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|Скончалась 31-летняя узбекская тележурналистка Нозима Махмудова
14:20 29.05.2023
Скончалась тележурналист Нозима Махмудова. Ей был 31 год
Ведущая программы "Янги давр" телеканала "Ешлар" Нозима Маҳмудова скончалась в возрасте 31 года после операции на сердце.
26 мая в возрасте 31 года скончалась ведущая программы "Янги давр" телеканала "Ешлар" Нозима Маҳмудова. Об этом сообщает Союз журналистов Узбекистана.
По имеющимся данным, в этот день она перенесла операцию на сердце.
Нозима Махмудова окончила факультет английской филологии Узбекского государственного университета мировых языков.
Карьеру журналиста начала в 2013 году. Работала на телеканалах "Ташкент", "Узбекистан 24", "Севимли". В последнее время работала на канале "Ешлар" и сотрудничала с Медиацентром Министерства сельского хозяйства.
У нее остался сын.