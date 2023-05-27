Почему в этом году в Таджикистане так часты пыльные бури?

13:57 29.05.2023 "Буря мглою небо кроет": Почему в этом году в Таджикистане так часты пыльные бури?



Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Пыльные бури в последние несколько лет фиксируется более 35 раз в году.



За последние тридцать лет количество песчаных и пыльных бурь в Таджикистане увеличилось более чем в 10 раз.







В зоне риска



В Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане, зримо увеличилось количество пыльных дней. Если в начале 1990-х годов было зарегистрировано всего 2–3 случая песчаных и пыльных бурь (ППБ), то в последние несколько лет такая погода фиксируется более 35 раз в году.



Об этом говорится в исследовании национальных экспертных групп в странах Центральной Азии.



Согласно данным экспертов, в Таджикистане сильной степени ППБ подвержена 4,1% территории, а это более 560 тысяч га земель. Средняя степень ППБ отмечается в 11,6% или около 1,6 млн га.



Следует отметить, что приведенные цифры довольно относительные, так как данный феномен может покрывать значительные территории и переходить границы страны.



"Поэтому количество людей, косвенно подверженных процессам ППБ гораздо больше", - отмечается в исследовании.



Основными источниками песчаных и пыльных бурь, угрожающих экологии Таджикистана, являются высохшее дно Аральского моря, Каракумская и Кызылкумская пустыни. В результате высыхания Аральского моря образовалась солончаковая пустыня площадью 5,5 млн га, которая является источником большого объема пыли и ядовитых солей.



Эколог Мурод Эргашев говорит, что одно из направлений, откуда в Таджикистан приходят пыльные бури, – это Афганистан.



От "афганца" чаще всего страдают жители южных регионов Таджикистана и столица – Душанбе. Причина в месторасположении города – с севера и северо-востока расположены горы, которые удерживают пыль над городом, из-за этого она долго оседает.



Пыльные бури с Арала чаще всего накрывают западную часть Узбекистана. Но в последние годы они стали доходить до верховья реки Зеравшана – она стекает с одноименного хребта на территории Таджикистана.



В 2013 году ученые впервые зафиксировали пыльную бурю в Горной Матче – этот район находится примерно в 200 км к северо-востоку от Душанбе



Особенностями пыльных бурь является то, что увеличились их частота и продолжительность. Ситуация усугубляется тем, что за последние 30 лет пыльные бури перестали сопровождаться дождями. Если раньше люди мало реагировали на влияние таких бурь, то сейчас почти каждый человек чувствует эти дни.



Кроме Арала и Афганистана в Таджикистане существуют и местные источники ППБ - устья рек Вахш и Кафирниган на юго-западе страны, а также промежуточное устье реки Сырдарья, где она впадает в Таджикское море.



В рекомендациях международных организаций, в том числе и ФАО, говорится, что спектр косвенного воздействия ППБ в Таджикистане велик. В частности, это чрезмерная заиленность ирригационных каналов и водотоков, вызванная ППБ и дрейфующими песками, нарушение работы транспорта, ухудшение качества поверхностных вод, снижение видимости и связанные с этим инциденты и т. д.



Несмотря на то, сегодня погода выглядит "непыльной", для особо восприимчивых она неподходящая



Отметим также, что Таджикистан по итогам 2022 года вошел в 10 худших в рейтинге самых загрязненных стран мира по среднегодовой концентрации PM2.5 (мкг/м³).



В 2020 году концентрация PM 2.5 (это мельчайшие частицы, размером от 0,001 до 2,5 микрометра, находящиеся в воздухе) превышала норму Всемирной организации здравоохранения в 5-7 раз.



В 2021 году она повысилась более чем в 10 раз, а в 2022 году снизилась до 7-10 раз.



В этом есть и "доля" устоявшихся ППБ и пыльной мглы в определенные дни года, особенно во второй половине весны, летом и первой половине осени.



Здоровье под угрозой



Опасность песчаных и пыльных бурь, прежде всего, состоит во вреде здоровью людей, эффективности сельского хозяйства и безопасности воздушного и наземного транспорта.



Эколог Фаррух Касымов в своей презентации "Качество воздуха в Центральной Азии" на одном из семинаров, посвященных этой проблеме, связал прямую зависимость смертей с загрязнением воздуха. Ссылаясь на глобальные данные, он рассказал о том, что ежегодно на планете умирают около 7 миллионов человек от загрязнения воздуха.



Согласно данным сайта Worldlifeexpectancy.com на 19 мая 2023 года, в топ-10 причин смерти в Таджикистане вошли: ишемическая болезнь сердца, инсульт, грипп и пневмония, болезни легких, печени и другие. Большинство из них так или иначе связаны с загрязнением воздуха.



По словам врача городской больницы Турсунзаде Зоира Джурабоева, "пыльные бури опасны тем, что при дыхании песчаная пыль может попадать в легкие, на слизистую носа и глаз. Это вызывает заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, кожи, глаз и других органов".



Эколог Фаррух Косимов рекомендует на улице носить специальные респираторы со степенью защиты N95 или выше. По словам эксперта, обычные медицинские маски не фильтруют PM2.5 частицы.



Непрошенная гостья таджикских полей



Загрязнение атмосферного воздуха из-за пыльной бури вредно не только для здоровья людей, но и для сельхозкультур.



По словам специалистов аграрной отрасли, частицы пыли и грязи забивают поры растений и мешают нормальному поглощению солнца и воздуха. Это приводит к различным заболеваниям растений, появлению вредителей и в итоге к гибели сельхозкультур.



"Если после пыльной погоды пройдет легкий дождь, то это было бы кстати, так вода смоет грязь, прилипшую к растениям, - говорит Бахтиер Хаитбоев, фермер из Турсунзаде. - Пыльная буря отрицательно воздействует особенно на клубнику и огурцы на открытом грунте, низкая температура задерживает рост томатов, перцев и баклажанов, плодовых деревьев. По нашим наблюдениям, есть отрицательные воздействия пыли на виноградники и посевы лука и капусты".



По словам Хаитбоева, пыльные бури возникают из-за ветровой эрозии: ветер сдувает и переносит мелкие частички сухого, неструктурированного, ничем не закрепленного и не защищенного грунта. Такой вид эрозии не наблюдается, например, в местах, где растут деревья.



"Поэтому вокруг полей нужно создать защитные лесополосы", - отметил фермер.



С другой стороны, возможные обильные дожди тоже могут оказать негативное влияние на посевы, возбуждая болезни и умножая числа вредителей.



"В этом случае дехканам придется обрабатывать поля средствами защиты, что несет дополнительные расходы, - говорит доктор сельхознаук Курбонали Партоев. - Низкая температура и высокая влажность негативно сказываются на урожае плодовых деревьев и виноградников. Поэтому при возникновении таких ситуаций рекомендуется применять химические, биологические средства".



Кандидат сельхознаук Сафарали Орифов предупреждает фермеров, что непрерывное и последовательное поступление пыли в почву вызывает загрязнение листового слоя растений и ухудшает состояние роста всех сельскохозяйственных культур.



Он рекомендует дехканам вымывать посевы чистой холодной водой сразу после ухода пыльной бури.



Как бороться с пыльными бурями



Пыльную бурю побороть невозможно, но можно снизить вред от ее последствий.



Для подавления пыльной бури используются разнообразные средства, которые создают физическое сопротивление, препятствующее ее дальнейшему распространению.



Естественной преградой такого рода служат леса. Так же используются сооружения водо- и снегозадержания.



Власти города продолжают вырубать деревья под новые высотки. Деревья, без которых с пыльными бурями в условиях города сражаться просто бесполезно.



Региональная среднесрочная стратегия по управлению песчано-пыльными бурями в Центральной Азии на 2021–2030 годы и проект ООН "Региональные подходы в борьбе с опустыниванием и засухой в Центральной Азии" продвигают следующие методы борьбы с ППБ: закрепление подвижных песков и защита инженерных сооружений от песчаных заносов; фитомелиорация и лесовосстановление; повышение продуктивности пустынных пастбищ; растениеводческое освоение пустынь за счет использования местного стока; а также: создание подземных резервуаров пресных вод путем сбора и аккумуляции атмосферных осадков и использование солнечной энергии для малых потребителей в пустыне.



Исследованиями установлено, что полезащитные лесные полосы снижают скорость ветра до 65%.



Есть у нас и Национальная стратегия смягчения последствий стихийных бедствий на 2019–2030 годы, в которой отражены все эти рекомендации.



По словам председателя экологической комиссии нижней палаты парламента Таджикистана Мухаммадрахима Юсуфи, для этой цели в последние 5 лет в республике посажено более 9 миллионов деревьев.



Общая площадь особо охраняемых природных территорий в Таджикистане увеличилась с 2,8% от общей площади страны в 1991 году до 22% в 2021 году. Площадь особо охраняемых природных территорий увеличится на 2,7 млн га, будут созданы новые охраняемые территории для обеспечения устойчивого использования экосистем и природных ресурсов.



Эти меры должны снизить уровень риска угроз, исходящих от песчано-пыльных бурь. Источник - Азия-Плюс

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