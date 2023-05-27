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Президент Узбекистана проехался в автобусе, посетил промзону, парк и махаллю
14:00 29.05.2023

Президент Узбекистана, посещая Чиланзарскую промышленную зону, поставил задачу превратить район в "индустриальный хаб". Он проехался на одном из новых автобусов, посетил махаллю Катта Чилонзор-3 и прогулялся в реконструированном парке Гафура Гуляма.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 26 мая ознакомился с деятельностью предприятий Чиланзарской промышленной зоны в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства. Его сопровождали и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и другие официальные лица.



"Превратить Чиланзар в индустриальный хаб"

Сегодня в промзоне действуют 510 предприятий. Президент ознакомился с предприятием пищевой промышленности, мебельным предприятием и комбинатом функционального питания. Здесь же состоялась презентация планов по развитию промышленности в районе.

"Чиланзарский район обладает огромной инфраструктурой, здесь есть много неиспользуемых зданий и гарантированный доступ к энергоресурсам. Необходимо только финансово поддержать предпринимателей, привезти зарубежные технологии и превратить Чиланзар в индустриальный хаб", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Поездка в автобусе

Затем Шавкат Мирзиеев посетил автобусный парк №7 компании "Тошшахартрансхизмат". Во время декабрьского визита в автобусный парк №18, когда ташкентцам в холода приходилось подолгу ждать автобусы, он давал поручение привезти весной в столицу 1000 новых автобусов большой и особо большой вместимости.

В апреле-мае было поставлено 755 автобусов (в том числе электробусов) из Китая. В результате ежедневное количество автобусов, работающих в городе, выросло менее чем с 1000 до 1400, открыто 9 дополнительных маршрутов. В ближайшие дни привезут еще 245 автобусов.

В городе действует 167 автобусных маршрутов. На 17 из них недавно был отменен суточный план, эти маршруты переведены на систему расчетов по пройденному расстоянию (брутто-контракты).

В июне-июле на новую систему через тендеры будут переведены оставшиеся 150 маршрутов. Это должно улучшить регулярность поездок и повысить качество обслуживания.

Президент поручил упорядочить систему оплаты за проезд, и управление движением, а также улучшить условия на остановках. В мае планировалось внедрить гибкую систему оплаты проезда со скидками при пользовании электронной системы оплаты и при пересадках в течение часа.

"Следующая задача - уменьшить пробки на дорогах и обеспечить свободное движение автобусов. Конечной целью является увеличение охвата общественным транспортом в Ташкенте до 2 миллионов пассажиров (сейчас - 1,3 миллиона - ред.)", - отметил Шавкат Мирзиеев.

Президент сел в один из автобусов и проехался по маршруту вместе с пассажирами. В ходе поездки он поинтересовался у людей, как они обычно ездят на работу и учебу, спросил, почувствовали ли они изменения в работе общественного транспорта. Пассажиры ответили, что изменения были заметными.

"Махалля становится реальной силой"

Далее глава государства посетил махаллю Катта Чилонзор-3, в которую входят 52 многоквартирных дома. Махалля была недавно благоустроена, здесь были высажены новые деревья, на набережной канала Анхор появились пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, обновлены электроподстанция, трансформатор и кабели низкого напряжения.

"Если махалля благоустроена, если семьи живут мирно и благополучно, будут и рост, и развитие. Именно поэтому мы наделяем этот институт дополнительными полномочиями. Сегодня махалля становится реальной силой по сокращению бедности, решению проблем занятости, вопросов молодежи и женщин, а главное, сохранению мира в махалле", - сказал Шавкат Мирзиеев в беседе с жителями.

Прогулка в парке

После махалли Шавкат Мирзиеев посетил парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма.

В 2019 году парк был предоставлен в аренду иностранной компании. Здесь были выполнены строительно-ремонтные работы на 12 млн долларов США, установлено 43 новых аттракциона.

Если прежде парк посещало около 30 тысяч гостей в день, после реконструкции среднее число посетителей выросло до 60 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Глава государства прошелся по парку и побеседовал с отдыхающими.

Источник - Газета.uz
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