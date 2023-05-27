Президент Узбекистана проехался в автобусе, посетил промзону, парк и махаллю

14:00 29.05.2023

Президент Узбекистана, посещая Чиланзарскую промышленную зону, поставил задачу превратить район в "индустриальный хаб". Он проехался на одном из новых автобусов, посетил махаллю Катта Чилонзор-3 и прогулялся в реконструированном парке Гафура Гуляма.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 26 мая ознакомился с деятельностью предприятий Чиланзарской промышленной зоны в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства. Его сопровождали и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и другие официальные лица.



