КырЧиновники дебатируют новый налог на скот

12:41 29.05.2023

29 мая 2023, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Налог на скот. Президент не поддерживает инициативу Женишбека Токторбаева



Садыр Жапаров не поддерживает инициативу депутата парламента Женишбека Токторбаева об обложении налогом владельцев скота. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков.



Он отмечает, что законопроект, инициированный нардепом, воспринят обществом негативно. Некоторые граждане расценили заявление Токторбаева как позицию властей страны.



"Указом президента в апреле 2022 года сельскохозяйственные земли освободили от налогов на три года. После окончания этого срока вновь будет рассмотрен этот вопрос. Садыр Жапаров за создание льготных условий фермерам и крестьянам. Он не поддерживает введение налога на скот", - сообщил Дайырбек Орунбеков.



Женишбек Токторбаев предлагает внести изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы КР.

Согласно законопроекту, раз в год налогоплательщики будут платить за овец и коз - 100 сомов, крупный рогатый скот - 250 сомов, лошадей - 250 сомов. При этом лицо, уплачивающее этот налог, освобождается от оплаты сбора за пользование пастбищами.



Инициатор отмечает, что в случае принятия законопроекта средства будут поступать в бюджет айыл окмоту и направлены на решение вопросов местного значения, в частности на обеспечение ветеринарных врачей, своевременную прививку животных, на улучшение пастбищ и пастбищной инфраструктуры и так далее. 100 процентов собранных средств будут поступать в местный бюджет.