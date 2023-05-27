Скончалась 31-летняя узбекская тележурналистка Нозима Махмудова

14:20 29.05.2023

Скончалась тележурналист Нозима Махмудова. Ей был 31 год



Ведущая программы "Янги давр" телеканала "Ешлар" Нозима Маҳмудова скончалась в возрасте 31 года после операции на сердце.



