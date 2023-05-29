Ставочные игрища Казнацбанка, - Е.Косенко

12:03 29.05.2023 Базовая ставка: реальный инструмент или номинальное значение?

На днях Национальный банк РК принял очередное решение о базовой ставке (ранее именовавшейся ставкой рефинансирования). Процедура эта весьма упорядоченная, строго регламентированная временем и днями ее утверждения.



Так, еще в конце декабря прошлого года было объявлено о том, что в 2023-м году будет вынесено восемь решений по базовой ставке (БС), четыре из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда.



Есть и четкий календарь дат, когда становится ясно, на каком уровне ставка будет пребывать в течение ближайшего времени – предыдущий раз позиция утверждалась 7-го апреля, теперь 26 мая, а следующее решение будет принято 7-го июля.



В отличие от ряда предыдущих лет, с их буйными метаниями то в одну, то в другую сторону, в нынешнем году никаких сюрпризов с колебаниями уровня БС не наблюдалось и в ходе всех предыдущих заседаний, было решено оставлять ее на уровне в 16,75%, достигнутом еще в декабре прошлого года.



Таким образом, и нынешний итог заседания Комитета по денежно-кредитной политике НБ РК, свидетельствует о том, что особо неприятных потрясений в экономике страны пока не ожидается (есть только отдельные негативные факторы, о которых чуть позже) и главные финансисты страны по-прежнему предпочитают воздерживаться от резких движений и сохранять устоявшийся "статус-кво".



В этой связи будет нелишним вкратце рассмотреть само понятие базовой ставки (или ставки рефинансирования) для того, чтобы понять, как все это работает и насколько влияет на экономику страны.



В первую очередь, базовая ставка важна при кредитовании Нацбанком банков второго уровня (собственно, эта операция и является рефинансированием, а тот процент, под который Нацбанк кредитует БВУ, называется ставкой рефинансирования).



При выделении кредитов уже со стороны БВУ с клиентов взымается определенный процент и разница между ставкой рефинансирования и процентом по банковским кредитам и будет прибылью банка по этим операциям.



Таким образом, снижение ставки рефинансирования с одной стороны оказывает стимулирующее влияние на экономику. В этом случае кредитные ресурсы для коммерческих банков становятся дешевле и, соответственно, кредиты БВУ также становятся доступнее.



А дальше уже по понятной цепочке – удешевление займов для бизнеса в теории должно приводить к расширению производства и снижению цен на товары. Кроме того, для индивидуальных заемщиков становятся доступнее потребительские, ипотечные и другие кредиты. В результате происходит расширение спроса и предложения и как следствие – экономический рост.



Но с другой стороны, непродуманное, поспешное или слишком большое снижение ставки может иметь негативные последствия в виде роста инфляции, так как экономика наполняется большим количеством дешевых денег. Обратной стороной повышения покупательной способности населения является разгон инфляции и общее удорожание продуктов и услуг (это мы проходили в так называемые "тучные годы", когда при, казалось бы, высоких доходах население ждали и не менее высокие цены практически на все и вся, а закончилось все тем, что дешевые кредиты вырастили немалый "пузырь" на рынке жилья и резко повысили его стоимость).



И тогда ставка рефинансирования опять резко повышается с целью уменьшения денежной массы и регулирования инфляционных процессов.



Не все просто и с увеличением значения ставки рефинансирования, когда ситуация развивается в обратную сторону. Заем средств у НБ РК обходится кредитным организациям дороже и, соответственно, повышаются ставки по кредитам. В результате доступ к заемным средствам затрудняется как для компаний, так и для частных лиц, объем циркулирующих денежных средств сокращается, потребление падает и в конечном итоге происходит замедление в экономике. Но зато под контролем находятся инфляционные процессы (в теории, конечно), так как на практике происходит то, что мы видим сейчас – с одной стороны базовая ставка достаточно велика, а с другой стороны – инфляция (не номинальная, а реальная, та, что мы ощущаем на своих кошельках в виде роста цен) тоже дает о себе знать практически ежемесячно, хотя по уверению ответственных чиновников "не сильно выходит из планируемого коридора"…



Помимо кредитной политики ставка рефинансирования является значимым фактором валютного рынка. Ее увеличение делает национальную валюту привлекательнее, так как в этом случае, как правило, происходит определенный рост процентных ставок по займам в тенге.



Здесь же еще можно добавить, что согласно международным методикам при определении значения очередной базовой ставки НБ РК должен учитывать множество показателей: состояние золотовалютных запасов, текущий уровень инфляции, курс национальной валюты и показатели промышленного развития.



Что же до нюансов терминологии, то окончательная замена понятия "ставка рефинансирования" на "базовая ставка" произошла в ноябре 2020 года, когда было объявлено о внесении соответствующих изменении в закон о Национальном банке.



Мотивацией этой новеллы стала "необходимость сужения инструментария для избежание разночтений" (на тот момент оба понятия существовали как бы параллельно). Однако, по мнению самих банковских работников и финансовых экспертов, в условиях Казахстана эти понятия становились не синонимами, а разными инструментами.



В экспертных комментариях того периода отмечалось, что основная функция ставки рефинансирования в Казахстане – фискальная, она нужна для начисления штрафов, пени, расчета упущенной прибыли и в дальнейшем будет использоваться в стране как вспомогательный элемент.



То есть, ее механизм не используется для операций монетарной политики. А базовая ставка – это инструмент денежно-кредитной политики, она используется для регулирования номинальных межбанковских ставок на денежном рынке. И таким образом, определяя базовую ставку как основной инструмент, Нацбанк фактически декларирует свое намерение более четко и жестко формировать определенный инфляционный диапазон и обменный курс…



Короче говоря, история базовой ставки в Казахстане все больше смахивает на довольно долгий поиск верного пути к раскрытию секрета "эффективной экономики". Правда, как ее не назови (в 90-е годы она вообще называлась "официальной ставкой Нацбанка"), проблем от этого меньше не становится, а уровень повышения эффективности экономики оказывался все равно не такой, как хотелось и планировалось.



Ряд экономистов связывали это с тем, что в реальности влияние базовой ставки в Казахстане достаточно ограниченное (что косвенно признает и сам Национальный банк в последней редакции Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года) и связано это со слабым развитием финансового сектора страны.



"К сожалению, в Казахстане изменение базовой ставки практически не влияет на рост или снижение уровня кредитов в экономике. Прежде всего, это связано с тем, что правительство выдает большой объем кредитов по ставке гораздо ниже рыночных ставок. Также на плохую эффективность базовой ставки влияет еще ряд крупных проблем экономики. Это низкий уровень развития финансового рынка, плохая диверсификация и слабое развитие конкуренции и рыночных механизмов в экономике. Поэтому, хоть как ты меняй базовую ставку, она сильно не повлияет на ситуацию с высокой инфляцией. Что же до небольшого увеличения или уменьшения ставки, то на мой взгляд это просто дипломатический шаг, чтобы показать, что у нас есть монетарная политика под названием "инфляционное таргетирование", – высказывал свое мнение в республиканских СМИ экономист Мурат Темирханов в июле 2021 года.



Уровень базовой ставки действительно в то время колебался достаточно часто. Например, только в прошлом году, регулятор повышал значение БС шесть раз.



В январе 2022 года она равнялась 10,25%, затем была последовательно увеличена до 13,5%, 14%, 14,5%, 16% и наконец, до 16,75%, которые плавно перешли и на первый квартал нынешнего года.



Достаточно динамична вела себя БС и все предыдущие годы – здесь достаточно взглянуть на сводную таблицу изменений уровня базовой ставки за период 2015–2023 годов. При этом, каждое изменение сопровождалось подробным разъяснением всех побудительных причин.



Например, когда в апреле прошлого года НБ РК принял решение об очередном повышении ставки рефинансирования до 14%, это аргументировалась как "вынужденная мера, связанная с необходимостью обеспечить стабильность цен".



В выпущенном по этому поводу коммюнике подробно расписывалось о сложной геополитической ситуации и необходимость реализации антиинфляционной политики.



Затем, когда в июне того же года ставка повысилась с 14% до 14,5%, было констатировано, что "уровень фактической инфляции существенно превысил прогнозы. Пик инфляции еще не пройден, а ценовые шоки не абсорбированы. Отмечается наличие инфляционных рисков, связанных с опережающим ростом бюджетных расходов и сохранением бюджетного дефицита…Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю (4–6%) в среднесрочной перспективе…"



Решение Нацбанка тогда немного покритиковали некоторые финансисты и аналитики, которые утверждали, что повышение уровня базовой ставки не поможет урегулировать рост цен на продукты питания и другие товары, а на рост цен в первую очередь влияет курс тенге и общая мировая тенденция увеличения стоимости продовольствия (то есть, в конечном итоге – сильная зависимость Казахстана от продуктового импорта) и указывали на то, что рост процентов по кредитам в итоге приводит к сокращению финансирования экономики – бизнесу и населению становится невыгодно брать займы из-за высоких процентных ставок.



В ответ эксперты, приближенные к самому НБ, оппонировали о "росте привлекательности тенговых активов в условиях внешнего давления со стороны развитых стран, которые рекордными за десятилетия темпами повышают ставки в ответ на высокую инфляцию", и выражали надежду на "достижение ценовой стабильности в самое ближайшее время, так как она является неотъемлемой частью качественного и долгосрочного экономического роста".



Особой ценовой стабильности, увы, не случилось. А к декабрю базовая ставка, как и говорилось выше, укрепилась до 16,75%.



Уже в феврале этого года, объявляя о решении сохранения ставки на прежнем уровне, председатель НБ Галымжан Пирманов выступил с очень подробным заявлением о мотивации, где в первую очередь сообщил потенциальным скептикам и оппонентам, что "принятие решения по базовой ставке сопровождалось проведением очередного прогнозного раунда. Вместе с обновлением прогнозов макроэкономических показателей мы также оценили баланс рисков инфляции. Принятое решение будет способствовать охлаждению инфляционных процессов в стране с дальнейшей целью стабилизации и снижения инфляции в среднесрочной перспективе до целевых значений".



Затем следовал анализ внутренней и внешней экономической ситуации и обрисовывалась довольно оптимистичная картина грядущего, согласно которой, "прогнозы инфляции с учетом новых сценарных условий, а также внешних и внутренних факторов пересмотрены в сторону небольшого снижения. Улучшение прогнозов инфляции связано с прогнозируемым снижением продовольственного индекса ФАО на зерновые, хорошим урожаем в Казахстане, укреплением реального обменного курса тенге, а также более умеренным влиянием миграционного шока на услуги, чем мы закладывали в прошлом прогнозном раунде. Прогнозы по росту экономики Казахстана также улучшены. Так, рост ВВП в ближайшие три года ожидается на уровне 3,5–4,5%. Прогноз пересмотрен в связи с более позитивными ожиданиями по добыче и экспорту нефти, при постепенном восстановлении экономик стран – торговых партнеров. Устойчивый рост внутреннего спроса будет поддерживаться стимулирующими государственными расходами и благоприятными ценами на нефть. Тем временем, положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающая реальная ставка будут отчасти нивелировать рост внутреннего спроса…"



(В середине мая этого года основные постулаты прогноза в своем отчете по первому кварталу 2023 года подтвердили как сбывшиеся аналитики инвестиционного банка АО "НalykFinance" и аналитики Центра исследований прикладной экономики (AERC), которые в своем отчете тоже похвалили эффективность высокой базовой ставки как фактора, сдерживающего инфляцию: "В марте 2023 года инфляция имеет нисходящий тренд составила 18,1% г/г (уменьшившись к декабрю 2022 года на 3,2%), по продовольственным товарам – 20,5%, непродовольственным – 18,1%, услугам – 14,4%. В связи с этим регулятор занимает выжидательную позицию и сохраняет на протяжении четырех месяцев базовую ставку на уровне 16,75%. Однако проинфляционные риски сохраняются, из-за чего монетарные условия могут оставаться жесткими…"



Собственно, это же повторил и сам НБ РК, когда, сохранив апрельскую ставку, указал на те же причины, что и ранее, и даже самокритично признал, что "несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции. Сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ. Совокупный баланс факторов продолжает поддерживать прежнюю коммуникацию о необходимости поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение I полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе…"



В свою очередь, опрошенные уже в мае этого года эксперты отметили, что майская инфляция пока что складывается не совсем в позитивном ключе. Цены на социально-значимые продовольственные товары за первую половину мая повысились на 0,6%, что равно росту цен в аналогичном периоде прошлого года, и кроме того ожидается повышение цен на коммунальные услуги, поэтому, согласно большинству полученных мнений – изменения уровня базовой ставки в обозримой перспективе скорей всего происходить не будет.



Примерно такого же мнения придерживались и аналитики Ассоциации финансистов Казахстана, которые вдобавок изложили и прогноз о состоянии валютного рынка с небольшим ростом курса доллара (в связке доллар-тенге) и снижением курса рубля (в связке рубль-доллар).



Попутно, был изложен и оптимистичный прогноз некоторого снижения роста цен (правда, лишь в следующем году), который может составить 12,6% против нынешних 14,4%.



Сам Национальный банк в пресс-релизе от 26 мая со всем вышеизложенным фактически согласился, посетовал на ожидаемое увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, удорожание ГСМ, что дает "высокое инфляционное ожидание", а также давление со стороны фискального стимулирования, высказал "осторожный оптимизм" в целом и даже предрек некоторое снижение БС в ближайшем будущем:



"Проинфляционное давление со стороны внешней среды ослабевает. Инфляция в мире, в частности, в странах-торговых партнерах демонстрирует ожидаемое замедление в результате снижения мировых цен на энергоносители и продовольствие. Более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции в стране. В результате на текущий момент совокупный баланс рисков за счет ослабления давления со стороны внешней инфляции незначительно сместился в сторону дезинфляционных факторов. Вкупе с наблюдаемым с сентября 2022 года замедлением показателей устойчивой части инфляции может возникнуть пространство для постепенного и медленного снижения базовой ставки во втором полугодии текущего года…"



Заодно была анонсирована и публикация очередного доклада о денежно-кредитной политике, которая должна состоятся 5-го июня этого года и в которой будет изложена более подробная информация как о текущем положении дел, так и основные прогнозы на перспективу.



И от того, насколько эти прогнозы окажутся верными, будет оцениваться "целесообразность осмотрительного и плавного снижения базовой ставки во втором полугодии 2023 года".



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Косенко Евгений

29.05.2023 Источник - turanpress.kz

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