхования свидетельствуют о наличии большого количества фиктивно оказанных услуг. По итогам проверки всего около 10% от общего объема фонд выявил 52 тысячи приписок.



"С чем это связано? Во-первых, это система штрафов фонда, которая сама же стимулирует персонал больницы делать приписки. Здесь требуется полностью изменить модель финансирования, исключив выгоду от механизма приписок. Вторая причина – это возникшие перекосы в тарифах. Так, при увеличении заработной платы медработникам пропорционального роста тарифа на сами медуслуги не произошло. Получилось так, что зарплаты "съедают" большую часть тарифа, следовательно, меньше средств остается на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения, проведение обследований и анализов. В результате страдают качество медуслуг и сами пациенты. Такая ситуация с тарифами привела к росту кредиторской задолженности медорганизаций", – пояснил Асхат Аймагамбетов.



Также депутаты призывают разобраться с нагрузкой на тариф в виде, скажем, коммунальных услуг, а также упорядочить методику передачи медуслуг сторонним организациям. Наконец, депутаты выступают за максимальную прозрачность деятельности фонда. Люди должны знать, сколько средств поступило, куда и на какие цели их направили, и иметь доступ к своим медицинским электронным паспортам здоровья.



В итоге мы приходим к выводу: система изначально была разработана неэффективно и недобросовестно, рост зарплат в отрасли не ведет к повышению качества услуг. К тому же механизмы действия и затрат ОСМС до сих пор не понятны большинству населения, а иногда даже самим врачам.



Катастрофа и кормушка для чиновников



Раздражение и отчаянье казахстанцев приводят к попыткам пересмотреть систему в ее основе. Например, депутат Мажилиса от ОСДП Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50% расходов на ОСМС тем гражданам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам. В Минздраве в ответ заявили, что такая практика разрушит ОСМС, поскольку система действует в солидарном режиме. Получающие низкую зарплату лечатся за счет взносов более обеспеченных сограждан, плюс всегда может потребоваться операция, стоящая миллионы, и тогда возвращенных денег не хватит.



Возможно, идея депутатов слегка радикальна, однако несправедливость при "выдаче" медицинских услуг может толкнуть и на куда больший радикализм. "Складывается впечатление, что система ОСМС – лишь кормушка для родственников высокопоставленных чиновников", – подчеркнули мажилисмены от ОСДП. На этот аргумент у Минздрава и прочих причастных возражений не нашлось.



"Давайте уже трезво смотреть на ситуацию. Пока вы обещаете "светлое будущее", в нашей мирной стране гибнут люди просто потому, что они вовремя не получили качественные услуги здравоохранения", – заявили депутаты.



Мажилисмены считают, что "при внедрении страхования необходимо было реформировать бесплатную медицинскую помощь, с пересмотром гарантированного объема бесплатной медицинской помощи". Также они требуют предоставить данные о зарплатах и премиях сотрудников ОСМС. По сведениям народных избранников, системой ОСМС в реальности пользуются не более 15% казахстанцев.



Кроме прочего, тарифообразование в медицине крайне запутано. "То, что входит в тариф на медицинские услуги, является тайной даже для чиновников. Даже в Минфине не знают, как рассчитываются тарифы. Все решения по росту тарифов Минздрав принимает самостоятельно, без независимой экспертизы. Здесь нужна большая прозрачность не только для контролирующих органов, но и для всех казахстанцев", – считают депутаты.



За несколько дней до предложения о возврате средств выступила депутат Гульдара Нурумова в запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова заявившая, что внедрение ОСМС не привело к финансовой стабилизации и качественным сдвигам в системе здравоохранения.



"Доля совокупных расходов Казахстана на здравоохранение составляет 3,3% от ВВП страны, что в два раза меньше от рекомендуемых ВОЗ (6% от ВВП). В рейтинге стран мира по уровню расходов на медицину Казахстан находится на 174 месте из 189. Тогда как Армения занимает 17 место с 10,4% от ВВП, Грузия – 58 место с 7,6%, Узбекистан – 93 место с 6,4%. Согласно индексу здравоохранения (HealthCareIndex), Казахстан в 2020 году спустился с 78-го на 86-е место из 106 стран", – отметила депутат.



"На протяжении всего 2022 года неоднократно поднимался проблемный вопрос недофинансирования медицинских организаций. И, как мы видим, на сегодняшний день он так и не нашел нужного решения. Третий год подряд – 2021, 2022 и теперь 2023 год – систематически допускается недооценка реальной ситуации с финансированием медицинских организаций, что уже привело к огромным кредиторским задолженностям. Это не просто проблемный вопрос – это катастрофа", – добавила Гульдара Нурумова.



По ее словам, недостаточный бюджет прямым образом способствует ограничению доступности медицинской помощи, снижению качества оказываемых услуг населению и возможному банкротству медицинских организаций.



Пока идут дебаты за финансирование, на задворках остается один из самых важных вопросов – низкое качество подготовки врачей и их нехватка. По сведениям Минздрава, сегодня открытыми остаются около четырех тысяч вакансий. Ощущается острейшая недостача акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, инфекционистов, любых узких специалистов. В стране свыше 400 тысяч специалистов с медицинским образованием, но в отрасли работают лишь около 280 тысяч. Медиков нужно в массовом порядке отправлять за рубеж на обучение, внедрять повсеместное владение английским языком, поскольку многие отечественные источники знаний стремительно устаревают.



Буквально вчера резкое недовольство ФСМС выразили предприниматели. Введение Минздравом так называемой линейной шкалы для медицинских организаций привело к задолженностям, поэтому ряд профильных услуг может оказаться недоступным для населения, сообщили в НПП "Атамекен". В Палату с жалобами обратились представители компаний, оказывающих клинико-диагностические услуги.



По их словам, из-за введения Минздравом с 1 февраля линейной шкалы задолженность только по двум лабораториям за 2023 год превышает 8,4 млрд. тенге. При этом медицинские организации-поставщики до сих пор не оплатили долг за прошлый год, который составляет 1,1 млрд. тенге (было более 4,5 млрд. тенге).



"Вопросы о приписках в медицинских организациях, которые поднимает Фонд социального медицинского страхования, возможно, могут иметь место из-за отсутствия интеграции медицинских информационных систем. Однако необходимо понимать, что медорганизациям просто невыгодно их допускать, так как размеры штрафов за приписки составляют 300% от стоимости услуги", – пояснили в НПП.



В "Атамекене" отметили, что из-за отсутствия оплаты фондом фактически оказанных услуг медицинские компании не могут выполнить в полной мере свои договорные обязательства, выплатить заработную плату, приобрести необходимые лекарственные средства, медицинские изделия. При этом фонд не сокращает обязательства бизнеса перед населением, с последующими санкциями в виде штрафов и проверок. Для изменения ситуации в НПП намерены обратиться к премьер-министру Смаилову.



Приписки, коррупция и "маленькие" зарплаты



Одним из самых явных доказательств провала и неэффективности стали многочисленные злоупотребления, обнаруженные в системе ОСМС. По признанию председателя правления Фонда социального медицинского страхования Сабита Ахметова, фонд мониторит только 10% всех медицинских услуг, но в результате анализа за 2022 год было выявлено более 3 млн. нарушений на общую сумму 20,8 млрд. тенге. По словам Ахметова, анализ обращений показал, что примерно 70% жалоб связаны с работой поликлиник, предоставляющих первую медико-санитарную помощь.



Динамика приписок показывает ежегодный рост. К примеру, в 2020 году была зафиксирована 21 тысяча приписок, в 2021 году – 35 тысяч и в 2022 году – 52 тысячи.



Кроме прочего, в фонде сообщили, что не могут обнаружить определенные нарушения, потому что у них нет доступа к медицинским информационным системам частных клиник. На рынке существует более 30 частных медицинских информационных систем, но они не интегрированы между собой.



В январе этого года также появилась информация о задержании главы филиала ФСМС в Актау Руслана Бектубаева. Как сообщили правоохранители, в сговоре с предпринимателями в базу Минздрава вносили ложные данные о людях, якобы получивших лечение или консультацию врача. Сумма похищенного составила около 18 млн. тенге.



Добавим, что скандальные заявления о многочисленных приписках в том же приложении Damumed появились еще в 2020 году. Тогдашний заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко указал, что число сотрудников ФСМС увеличилось в несколько раз, а зарплату "положили больше, чем в Минздраве". Глава ФСМС, по данным Божко, зарабатывает "чуть ли не в два раза больше, чем министр", но не может навести порядок в своем ведомстве.



В плане неадекватных запросов, особенно заметных на фоне низкого качества работы, фонд отличился и в мае 2023 года. Председатель правления Сабит Ахметов заявил, что в фонде большая текучка кадров, так как у них невысокая заработная плата. "В среднем по итогам 2022 года на содержание фонда сотрудников ушло свыше 9 млрд. тенге, это около 1 000 человек. Это с учетом центрального аппарата, работников территориальных подразделений. У нас во всех областях есть филиалы, где работает порядка 700 человек. Средняя заработная плата – примерно 450 тысяч тенге. Сразу скажу, что это небольшая сумма. У нас текучесть кадров составляет ежегодно 22%. Это почти каждый пятый человек у нас увольняется ежегодно", – сообщил Ахметов.



Очевидно, здесь стоит порассуждать о судьбе среднего казахстанца, не зарабатывающего даже 200 тысяч тенге, и вынужденного собственным кошельком и здоровьем компенсировать вопиющие просчеты в деятельности чиновников от медицины и прочих "успешных менеджеров".



Наконец, в апреле 2023 года президент Токаев поручил провести ревизию филиалов фонда. "Деятельность региональных комиссий Фонда медстрахования непрозрачна, что приводит к росту расходов на здравоохранение. На фоне бесконтрольного потребления медпомощи число дорогостоящих диагностических услуг увеличилось в 11 раз", – отметил глава государства. "Коррупционные риски сохраняются и в вопросах лекарственного обеспечения. Этому способствует неэффективная система планирования", – добавил он.



В целом сегодня многие эксперты полагают, что систему ОСМС необходимо менять на уровне концепции. Но, как уже говорилось, пока в верхах спорят, тысячи жителей страны не могут добиться приема у врача и необходимой помощи.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

26.05.2023 Источник - turanpress.kz

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