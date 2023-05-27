Систему образования Узбекистана вновь ждут изменения?

14:02 29.05.2023 МДШО Узбекистана анонсировало сокращение количества предметов в старшей школе, введение информатики в начальной и изменения в управлении школами. Колумнист "Газеты.uz" Комил Джалилов пишет, что любое нововведение в системе образования должно опираться на тщательный и научно обоснованный анализ.



Похоже, отечественную систему образования вновь ждут изменения. Несколько лет назад в Узбекистане была демонтирована система "9+3" (обязательное 12-летнее образование), потом говорилось о переходе на Национальную учебную программу и была принята Национальная программа развития народного образования до 2026 года.



В прошлом году много говорилось о внедрении "финского опыта", а в конце года в рамках так называемой "административной реформы" Министерства дошкольного и школьного образования и Агентство президентских образовательных учреждений были объединены в одно ведомство. На днях на совещании у главы государства министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова презентовала ряд нововведений, которые ожидаются в системе. Некоторые из этих изменений, на мой взгляд, следует рассмотреть более подробно.



Пересмотр учебной программы: старшие классы



Как сообщила пресс-служба президента, в старших классах количество предметов будет сокращено с 16 до 11, "будет обеспечена межпредметная и межклассная интеграция учебных программ" с внедрением 11 обязательных и 2 факультативных предметов. Внедрение практики преподавания в 10−11-х классах "знаний на основе специализированных программ, соответствующих интересам и способностям учащихся", предусмотрено и Госпрограммой на 2023 год. Как это будет выглядеть на практике?



Судя по проекту приказа министерства (имеется в распоряжении автора), начиная с 2023−24 учебного года в каждом регионе будут выбраны опытные школы, где будет внедрена программа, состоящая из следующих обязательных и факультативных предметов:



обязательные предметы - родной язык и литература, английский язык (в проекте приказа указан именно "английский язык", а не "иностранный язык"), история, воспитание, математика, информатика, физкультура и допризывная военная подготовка. На эти предметы отведено 20−21 час учебного времени;



факультативные предметы - математика и физика, химия и биология, родной язык и иностранный язык, математика и иностранный язык. На эти два предмета отводится 10−11 часов учебного времени.



Создается комиссия, которая проводит опрос среди учащихся и определяет, какие из вышеуказанных четырех пар факультативных предметов будет учить класс. Если предметы повторяются в блоке обязательных и факультативных предметов (родной язык, математика, иностранный язык), то часы, отведенные на эти предметы в двух блоках, складываются. Например, если класс с "химико-биологическим" уклоном учит математику 5 часов в неделю, то класс с "математико-физическим" или "математико-английским" уклоном - 10 часов. Класс с уклоном на родной и иностранный языки учит эти предметы по 10 и 9 часов в неделю соответственно, в то время как другие классы - по 5 и 4 часа.



Таким образом, из учебной программы этих классов выпадают:



узбекский (государственный) язык (в школах с неузбекским языком обучения) и русский как иностранный язык (в школах с нерусским языком обучения), география, основы экономических знаний, правоведение - этих предметов нет ни в списке обязательных, ни в списке факультативных;



физика и астрономия, химия, биология - эти предметы находятся только в списке факультативных предметов, то есть их не будут учить, если учащиеся их не выбрали.



Проект приказа гласит, что по предметам, не изученным в 10−11 классах, в аттестат об окончании 11 класса будут перенесены оценки из свидетельства об окончании 9 класса.



Для сравнения: базовый учебный план на 2023−24 учебный год и учебные планы для "опытных" школ.



Девятиклассники, которые в следующем учебном году, перейдут в 10-й класс, учились по программе, принятой в 2017 году, при переходе на 11-летнее образование. Однако, согласно графику по полному переходу на Национальную учебную программу до 2024 года, утвержденному президентом, в 2022 году были обновлены учебники в том числе и для 10-х классов.



Национальная учебная программа, разработанная по указу президента с привлечением международных организаций, предусматривает преподавание географии, физики, химии и биологии как отдельных предметов с 7-го класса (в 1−6-х классах базовые знания по этим предметам интегрированы в предмет "естественные науки" - на данный момент по этому предмету изданы учебники 1−3-х и 6-х классов). В 7-м классе предусмотрено изучение географии материков и океанов, в 8−9-х классах - физической и экономической географии Узбекистана, в 10-м - экономической географии мира и в 11-м - общей географии, с обобщением знаний, полученных в предыдущих классах.



Изучение таких разделов физики, как электродинамика, основы ядерной и квантовой физики, а также астрономии предусмотрено в 10−11-х классах. В химии и биологии также есть определенные разделы, которые проходят только в старших классах.



Изучение права и экономики начинается в 8-м классе. Согласно Национальной учебной программе по правоведению, в 10−11-х классах даются базовые понятия по гражданскому, административному, трудовому, семейному и уголовному правам. В рамках предмета "Экономика" в 11-м классе изучаются основы предпринимательства.



Здесь возникают вопросы:



Если часть учащихся 10−11-х классов не будут изучать такой широкий спектр важных предметов, не возникнут ли у них существенные пробелы в фундаментальных знаниях, учитывая, что этот этап - последний в обязательном образовании и, возможно, дальше эти предметы уже изучаться не будут? Как такие пробелы будут влиять на их мировоззрение и образ мышления? Изучено ли мнение научно-методического сообщества о целесообразности выпадания из школьной программы содержания этих предметов, предназначенных для старших классов?



Если предмет повторяется в обязательном и факультативном блоках и количество часов на данный предмет существенно увеличивается (родной язык, иностранный язык, математика), что изучается в дополнительных часах? В проекте приказа Республиканскому центру образования поручено разработать календарно-тематические планы для факультативных предметов. Однако календарно-тематический план лишь определяет порядок прохождения тем и количество часов на каждую тему. Для его составления необходимо знать цели и задачи предмета. Какие знания, навыки, компетенции предполагается развивать за это дополнительное время? Какие ресурсы (учебники, учебно-методические материалы) будут использовать учителя, учитывая, что действующие учебники рассчитаны на меньшее количество часов?



Этот же вопрос касается и предметов, предлагаемых только в качестве факультатива (физика, химия, биология). Действующая программа и учебники составлены из расчета 2 часа в неделю, а в классах, где эти предметы будут изучаться как факультатив, на эти предметы отводится по 5−6 часов в неделю. По какой программе и по каким учебникам будет вестись обучение в этих классах?



В сообщении пресс-службы президента отмечается, что "в настоящее время 70% тем в учебной программе не имеют связи с повседневной жизнью". Интересно, по какой методике подсчитан такой точный процент и что значит "связь с повседневной жизнью"? На мой взгляд, если ориентироваться на "повседневную жизнь" среднестатического человека, очень многое из фундаментальных предметов придется "выкинуть". Например, в повседневной жизни человек вряд ли выйдет за пределы планеты Земля, нужно ли ему иметь представление об устройстве галактики или Солнечной системы? В повседневной жизни обычный человек пользуется в основном четырьмя базовыми математическими действиями, стоит ли ограничить ими содержание школьного курса математики, оставив за бортом неравенства, функции и логарифмы?



Задача школы - не только подготовить учащегося к "повседневной жизни" или к поступлению в вуз. Школа закладывает мировоззрение человека, учит его системному мышлению и критическому анализу. Без фундаментальных знаний не рискуем ли мы получить хрупкое поколение, подверженное разному внешнему влиянию?



В последнее время много говорится о "международном опыте". В президентских школах, которые сотрудничают с Cambridge Assessment International Education и где некоторые предметы (естественные науки, математика, информатика) преподаются по Кембриджской программе, внедрена практика выбора предметов в старших классах: из четырех предметов учащиеся должны выбрать любые два. При этом в учебной программе старших классов физика, химия и биология не включена - если ученик не выбрал какие-то из этих предметов, он их не изучает.



Базовый учебный план президентских школ на 2021−22 учебный год.



Однако стоить учитывать, что по многим предметам Кембриджская программа построена циклично: на каждом уровне обучения сделана попытка охватить все основные разделы науки, а в старших классах повторяется и углубляется то, что изучено на предыдущих этапах обучения.



К примеру, если сравнить содержание учебников по химии для уровней IGCSE - уровня конца средней школы (для учащихся 14−16 лет) и A-level - продвинутого уровня для подготовки к вузу (для учащихся 16−19 лет), можно заметить, что многие темы на уровне IGCSE повторяются и углубляются на уровне A-level. Здесь стоит помнить, что уровень IGCSE - это фактически 10−11 классы (начальная школа охватывает детей 5−11 лет) и до изучения химии, физики, биологии и географии на уровне IGCSE за плечами ученика 9 лет изучения естественных наук на уровнях Primary и Lower Secondary. Также стоит отметить, что в самой Великобритании изучение естественных наук в старших классах (10−11 классы, Key Stage 4) является обязательным и включает в себя биологию, физику и химию.



Содержание Кембриджского учебника по химии для уровня IGCSE.



Содержание Кембриджского учебника по химии для уровня A-level.



Структура Национальной учебной программы Великобритании.



Как видим, подходы к составлению Национальной учебной программы Узбекистана и Кембриджской программы разные. Речь не идет о том, что один из подходов - плох (неправилен), а другой - хорош. Просто мы имеем дело с исторически сложившимися разными подходами. И если мы не хотим фундаментальных пробелов в знаниях выпускников "опытных" школ, наверное, стоит сначала попытаться дать им весь необходимый фундамент знаний до конца 9-го класса (если таковое возможно без чрезмерной умственной и физической нагрузки на учащегося), а потом уже экспериментировать с выбором предметов и их исключением из программы в старших классах.



К тому же при попытке переноса опыта президентских или специализированных школ в общеобразовательные школы по всей стране стоит исследовать и влияние на качество обучения таких факторов, как, например, финансирование (в госбюджете на 2023 год на капитальные затраты более 100 школ Агентства президентских образовательных учреждений заложено столько же денег, сколько на около 10 тысяч общеобразовательных школ), уровень мотивации учителей и учащихся, количество учащихся в одном классе, уровень оснащенности лабораториями. Например, в "опытных" классах с профильными физикой, химией, биологией по 5−6 часов в неделю будет ли у учащихся доступ к лабораториям для более углубленного изучения предмета?



Пересмотр учебной программы: начальная школа



Другое нововведение, ожидающее не только "опытные", но все общеобразовательные школы - это включение информатики в программу начальной школы. Предмет будет преподаваться один час в неделю за счет сокращения часов на физкультуру. Приказом министра Республиканскому центру образования поручено внести предложения по учебной программе и образовательным стандартам предмета, а Национальному исследовательскому институту имени Авлони - разработать программу краткосрочных курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, которые будут вести информатику.



Не стоило ли сначала определиться с целью введения предмета в начальной школе, задачами и учебной программой, а потом уже выделять часы? И будет ли учтена преемственность программы по информатике для начальной школы с Кембриджской программой 5−11-х классов, дорогостоящую лицензию которой для Узбекистана оплатило Агентство США по международному развитию (USAID)?



Сообщается, что в начальных классах будет внедрена новая учебная программа, основанная на международном опыте. Речь идет только об информатике или о всех предметах? Ведь не прошло еще и двух лет, как в 1−3-х классах была внедрена Национальная учебная программа, созданная с привлечением международных доноров и изданы учебники на основе этой программы? Что подразумевается под "международным опытом"? В той же Финляндии, о которой много говорилось в прошлом году, или Сингапуре, занявшем первое место в последних исследованиях PIRLS, информатика не входит в программу начальной школы.



Изменения в системе управления образованием

Еще одно важное изменение касается системы управления образованием. Сообщается, что полномочия районных и городских отделов дошкольного и школьного образования по проверке деятельности школ и оценке качества образования будут прекращены. Скорее всего, эти полномочия отойдут новому ведомству - Республиканскому научно-методическому центру развития образования, созданному ранее постановлением главы государства.



Созданный в целях "внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических технологий, разработки и реализации новых учебных планов, программ и учебно-методической литературы, отвечающих современным требованиям и запросам общества", этот центр - независимая от Министерства дошкольного и школьного образования структура, подчиняющаяся Администрации президента, - наделен очень широкими полномочиями по определению содержания образования и контролю качества образования. Центр:



разрабатывает и утверждает требования к образовательным стандартам, учебным планам и программам, и эти требования являются обязательными для организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, а также учебных курсов;

организует издание, апробирование и экспертизу новых учебников и учебно-методических комплексов для организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования (при этом правительственным постановлением Республиканский центр образования при Министерстве дошкольного и школьного образования был наделен функцией разработки единых макетов учебников и к 2024 году должен был завершить разработку учебников по Национальной учебной программе);

проводит анализ эффективности образовательных стандартов, учебных планов, программ, учебников и учебно-методических комплексов и принимает меры по совершенствованию требований к ним;

разрабатывает и утверждает требования к материально-техническому оснащению и критерии контроля качества и оценки деятельности организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования и учебных курсов, а также проводит мониторинг качества образования в этих организациях и на учебных курсах.



Примечательно, что лицензирование, аттестация и государственная аккредитация организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, а также учебных курсов теперь осуществляется по согласованию с центром, который занимается изданием учебников и учебно-методических комплексов для этих организаций. Не приведет ли такое положение дел к конфликту интересов ("не купишь наши учебники - не будет лицензии"), в документе не раскрывается.



Структура Республиканского научно-методического центра развития образования.



По сути новому центру передается часть функций упраздненной в рамках "административной реформы" Инспекции по надзору за качеством образования (которая, согласно закону "Об образовании", все еще является уполномоченным надзорным и лицензирующим органом), а также Национального центра по международным исследованиям оценки качества образования, Министерства дошкольного и школьного образования, Республиканского центра образования при министерстве и Национального исследовательского института имени Авлони.



Заявленными целями "административных реформ" были "формирование компактной системы государственного управления", "повышение ответственности руководителей государственных органов" и "повышение институциональной независимости республиканских органов исполнительной власти". Как создание еще одного госоргана с широкими полномочиями и передача этому органу основных функций, связанных с содержанием и качеством образования, соотносится с вышеуказанными целями?



Другие изменения



Изменения ожидаются и в сферах назначения директоров и найма учителей.



"Для формирования корпуса квалифицированных управленческих кадров на местах будут созданы советы директоров, состоящие из наиболее опытных директоров. Отныне директоры школ будут назначаться на эту должность по рекомендации совета путем открытого конкурса". Назначать директоров будут региональные управления дошкольного и школьного образования. А как же с порядком назначения и освобождения от должности директоров школ по согласованию с кенгашами местных депутатов, введенным постановлением президента? Каковы причины отказа от этой системы?



"В целях обеспечения школ квалифицированными кадрами будет создана система сертификации педагогов. Так, педагог, поступающий на работу, должен будет отработать один год учителем-стажером и в течение этого периода получить сертификат". Сообщается, что испытания для присвоения категории будут проводиться в два этапа, а педагогам с квалификационным сертификатом могут выплачиваться надбавки.



Что значит "учитель-стажер"? Чем его права и обязанности будут отличаться от прав и обязанностей "полноценного" учителя? Сертификат нужен только для получения надбавки или вообще для работы в качестве педагога? И как же быть с дипломом высшего образования, который, согласно законодательству, уже дает право заниматься педагогической деятельностью? Означает ли это отмену модулей педагогической подготовки, которые, согласно указу президента, также дают право работать педагогом? Не приведет ли такое нововведение к тому, что выпускники педагогических вузов будут просто выбирать другую сферу деятельности?



В системе образования (как, наверное, и в любой другой сфере), нельзя постоянно проводить эксперименты, менять конфигурацию, правила работы системы и ее содержание. Любое нововведении должно опираться на тщательном, научно обоснованном анализе текущей ситуации и того, что было сделано до этого. Иначе система рискует превратиться в хаос, в многочисленных и противоречащих правилах которого не сможет разобраться даже самый опытный специалист.



Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Источник - Газета.uz

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