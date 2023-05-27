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Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
13:00 29.05.2023

День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
Как победа во втором туре выборов изменит политический курс действующего лидера

Евгения Чукалина

28 мая состоялся второй тур президентских выборов в Турции, по итогам которого действующий лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган смог остаться на третий срок. Он сумел обойти главного соперника, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, набрав свыше 52% голосов, в то время как второй кандидат в президенты получил около 48% поддержки населения. О том, как прошел второй тур и как теперь изменится внутренний и внешнеполитический курс Эрдогана - в материале "Известий".

Конец ожиданий

Избирательные участки в 81 турецкой провинции открылись в 8 утра по местному времени (совпадает с мск) и проработали вплоть до 17:00. Всего в Турции и за ее пределами было установлено почти 192 тыс. урн, а отдать свои голоса могли 64 млн граждан.

После окончания первого тура страна находилась в напряжении: 14 мая Эрдогану не удалось преодолеть отметку в 50% голосов и сразу переизбраться на третий срок. Тогда действующий президент набрал 49,52%, а его основной соперник Кылычдароглу - 44,88%. На третьем месте оказался кандидат от политического блока АТА Синан Оган, получивший 5,17%.

Именно эти несколько процентов и оказались решающими в дуэли, состоявшейся в последние дни мая. Особенно если учитывать, что Оган призвал своих сторонников поддержать во втором туре именно Эрдогана. После такого заявления стало окончательно ясно, что с высокой долей вероятности победит действующий президент.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

28 мая главные лица выборной гонки приехали отдать свои голоса ближе к полудню. Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой Эмине прибыл к участку, расположенному в школе "Саффет Чеби" в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула в 12:05. Там он отметил, что второй тур проводится "впервые в истории турецкой демократии". Кылычдароглу, в отличие от соперника, проголосовал в районе Чанкая в Анкаре, куда он также приехал в сопровождении жены.

Стоит отметить, что сам день выборов прошел без каких-либо ярких эксцессов или массовых беспорядков.

- Никаких негативных сообщений в ходе дня президентских выборов не поступало, - подтвердил председатель Верховного избирательного совета Ахмет Йенер.

Действительно, имели место лишь единичные нарушения порядка. В частности, на некоторых избирательных участках зафиксированы случаи нападения на наблюдателей. А в Стамбуле, к примеру, в списках нашли женщину, скончавшуюся несколько лет назад.

Первые результаты

Первые итоги стали публиковаться сразу после того, как ЦИК в 18:15 снял запрет на обнародование результатов обработки бюллетеней. Уже по этим сообщениям стало понятно: Эрдоган останется на своем посту еще на один срок. В этом был уверен и сам президент, который еще до официальной публикации итогов объявил о победе.

- Мы победили на выборах во втором туре. Я хотел бы выразить благодарность своему народу за то, что он подарил нам праздник демократии. Сегодня Турция - единственный победитель, - заявил глава государства, выступая в Стамбуле перед своими сторонниками на крыше автобуса, спев при этом победную песню.

Вечером 28 мая глава ЦИК Турции Йенер объявил Эрдогана победителем второго тура президентских выборов. После обработки 99,43% бюллетеней действующий глава государства получил 52,14%, в то время как Кылычдароглу - 47,86%. По его словам, разрыв между двумя кандидатами составил свыше 2 млн голосов.

Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы "одним из самых несправедливых периодов в истории". Он поблагодарил сторонников за поддержку, призвав их "бороться за демократию". Также лидер оппозиции пообещал, что и дальше продолжит "заниматься этим".

Еще до конца подсчета Эрдогана начали поздравлять главы других государств. Одними из первых стали эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Сербии Александр Вучич, азербайджанский лидер Ильхам Алиев, глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Поздравил коллегу с переизбранием и президент РФ Владимир Путин. "Победа на выборах стала закономерным результатом вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики", - говорится в поздравительной телеграмме.

Третий не лишний: останется ли президент Турции еще на один срок
И как Запад может отреагировать на победу Эрдогана

Политический курс

Победу Эрдогана прогнозировали и опрошенные "Известиями" эксперты. Как отметил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков, об этом, в частности, говорили социологические опросы после первого тура. После вступления в должность президента в третий раз Эрдоган первым делом сосредоточится на решении проблем внутри страны.

- Первым пунктом будет решение острых вопросов, связанных с восстановлением Турции после февральских землетрясений, вывод экономики из пике финансово-экономического кризиса, в котором Турция находится последние пять лет, и налаживание потока инвестиций, поскольку с этим последние годы были трудности, - предположил он.

При этом эксперт не исключил, что после официальной публикации результатов выборов в стране могут начаться протесты. Как пояснил Шлыков, в Турции "достаточно живое и активное гражданское общество", так что выступления как противников, так и сторонников Эрдогана довольно массовые и регулярные. К тому же у оппозиции имеется весьма сильная поддержка в ряде крупных городов. Но митинги - в случае, если они случатся - пройдут "в легальном поле", а если на них все-таки будут провокации, силовые структуры полностью готовы к их пресечению, уверен он.

- Оппозиционная коалиция - это представители по большей части старого политического истеблишмента, так что едва ли в отношении них будут предприниматься жесткие репрессивные меры, - напомнил эксперт.

Однако, по мнению турецкого политолога Керима Хаса, и исключать дальнейшего "закручивания гаек" со стороны Эрдогана не стоит. По его словам, у действующего президента просто нет другого пути, поскольку общество расколото практически пополам, что и показали выборы 2023 года.

- Если будет какое-то ослабление, оппозиционный блок может усилиться, что никак не пойдет на пользу Эрдогану, - объяснил Хас.

При этом во внешней политике кардинальных изменений ожидать не стоит, уверены эксперты. Как считает Павел Шлыков, Турция продолжит выстраивать "непростой диалог" с западными союзниками, в частности с Евросоюзом. ЕС в торгово-экономическом отношении - один из главных партнеров Анкары, напомнил эксперт.

- Конечно же, будет продолжен и диалог с Россией - тоже не очень простой, хотя содержательно крайне насыщенный. Причем в последний год эта содержательная насыщенность получила совершенно новое измерение. Убежден, что здесь будут предприниматься шаги, поскольку это также завязано на обеспечении поступательного развития Турции и ее стратегической и внешнеполитической автономии, - спрогнозировал он.

Турецкий политолог Хас напомнил о хороших отношениях Эрдогана с Москвой и предположил, что Турция продолжит поддерживать торгово-экономические связи с российской стороной, в том числе развивая параллельный импорт. К тому же Москва и Анкара в ближайшие месяцы могут предпринять конкретные шаги по созданию газового хаба. К слову, на этом проекте, как и на строительстве АЭС "Аккую", Владимир Путин сделал акцент в своем поздравлении.

Вместе с тем в военно-стратегическом контексте Эрдоган находится в западном блоке, в стратегическом плане он ищет место в НАТО, отметил Керим Хас. Политолог считает, что турецкий лидер способен одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс - сейчас, по мнению эксперта, победитель выборной гонки нуждается в признании легитимности своей власти со стороны Запада.

Источник - Известия
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