 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.05.2023
14:36  "Кыргызское взморье" схомячила Администрация КырПрезидента
14:32  Кастрация души: вопросы преподавания истории, - Лев Игошев
14:22  Венгрия выдвинула новый ультиматум Зеленскому, - Фахраддин Асади
14:20  Скончалась 31-летняя узбекская тележурналистка Нозима Махмудова
14:04  Мырзахметова не брать! Почему борьба с коррупцией в KZ мало отличается от самой коррупции..., - М.Асипов
14:02  Систему образования Узбекистана вновь ждут изменения?
14:00  Президент Узбекистана проехался в автобусе, посетил промзону, парк и махаллю

13:57  Почему в этом году в Таджикистане так часты пыльные бури?
13:54  Турецкое счастье Кремля: победа Эрдогана избавит Путина от дополнительных проблем, - М.Ростовский
13:50  Илон Маск своим предложением сталкивает мир к ядерной катастрофе, - А.Шварц
13:45  Примова бить. КырДепутаты ссорятся и скандалят из-за очередных непрозрачных соглашений с Китаем
13:00  Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
12:41  КырЧиновники дебатируют новый налог на скот
12:08  Токаев ответил на "шутку" Лукашенко о вхождении Казахстана в Союзное государство
12:03  Ставочные игрища Казнацбанка, - Е.Косенко
11:49  КазОСМС: деньги собирают – лечения не добьешься, - А.Бектенова
11:32  Полыхнуло там, где (не) ждали: косовский кризис выходит на финишную прямую, - Богдан Киш
10:43  Эрдоган победил. На выборах в Турции выиграла Россия, - СП
09:58  "Кыргызиндустрия": красивые обещания, большие амбиции и никаких результатов, - Т.Кудрявцева
00:45  Китайская нейросеть выкидывает ученых всего мира на свалку истории, - Константин Ольшанский
00:31  Офшорная псевдоэлита больше не нужна, она исторически себя изжила, - Виталий Аверьянов
00:26  Зачем Зеленскому конфликт с Ираном? - МК
00:23  Китайцы не "терпилы": готовят глобальное контрнаступление, - МК
00:18  Страх и ненависть в "Первом мире": западный глобализм терпит поражение, - Игорь Шумейко
00:14  Евразийская интеграция на гребне геополитического шторма, - Дм.Нефедов
00:12  Нажмут ли Китай и Запад на тормоза, - Сергей Цыплаков
00:10  У Ирана появился афганский фронт, - И.Субботин
Воскресенье, 28.05.2023
21:01  Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции
12:57  Стрелков заявил о "ноже в спину" России от Талибана
11:45  Герои, защищавшие Русский мир с оружием в руках, томятся в тюрьмах бывших дружественных стран
11:34  Так кто теперь "колосс на глиняных ногах"? Дедолларизацию уже не остановить, - Елена Пустовойтова
11:33  Пандемия возвращается? "Большая фарма" нуждается в новых эпидемиях, - Валерий Панов
11:31  Умер замечательный художник Илья Кабаков, воспитанник Самаркандского худучилища
10:15  Для развития биотехнологий Союзному государству понадобится помощь Китая, - Александр Малышев
09:45  Финансовая эзотерика, - Валентин Катасонов
09:04  Труба в никуда: Европа спокойно живет и без российского газа, - СП
08:57  В Турции начался второй тур президентских выборов
08:46  Байден объявил о предотвращении катастрофического дефолта в США
00:06  Турция остается для Казахстана важнейшим торговым партнером и инвестором
Суббота, 27.05.2023
22:35  В России учрежден космический орден Юрия Гагарина
20:00  Компания из США Air Products инвестирует $1 млрд в комплекс по переработке газа в Узбекистане
19:53  Армия Сербии начала занимать позиции у административной линии с Косово
19:48  Сирийская пощечина и иракский динар, - Елена Пустовойтова
17:00  Человечеству нужен не многополярный, а бесполярный мир, - Сергей Кожемякин
16:31  Почему ТаджВласти так и не построили новый город Сайхун
16:30  В школах Кыргызстана введен запрет на незаконные сборы денежных средств
16:25  Не дар: Калычдароглу может лишить Эрдогана президентского кресла
16:21  Эрдоган на троне, майдан в Стамбуле - прогноз экспертов
16:15  Financial Times: Мир накрыла новая золотая лихорадка. Вот как долго она продлится
16:14  Арабские шейхи присоединились к разделу российского нефтяного пирога
15:19  Китайские церемонии: Пентагон не может достучаться до генерала Ли
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Мырзахметова не брать! Почему борьба с коррупцией в KZ мало отличается от самой коррупции..., - М.Асипов
14:04 29.05.2023

Что не так со взяткой Аблая Мырзахметова

МАРАТ АСИПОВ
Четверг, 11 Мая 2023,

Почему борьба с коррупцией мало отличается от самой коррупции
Это, конечно, сенсация. Как минимум о ней будут говорить пару-тройку дней, а может и дольше, если Антикор будет подливать керосин в топку социальных сетей.

Михаил Козачков покаялся в совершении преступлений
Не то, чтобы я не верил в тридцать миллионов долларов или 13,3 млрд тенге, без уточнений, были ли это наличные или безнал и в какой конкретно валюте. Можно, конечно, пытаться представить, как подозреваемый загружал в микроавтобус с десяток чемоданов денег, потому в долларах это примерно триста кило, а в тенге и все 600, но это, по-моему, троллинг Антикора, чтобы дать сетевой публике простор для полета фантазии.

Но жизненный опыт подсказывает, что вся эта история как минимум нестерильна с точки зрения методов ее раскрутки.

И вот почему.

Прежде всего, слив информации до официального заявления антикоррупционной службы уже говорит о том, что с доказательной базой у Антикора не все так однозначно.

Не исключаю, что антикоровцы сильно боялись, что кто-то может дать им по рукам и замять эту историю без шума.

И по старой традиции правоохранительных органов Казахстана одним сливом Антикор делает Аблая МЫРЗАХМЕТОВА токсичным персонажем, резко ограничив его возможности воздействовать на процесс.

Формально, да и фактически, это прямое нарушение закона, который требует предоставлять общественности информацию о следственных действиях и досудебном расследовании только после того, как это разрешит прокуратура. По идее, сейчас должно начаться расследование, каким образом произошла утечка информации и с какой целью это было сделано.

Между тем слив начал жить своей жизнью. Сразу после сообщения о том, что предполагаемым взяткодателем был брат Кайрата БОРАНБАЕВА, на сайте Ratel.kz подскочил трафик на публикацию о нем.

Что характерно, слив начал распространяться через блогера Михаила КОЗАЧКОВА, совсем недавно осужденного за распространение заведомо ложной информации, причем сам блогер не просто покаялся в совершенном преступлении, но еще и принес извинения жертвам своих деяний.

Тем не менее и для правоохранителей, и для СМИ он является валидным источником информации, куда одни сливают, а другие черпают сведения для дальнейших публикаций.

Банально, но напомню, что ни один гражданин Казахстана не может быть назван преступником до приговора суда. Даже при наличии приговора нужно указывать в публикации, вступил он или не вступил в законную силу, то есть после того, как дело будет рассмотрено в апелляционной инстанции.

А есть еще и Верховный суд, и Конституционный суд, которые могут всю эту громкую историю похерить.

Осуществив слив, борцы с коррупцией ставят этот принцип под сомнение, так как соцсети заранее выносят приговор всем задержанным задолго до суда. Может, и мелочь, но впоследствии оправданным людям приходится жить с поисковыми системами, которые всегда будут выдавать историю про задержание.

Кстати, мы все помним, какое кино устраивали сотрудники Комитета национальной безопасности с делом судьи Медеуского районного суда Алматы Светланой ЖОЛМАНОВОЙ. И в этой истории Козачков публиковал всевозможные сливы материалов дела, которые ему предоставляли заинтересованные в уничтожении Жолмановой люди. Тем не менее дело развалилось до суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генеральный прокурор Казахстана просит вернуть конфискованное у Рыскалиевых и других членов ОПГ
За кадром мы все должны понимать, зачем это было сделано.

Вариантов немного.

Первый – надавить на Мырзахметова и получить от него нужные показания. Как это было с тем же Козачковым, который пошел на сделку со следствием и сдал своих подельников. Мырзахметов был влиятельным функционером Старого Казахстана и имел дело со многими людьми из окружения НАЗАРБАЕВА. Если он покается и сольет нужную Антикору информацию, которая, пройдя через суд, станет доказательством, то значительно облегчит работу по борьбе с назарбаевским наследием. Напомню, что у нас действует принцип преюдиции, и если есть состоявшийся приговор, то он будет обязательным и для других уголовных процессов, то есть новые доказательства собирать уже не надо. С этой точки зрения Мырзахметов является как бы фомкой, которой можно взломать многих представителей Старого Казахстана, ныне ведущих скромный образ жизни и избегающих конфликтных ситуаций, из-за чего к ним трудно подобраться.

Второй вариант – вынудить клан Мырзахметовых поделиться добром в обмен на условное наказание. Метод вполне себе рабочий, находясь в СИЗО граждане охотно переписывают акции и добровольно сдают валюту и бриллианты, как это было с Кайратом САТЫБАЛДЫ.

Ну, и третий вариант, самый простой.

Незаконный, по сути, слив дает шанс адвокатам Мырзахметова поломать обвинение в суде, причем вполне себе юридически правильный. Разумеется, это обстоятельство совсем не исключает непротивление потенциального подсудимого по двум предыдущим пунктам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как суд начал возвращать опальному олигарху Тулешову имущество
Как мы все хорошо знаем, генеральная прокуратура может в считанные дни добиться в Верховном суде возврата имущества даже главарям и членам ОПГ, если углядит в состоявшемся приговоре процессуальные нарушения.

Конечно, внутри страны все эти игры прокатывают. Мы привыкли и даже не удивляемся, когда дело разваливается в суде, всплывает информация о пытках и давлении, приговоры пересматриваются и т.д.

Но это все только для внутреннего потребления.

Между тем, за рубежом спрятаны сотни миллиардов долларов, вывезенных из страны по серым и черным схемам. И если мы хотим их когда-нибудь вернуть, правоохранительная и судебная системы должны соответствовать международным стандартам, чтобы наши приговоры не подвергались сомнению в зарубежных юрисдикциях.

А до тех пор Старый Казахстан может играть в гольф, совершенно не беспокоясь о хотелках Нового Казахстана заполучить взад бывших хозяев страны и их капиталы.

Источник - Ratel.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685358240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената провел презентацию сборника материалов об Ашаршылык
- Ерлан Кошанов: "Наши советы должны поднимать темы, волнующие общество"
- Казахстанские компании способны нарастить производство в обрабатывающей промышленности еще на $46 млрд
- Общественная палата при Мажилисе обсудила работу ОСИ на выездном заседании
- Гизат Нурдаулетов принял участие в международном форуме по вопросам безопасности
- Председатель Демпартии подвел итоги кампании
- О сохранении базовой ставки на уровне 16,75%
- До 9 млн внутренних туристов ожидают в Казахстане в этом году
- ОСМС: деньги собирают – лечения не добьешься
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  