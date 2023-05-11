Мырзахметова не брать! Почему борьба с коррупцией в KZ мало отличается от самой коррупции..., - М.Асипов

14:04 29.05.2023

Что не так со взяткой Аблая Мырзахметова



МАРАТ АСИПОВ

Четверг, 11 Мая 2023,



Почему борьба с коррупцией мало отличается от самой коррупции

Это, конечно, сенсация. Как минимум о ней будут говорить пару-тройку дней, а может и дольше, если Антикор будет подливать керосин в топку социальных сетей.



Михаил Козачков покаялся в совершении преступлений

Не то, чтобы я не верил в тридцать миллионов долларов или 13,3 млрд тенге, без уточнений, были ли это наличные или безнал и в какой конкретно валюте. Можно, конечно, пытаться представить, как подозреваемый загружал в микроавтобус с десяток чемоданов денег, потому в долларах это примерно триста кило, а в тенге и все 600, но это, по-моему, троллинг Антикора, чтобы дать сетевой публике простор для полета фантазии.



Но жизненный опыт подсказывает, что вся эта история как минимум нестерильна с точки зрения методов ее раскрутки.



И вот почему.



Прежде всего, слив информации до официального заявления антикоррупционной службы уже говорит о том, что с доказательной базой у Антикора не все так однозначно.



Не исключаю, что антикоровцы сильно боялись, что кто-то может дать им по рукам и замять эту историю без шума.



И по старой традиции правоохранительных органов Казахстана одним сливом Антикор делает Аблая МЫРЗАХМЕТОВА токсичным персонажем, резко ограничив его возможности воздействовать на процесс.



Формально, да и фактически, это прямое нарушение закона, который требует предоставлять общественности информацию о следственных действиях и досудебном расследовании только после того, как это разрешит прокуратура. По идее, сейчас должно начаться расследование, каким образом произошла утечка информации и с какой целью это было сделано.



Между тем слив начал жить своей жизнью. Сразу после сообщения о том, что предполагаемым взяткодателем был брат Кайрата БОРАНБАЕВА, на сайте Ratel.kz подскочил трафик на публикацию о нем.



Что характерно, слив начал распространяться через блогера Михаила КОЗАЧКОВА, совсем недавно осужденного за распространение заведомо ложной информации, причем сам блогер не просто покаялся в совершенном преступлении, но еще и принес извинения жертвам своих деяний.



Тем не менее и для правоохранителей, и для СМИ он является валидным источником информации, куда одни сливают, а другие черпают сведения для дальнейших публикаций.



Банально, но напомню, что ни один гражданин Казахстана не может быть назван преступником до приговора суда. Даже при наличии приговора нужно указывать в публикации, вступил он или не вступил в законную силу, то есть после того, как дело будет рассмотрено в апелляционной инстанции.



А есть еще и Верховный суд, и Конституционный суд, которые могут всю эту громкую историю похерить.



Осуществив слив, борцы с коррупцией ставят этот принцип под сомнение, так как соцсети заранее выносят приговор всем задержанным задолго до суда. Может, и мелочь, но впоследствии оправданным людям приходится жить с поисковыми системами, которые всегда будут выдавать историю про задержание.



Кстати, мы все помним, какое кино устраивали сотрудники Комитета национальной безопасности с делом судьи Медеуского районного суда Алматы Светланой ЖОЛМАНОВОЙ. И в этой истории Козачков публиковал всевозможные сливы материалов дела, которые ему предоставляли заинтересованные в уничтожении Жолмановой люди. Тем не менее дело развалилось до суда.



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За кадром мы все должны понимать, зачем это было сделано.



Вариантов немного.



Первый – надавить на Мырзахметова и получить от него нужные показания. Как это было с тем же Козачковым, который пошел на сделку со следствием и сдал своих подельников. Мырзахметов был влиятельным функционером Старого Казахстана и имел дело со многими людьми из окружения НАЗАРБАЕВА. Если он покается и сольет нужную Антикору информацию, которая, пройдя через суд, станет доказательством, то значительно облегчит работу по борьбе с назарбаевским наследием. Напомню, что у нас действует принцип преюдиции, и если есть состоявшийся приговор, то он будет обязательным и для других уголовных процессов, то есть новые доказательства собирать уже не надо. С этой точки зрения Мырзахметов является как бы фомкой, которой можно взломать многих представителей Старого Казахстана, ныне ведущих скромный образ жизни и избегающих конфликтных ситуаций, из-за чего к ним трудно подобраться.



Второй вариант – вынудить клан Мырзахметовых поделиться добром в обмен на условное наказание. Метод вполне себе рабочий, находясь в СИЗО граждане охотно переписывают акции и добровольно сдают валюту и бриллианты, как это было с Кайратом САТЫБАЛДЫ.



Ну, и третий вариант, самый простой.



Незаконный, по сути, слив дает шанс адвокатам Мырзахметова поломать обвинение в суде, причем вполне себе юридически правильный. Разумеется, это обстоятельство совсем не исключает непротивление потенциального подсудимого по двум предыдущим пунктам.



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Как мы все хорошо знаем, генеральная прокуратура может в считанные дни добиться в Верховном суде возврата имущества даже главарям и членам ОПГ, если углядит в состоявшемся приговоре процессуальные нарушения.



Конечно, внутри страны все эти игры прокатывают. Мы привыкли и даже не удивляемся, когда дело разваливается в суде, всплывает информация о пытках и давлении, приговоры пересматриваются и т.д.



Но это все только для внутреннего потребления.



Между тем, за рубежом спрятаны сотни миллиардов долларов, вывезенных из страны по серым и черным схемам. И если мы хотим их когда-нибудь вернуть, правоохранительная и судебная системы должны соответствовать международным стандартам, чтобы наши приговоры не подвергались сомнению в зарубежных юрисдикциях.



А до тех пор Старый Казахстан может играть в гольф, совершенно не беспокоясь о хотелках Нового Казахстана заполучить взад бывших хозяев страны и их капиталы.