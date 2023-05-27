Турецкое счастье Кремля: победа Эрдогана избавит Путина от дополнительных проблем, - М.Ростовский

13:54 29.05.2023

Но не приблизит решение тех, что уже существуют



Какой же он душка - Реджеп Эрдоган! Президент Турции не подвел ни себя, ни своих недавно обретенных друзей в Москве, одержав пусть не триумфальную, но вполне убедительную победу в ходе второго тура выборов главы государства. Для России это однозначно хорошая новость, суть которой заключается в отсутствии плохих новостей.



Незадачливый соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу имеет внушительный опыт партийной работы: главную оппозиционную партию Турции он возглавляет аж с мая 2010 года. Но самая высокая должность, которую он когда-либо занимал в структурах исполнительной власти, это пуст главы турецкого эквивалента фонда социального страхования. Если бы новым президентом Турции стал не Эрдоган, а Кылычдароглу, это означало бы резкое понижении роли и статуса этой страны в международных делах.



Эрдоган ощущает себя современным строителем новой Османской империи, полноправным членом клуба высших мировых политических лидеров планеты, человеком, которому никто не имеет права давать приказания или даже указания. Связи Турции с Россией - это в его глазах мощный и эффективный рычаг, используя который он может и постоянно повышать внешнеполитическую капитализацию своей страны, и держать Запад в напряжении.



Уровень амбиций и авторитета Кылычдароглу был на порядок более скромным. Поверженный соперник Эрдогана - это турецкая вариация Геннадия Зюганова: политик, который вполне комфортно чувствует себя в роли "вечного второго" и в глубине души не особо огорчается от того, что у него никак не получается стать первым.



Впрочем, стоп. Что там на самом деле творится в душе у Кылычдароглу, мы вряд ли когда-либо точно узнаем. Но то, что в случае его победы на президентских выборах в турецкой политике произошла бы резкая провинциализация, это медицинский факт.



Соперник Эрдогана не был доминирующей фигурой даже в оппозиционной среде. При президенте Кылычдароглу Турция, конечно, не отказалась бы от от своих национальных интересов, в число которых входит поддержание сбалансированных отношений с Россией. Но "сбалансированные отношения" - это очень размытая формулировка, которую можно наполнить самым разным содержанием.



Управляющий Турцией по принципу "султан решил - султан осуществил задуманное" Эрдоган делает это в привычной нам манере. Новичок в президентском кресле, вынужденный сторонник коллегиального стиля руководства и ориентации на традиционных западных партнеров Турции по НАТО Кылычдароглу делал бы это совсем по-другому.



Теперь подобная перспектива на ближайшие несколько лет растворилась в тумане, и Запад находится в состоянии то ли тревоги, то ли даже политического траура. Дипломатический редактор британской The Guardian Патрик Уинтур ( брат прототипа героини романа "Дьявол носит Prada" и очень авторитетный человек в мире международной журналистики): "Первоочередная задача состоит в том, чтобы не допустить попадания Эрдогана в лапы Владимира Путина.



Немногие западные дипломаты настроены оптимистично. Один из них сказал: "В прошлом он превратил трансакционализм ( действия в стиле "ты мне, а я тебе") почти в вид искусства, а затем почти в идеологию. Но в последнее время это переросло в настоящую антипатию к западным ценностям и высокомерие".



Министр внутренних дел Эрдогана Сулейман Сойлу во время предвыборной кампании заявил, что любой, кто проявляет прозападные тенденции, является предателем. Возможно, это была просто предвыборная риторика, но она отражает менталитет в Турции и, возможно, в других странах".



На месте упомянутых в предыдущем абзаце западных дипломатов я бы не стал переживать слишком сильно. Эрдоган - не "путинский" и не пророссийский. Новый-старый президент Турции - "свой собственный" и протурецкий.



Но вот у российских дипломатов действительно есть повод ощущать моральное удовлетворение. Путин сохранит привычного для него внешнеполитического партнера, с которым, возможно, не очень легко договориться, но который зато держит свое слово и выполняет обязательства.



Учитывая ярко выраженный персоналистский характер современной российской внешней политики, это очень и очень немало. Другое дело, что это "очень немало" - не победа российской дипломатии, а результат удачного для России стечения обстоятельств. Если выразиться еще более грубо, то Москве просто повезло - причем на том дипломатическом фронте, который является для нее пусть важным, но все-таки не первостепенно важным.



Главной проблемой российской внешней политики была и остается не Турция, а Украина. Победа Эрдогана позволила избежать дополнительного обострения этой проблемы. И это однозначно очень хорошо. Как все мы знаем, хуже может быть всегда. Но "избегание дополнительного обострения проблемы" и "решение проблемы" ( ну ладно, пусть не решение, а хотя бы "снижение уровня интенсивности проблемы") - это все-таки совсем разные вещи. Вот о чем не стоит забывать, радуясь тому, что в мае 2023 года в Турции так и не появился новый президент.



Михаил Ростовский