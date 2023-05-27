 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Токаев ответил на "шутку" Лукашенко о вхождении Казахстана в Союзное государство
12:08 29.05.2023

Токаев заявил, что Казахстан не вступит в Союзное государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что у республики нет необходимости вступать в Союзное государство России и Белоруссии. Так он отреагировал на соответствующее предложение президента Белорусии Александра Лукашенко.

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"Я по достоинству оценил его (Лукашенко) шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз", - сказал Токаев в ходе визита в Северо-Казахстанскую область.

Также президент Казахстана указал на то, что стране не нужно ядерное оружие, так как Астана ранее присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия.

Токаев добавил, что республика будет соблюдать условиях этих международных договоров.

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Ранее Лукашенко пригласил Казахстан вступить в Союзное государство. Тогда, по его словам, у членов объединения будет "будет ядерное оружие на всех".

Анатолий Ильин

Источник - МК
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