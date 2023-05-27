Примова бить. КырДепутаты ссорятся и скандалят из-за очередных непрозрачных соглашений с Китаем

13:45 29.05.2023

На заседании Комитета ЖК произошла словесная перепалка между несколькими депутатами



Бишкек (АКИpress) – "На прошедшем заседании парламента вы сказали, что решили ратификацию двух соглашений с Китаем опросным путем", - обратился депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров ("Бүтүн Кыргызстан") к председателю Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Улану Примову ("Ата-Журт Кыргызстан").



Он напомнил, что и вице-спикер не увидел ничего незаконного и провел ратификацию. "В какой статье регламента указано, что комитет может не проводить заседания и принимать законопроекты. Сейчас ратифицированные соглашения с Китаем незаконны. Если далее так и будет продолжаться, то я поставлю вопрос о том, достойный или недостойный ли вы председатель Комитета. Ратификация - это сложный вопрос и нельзя опросным путем принимать решения нельзя", - сказал депутат.



Депутат Айбек Осмонов (Ошский округ) призвал Мадумарова не задевать и "не лезть до него".



До кого, спросил Мадумаров.



"До меня. Вы же сказали заместитель", - ответил Осмонов.



"Вы разве заместитель спикера Жогорку Кенеша?" - уточнил Мадумаров.



"Вы же сказали председатель и его заместитель", - сообщил Осмонов.



"Что с вами? Я говорю про вице-спикера Жогорку Кенеша. Ребята, научитесь слушать до конца", - сказал Мадумаров.



"Я подумал, что про меня", - ответил Осмонов.



"Вот из-за таких домыслов мы в таком состоянии", - отметил Мадумаров.



В разговор вмешался депутат Шайлообек Атазов (Свердловский округ): "Айбек Осмонов - уважаемый депутат. Он вам не ребята, не нужно его как своего ребенка отчитывать".



"Вы радуйтесь, что к вам обращаются ребята, джигиты, аксакалы, эжелер", - ответил Мадумаров.



В свою очередь председатель Комитета ЖК по международным делам Улан Примов (Алайский округ) ответил: "По Китаю вы сказали… это не закон, это всего лишь соглашение. Было соглашение в сфере культуры".



Это международный документ, сообщил Мадумаров.



"Вы сами знаете, что меня на заседании комитета не было, я был в командировке", - сообщил Примов.



"Все дело в этом, но на заседании парламента отвечали вы и сказали, что опросным путем все законно прошло", - напомнил Мадумаров.



"Я, как председатель комитета, отвечаю за заседания комитета", - сказал Примов.



"Вот именно, что не можете отвечать. Третий раз уже кворум собрать не можете", - сделал замечание Мадумаров.



"Сегодня третий раз и кворум есть. Думаете, как вы сказали, так и на самом деле, что ли?" - возмутился Примов.



Осмонов призвал коллег продолжить работу заседания или в закрытом режиме поговорить по-мужски.



Что скрывать тут, должно быть открытое заседание, сказал Мадумаров.



Примов предложил после завершения рассмотрения повестки дня отдельно обсудить внутренние вопросы.



"Вы должны признать, что две соглашения незаконны. Опросным путем принимать решение комитета незаконно", - обратился Мадумаров к Примову.

Примов сказал, что у депутата есть право обратиться в Конституционный суд для получения заключения о законности или незаконности принятого решения.